Une sénatrice demande à un organisme de surveillance américain d'enquêter sur les incidents liés aux drones au Texas

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails de la lettre, des tests de la FAA et le contexte des incidents aux paragraphes 3 à 8) par David Shepardson

La principale démocrate de la sous-commission sénatoriale américaine sur le commerce et l'aviation a demandé vendredi une enquête gouvernementale sur deux récents incidents impliquant l'utilisation par le gouvernement d'un système anti-drone à base de laser au Texas.

La sénatrice Tammy Duckworth, dans une lettre vue par Reuters, a demandé aux inspecteurs généraux des départements des transports, de la sécurité intérieure et de la défense d'enquêter conjointement sur l'utilisation par le gouvernement d'armes laser à haute énergie contre les drones. Selon elle, les événements survenus au Texas, près de la frontière mexicaine, "soulèvent de sérieuses questions concernant la coordination entre les agences, les procédures de notification, le protocole de sécurité aérienne et le respect de la loi fédérale".

Le 25 février, l'armée américaine a abattu par erreur un drone gouvernemental à l'aide d'un système anti-drone à base de laser , ce qui a conduit la FAA à étendre la zone d'interdiction de vol autour de Fort Hancock, au Texas. Cet incident fait suite à une décision prise le 18 février par la FAA d'interrompre tous les vols pendant 10 jours à l'aéroport voisin d'El Paso en raison de l'utilisation du système laser par une agence de sécurité intérieure sans qu'un examen de sécurité n'ait été mené à bien.

L'ordre de fermeture de l'aéroport d'El Paso a été levé par la FAA après environ huit heures, à la suite de l'intervention de la Maison Blanche.

Le Pentagone et la FAA ont déclaré la semaine dernière qu'ils testaient au Nouveau-Mexique des lasers à haute énergie conçus pour contrer les drones, afin de répondre aux préoccupations de la FAA en matière de sécurité.

Le Pentagone a déclaré qu'il y avait plus de 1 000 incursions de drones le long de la frontière entre les États-Unis et le Mexique chaque mois. Les responsables américains de la sécurité ont de plus en plus exprimé leur inquiétude quant à l'utilisation de drones par les cartels mexicains pour déposer des colis de drogue ou surveiller les itinéraires des trafiquants.

Mme Duckworth souhaite que les inspecteurs généraux examinent le processus décisionnel qui a conduit à l'utilisation des systèmes et la décision de la FAA de fermer l'espace aérien, ainsi que "les évaluations de tout risque posé aux avions civils, aux opérateurs commerciaux, à l'aviation générale, aux vols d'évacuation médicale ou à d'autres opérations aériennes critiques".

Le vice-ministre américain des transports, Steve Bradbury, a déclaré qu'une meilleure coordination était nécessaire. Il a déclaré à Reuters la semaine dernière que les essais étaient nécessaires pour que la FAA puisse "se familiariser avec les limites du système laser, la manière dont il peut être ajusté et contrôlé".