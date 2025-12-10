Une sénatrice américaine affirme que l'administrateur de la FAA n'a pas cédé les actions des compagnies aériennes

(Plus de détails, des commentaires de la sénatrice, un historique de la question) par David Shepardson

La principale démocrate de la commission sénatoriale du commerce a déclaré mercredi que le directeur de l'Administration fédérale de l'aviation (FAA) n'avait pas cédé ses parts dans Republic Airways, en violation de son accord déontologique.

La sénatrice Maria Cantwell de Washington a déclaré que l'administrateur de la FAA Bryan Bedford, qui était auparavant directeur général de Republic Airways, avait accepté de se défaire de ses participations dans les 90 jours suivant sa confirmation. Au moment de sa confirmation, Bedford a déclaré détenir des actions de Republic d'une valeur comprise entre 6 et 30 millions de dollars.

"Il apparaît que vous continuez à détenir une part importante de cet actif conflictuel des mois après la date limite fixée pour vous désengager complètement de Republic, ce qui constitue une violation manifeste de votre accord éthique. C'est inacceptable et cela exige une comptabilité complète", a déclaré Cantwell. La FAA a déclaré que Bedford répondrait directement à Cantwell.

Cantwell a rendu publique une lettre datée du 8 décembre de l'Office of Government Ethics (Bureau de l'éthique gouvernementale), selon laquelle Bedford n'avait pas respecté l'accord éthique et avait demandé une modification pour prolonger le délai de cession de l'actif conflictuel restant, à savoir Republic Airways. Le bureau d'éthique a déclaré que la demande ne répondait pas aux critères d'octroi d'un amendement.

Le bureau a déclaré qu'il n'avait pas été informé de la cession de Bedford. Il a demandé au ministère américain des transports de souligner à Bedford "qu'il est de sa responsabilité personnelle d'éviter toute action qui pourrait créer un conflit d'intérêts réel ou apparent avec ses avoirs".

Le 25 novembre, Republic a achevé sa fusion avec Mesa Air Group RJET.O . En vertu de l'accord de fusion, les actionnaires de Republic détiennent environ 88 % des actions de la société fusionnée. La compagnie possède la plus grande flotte de jets Embraer EMBJ3.SA au monde, composée de 310 E-Jets, a déclaré Cantwell.

"La mesure dans laquelle cette fusion peut augmenter la valeur de vos actions dans Republic - que vous étiez censé céder avant la clôture de la fusion - ou avoir un impact sur votre prise de décision n'est pas claire non plus", a écrit Cantwell.

Cantwell souhaite que Bedford lui dise s'il a l'intention de céder toutes ses actions dans la compagnie aérienne et demande une liste complète de toutes les affaires pour lesquelles il s'est récusé en raison de cette détention.