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Une société grecque dénonce des messages frauduleux assurant un passage sûr via le détroit d'Ormuz
information fournie par Reuters 21/04/2026 à 14:26

Des messages frauduleux, promettant un passage en toute sécurité dans le détroit d'Ormuz en échange d'un paiement en cryptomonnaie, ont été envoyés à certaines compagnies maritimes dont les navires sont bloqués dans la région, selon la société grecque de gestion des risques maritimes MARISKS.

En réponse à l'attaque contre lui lancée le 28 février par les Etats-Unis et Israël, l'Iran a de fait fermé le détroit d'Ormuz, par lequel transite en temps normal un cinquième du pétrole et du gaz naturel liquéfié mondial.

Depuis quelques jours, les États-Unis en outre imposé un blocus sur les ports iraniens.

MARISKS a lancé lundi une alerte avertissant les armateurs que des acteurs inconnus, prétendant représenter les autorités iraniennes, avaient envoyé à certaines compagnies maritimes un message exigeant des frais de transit en cryptomonnaies, Bitcoin ou Tether, pour obtenir l'"autorisation de passage".

"Ces messages (...) sont une arnaque", a déclaré la société, précisant qu'ils n'avaient pas été envoyés par les autorités iraniennes.

Téhéran n'a fait aucun commentaire dans l'immédiat.

Des centaines de navires et environ 20.000 marins restent bloqués dans le Golfe.

Le samedi 18 avril, jour où l'Iran refermé le détroit d'Ormuz après l'avoir rouvert le vendredi dans le cadre du cessez-le-feu, qui expire bientôt, conclu avec les Etats-Unis, deux navires dont un pétrolier, ont tenté de passer avant de faire demi-tour après avoir essuyé des tirs de bateaux iraniens.

Selon MARISKS, un de ses deux navires a été victime de la fraude que la société dénonce.

(Yannis Souliotos, version française Benoit Van Overstraeten, édité par Augustin Turpin)

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