Amazon dévoile deux appareils d'IA capables d'écouter les conversations quotidiennes

Amazon a présenté deux nouveaux appareils portables d'intelligence artificielle conçus pour analyser les conversations quotidiennes et générer automatiquement des rappels, des recommandations et des informations personnalisées. Commercialisés sous la marque Bee, acquise l'année dernière, ces dispositifs combinent les échanges vocaux avec les données issues des calendriers et des applications. Le bracelet connecté Frontier sera proposé à 75 dollars, tandis qu'Eclipse, un accessoire magnétique à fixer sur un smartphone, coûtera 100 dollars.

Présentés lors de la conférence TechCrunch Disrupt à San Francisco, ces appareils peuvent écouter les conversations tout au long de la journée lorsqu'ils sont activés, afin d'identifier les engagements, les tâches à accomplir et les informations importantes. Selon Panos Panay, responsable de la division appareils d'Amazon, cette technologie vise à libérer les utilisateurs de la prise de notes et de la gestion manuelle des rappels, leur permettant de rester davantage concentrés sur leurs interactions. Les informations collectées sont ensuite exploitées par l'intelligence artificielle pour proposer une assistance personnalisée au quotidien.

Cette capacité d'écoute prolongée soulève néanmoins des interrogations concernant la confidentialité et la protection des données personnelles. Amazon affirme que les utilisateurs peuvent choisir quand activer les dispositifs et supprimer les informations générées ainsi que les conversations précédentes, tout en précisant que les enregistrements audio ne sont pas conservés. Ces garanties interviennent alors que le groupe reste confronté à une action collective liée aux pratiques d'écoute de son assistant Alexa, après des révélations en 2019 sur l'examen d'enregistrements par des milliers de personnes. Amazon conteste toute accusation de comportement répréhensible.