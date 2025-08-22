Boeing Defense et les machinistes en grève annoncent la reprise des négociations lundi

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Reprise des négociations pour la première fois depuis le début de la grève le 4 août

*

Les grévistes veulent un accord plus proche d'une augmentation de salaire de 38 %, selon un représentant de l'IAM

*

Boeing Defense a maintenu sa production en faisant appel à des travailleurs non syndiqués, selon un porte-parole

(Des détails sont ajoutés tout au long de l'article) par Dan Catchpole

Boeing BA.N et les représentants du syndicat des machinistes en grève devraient reprendre les négociations contractuelles lundi, ont confirmé l'entreprise et le syndicat vendredi.

Environ 3 200 membres de l'Association internationale des machinistes et des travailleurs de l'aérospatiale (IAM) se sont mis en grève dans les installations de Boeing Defense de la région de St. Louis le 4 août après avoir rejeté l'offre de contrat de quatre ans de l'entreprise. Ils assemblent les avions de combat F-15 et F/A-18 de Boeing, l'avion d'entraînement T-7, des munitions et des sections d'ailes pour l'avion commercial 777X de la société.

La société a réussi à maintenir la production, les essais en vol et d'autres travaux jusqu'à présent en utilisant des travailleurs non syndiqués, a déclaré Didi VanNierop , porte-parole de Boeing Defense.

Jeudi, les hauts responsables du syndicat des machinistes et le représentant américain Wesley Bell, un démocrate du Missouri, ont tenu un piquet de grève avec les travailleurs en grève, pressant l'entreprise d'obtenir un contrat plus proche de l'accord conclu l'année dernière avec les travailleurs de la région de Seattle.

Le directeur de Boeing à St. Louis, Dan Gillian, a réagi jeudi en défendant l'offre rejetée par les membres du district 837 de l'IAM: "Notre offre était solide à l'époque et elle l'est encore aujourd'hui, avec une croissance moyenne des salaires de 40 %."

Les travailleurs veulent une offre contractuelle prévoyant des augmentations générales de salaire plus élevées, une progression plus rapide de l'échelle des salaires et des améliorations du plan de retraite 401(k) de l'entreprise, a déclaré Brian Bryant, président international de l'IAM, à l'agence Reuters jeudi.

M. Bryant faisait partie des dirigeants syndicaux qui ont rejoint les travailleurs dans le piquet de grève, aux côtés de M. Bell, dont la circonscription au Congrès comprend de nombreux travailleurs.

L'offre rejetée par les travailleurs de la région de Saint-Louis comprenait une augmentation générale des salaires de 20 %, une prime de ratification de 5 000 dollars et davantage de congés annuels et de congés de maladie. À l'époque, Boeing avait déclaré que la prime ne serait pas offerte à nouveau si cette offre était rejetée.

Selon M. Bryant, cette menace "manque de respect" à l'égard des membres du district 837. "Je suis un peu en colère en ce moment"

En novembre dernier, les quelque 33 000 membres du district 751 de l'IAM, qui assemblent la plupart des avions de ligne de Boeing dans le Nord-Ouest, ont mis fin à une grève de sept semaines en approuvant un contrat de quatre ans qui prévoyait une augmentation générale des salaires de 38 %, une hausse des cotisations au régime de retraite, le rétablissement d'une prime annuelle, une prime à la signature de 12 000 dollars et l'engagement de construire le prochain avion commercial de Boeing dans la région de Seattle, si le programme est lancé pendant la durée du contrat.

La division défense de Boeing agrandit ses installations de fabrication dans la région de St. Louis pour le nouvel avion de combat de l'armée de l'air américaine, le F-47A , après avoir remporté le contrat cette année.