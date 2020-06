Une société de gestion japonaise renforce son équipe européenne

(NEWSManagers.com) - Asset Management One International (AMOI), filiale londonienne de la société de gestion japonaise Asset Management One, a nommé Lora-Ann Chiginsky au poste de directrice du développement de l'activité pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. AMOI se concentre principalement sur la distribution de stratégies Ucits d'Asset Management One auprès de la clientèle institutionnelle européenne.

Lora-Ann Chiginsky travaillait auparavant chez Nikko Asset Management où elle développait l'activité institutionnelle du gestionnaire japonais en Europe. Elle a également occupé un poste similaire chez Wellington Management.

Avec cette nomination, Asset Management One, qui gérait plus de 490 milliards de dollars fin 2019, continue de renforcer ses effectifs après avoir nommé Andrea Favaloro en qualité de responsable de sa filiale londonienne en décembre dernier et Ursula Schliesser au poste de directrice indépendante non-exécutive plus tôt en 2020. Outre ses quartiers généraux à Tokyo et son antenne londonienne, la firme dispose de bureaux à New York, Singapour et Hong Kong.