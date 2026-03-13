Les Vertes ont un nouveau coach

Des Vertes et des pas mûres. En un mois, l’AS Saint-Étienne aura changé ses deux coachs. Après avoir accueilli Philippe Montanier chez les gars, l’ASSE accueille Yannick Chandioux chez les filles. L’ancien coach des mecs de Montceau, emmenés jusqu’en demi-finale de coupe de France en 2007, prend la suite de Sébastien Joseph. Ce dernier a été licencié par son club après avoir été mis à pied, coupable d’avoir insulté une arbitre à la fin du derby contre l’OL Lionnes, début février. Son adjoint Tom Bouvier avait pris le relais.

Opération maintien

À 50 piges, Chandioux a été nommé entraîneur jusqu’à la fin de la saison. Il a cinq matchs pour maintenir les Vertes en Première Ligue. L’ancien entraîneur des filles de Dijon a également coaché Montpellier, participant à la montée et au maintien en D1 des Bourguignonnes et les belles saisons des Montpelliéraines.…

UL pour SOFOOT.com