CNN, Axios et d'autres éditeurs rejoignent le programme d'actualités basé sur l'IA de Google

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Reformulation du paragraphe 1 pour inclure des précisions concernant d'autres éditeurs; ajout de détails aux paragraphes 2, 4 et 6, ainsi que de contexte aux paragraphes 6 et 7)

De Skydance SKYD.N , CNN, le Financial Times, Axios et d’autres éditeurs ont rejoint le programme d’actualités basé sur l’IA de Google GOOGL.O afin de concéder sous licence leur contenu pour des fonctionnalités d’IA générative et d’explorer des moyens de renforcer l’engagement de leur audience.

Le géant des moteurs de recherche a déclaré jeudi que ce programme, lancé l’année dernière à titre expérimental avec des partenaires tels que le Washington Post, regroupe désormais plus de 400 publications à travers le monde.

Cet accord marque le premier partenariat de CNN depuis que Paramount Skydance a finalisé l’acquisition de Warner Bros Discovery , alors que le directeur général David Ellison cherche à positionner la société issue de la fusion comme une entreprise médiatique axée sur la technologie.

Dans le cadre de ces accords, les éditeurs accorderont des droits de contenu étendus, permettant à Google de développer de nouvelles fonctionnalités d’IA, tandis que Google rémunérera les organes de presse participants pour leur contenu. Les conditions financières n’ont pas été divulguées.

"Les innovations de Google en matière d’IA générative ont transformé la manière dont les gens découvrent l’information et les contenus, et ces outils vont désormais nous aider à explorer de nouvelles façons de toucher et d’interagir avec nos audiences", a déclaré Sam Felix, vice-président senior chargé des partenariats stratégiques et du développement commercial chez CNN.

Google a précisé que les fonctionnalités d’IA s’accompagneront d’une attribution claire et de liens directs, aidant ainsi les lecteurs à se connecter aux sources qu’ils apprécient.

Cette annonce intervient à un moment où les éditeurs intensifient leurs actions en justice pour empêcher les entreprises spécialisées dans l’IA d’utiliser leur contenu sans autorisation afin d’entraîner de grands modèles linguistiques.

Les éditeurs d’actualités sont également confrontés à une baisse du trafic de référence, les moteurs de recherche proposant désormais des réponses générées par l’IA qui permettent aux utilisateurs de consulter des informations sans avoir à cliquer sur les sites web.

CNN a déclaré que cet accord s’inscrivait dans sa stratégie de protection de sa propriété intellectuelle, ajoutant qu’elle entretenait de multiples partenariats commerciaux et menait des discussions avec d’autres acteurs du secteur.

Le réseau exploite des services de télévision, de streaming et d’information numérique dans le monde entier, notamment CNN International et CNN Originals, ainsi qu’un service d’abonnement destiné directement aux consommateurs et CNN Newsource.