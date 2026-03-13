Le programme corsé de coach Vahid pour remettre Nantes sur pied

Coach ou cocher ? Trois jours après son retour au FC Nantes, coach Vahid a livré sa première conférence de presse, a mis une belle pique à Matthis Abline, promis du champagne aux journalistes nantais en cas de maintien, raconté qu’il s’était fait c*** devant Nantes-Angers. Bref, il a fait du Vahid.

« Ce n’est pas interdit de marquer »

Tous ces propos sont accompagnés de changements sur le terrain. Selon Presse-Océan , l’ancien sélectionneur du Maroc et entraîneur du FC Nantes a déjà commencé à poser sa patte. De l’intensité, du foncier et pas de répits, voilà ce qui attendent les Canaris jusqu’à la fin de la saison. « Ce n’est pas interdit de marquer, » a-t-il par exemple sorti lors de la séance d’entraînement de ce jeudi, managée à la dure : « Bravo. Marchez… On ne s’arrête pas s’il vous plaît. Buvez… » Bref, pas de temps morts pour les joueurs du successeur d’Ahmed Kantari.…

UL pour SOFOOT.com