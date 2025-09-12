Une semaine sur les marchés : le recap du 8 au 12 septembre

recap (Crédits: Boursorama - A. Morris)

Lundi 8 septembre

CAC 40 : +0,78% à 7.734,84 points et 2,7 milliards d'euros échangés

La séance

La Bourse de Paris a terminé en hausse, à l'issue d'une séance attentiste avant d'être fixée sur l'issue du vote de confiance sollicité par le Premier ministre François Bayrou, la chute du gouvernement étant largement anticipée. Sur le marché obligataire, le rendement de l'emprunt français à échéance dix ans était à la baisse : le taux d'emprunt français à dix ans s'établissait à 3,41%, contre 3,45% vendredi à la clôture. Son équivalent allemand était à 2,64%, contre 2,66%.

Clôture positive aussi à Wall Street, poussée par les perspectives de baisse des taux de la Fed et dans l'attente de nouvelles données sur l'inflation aux Etats-Unis. L'indice Nasdaq (+0,45%) a touché un nouveau record à 21.798,70 points. Le Dow Jones a gagné 0,25% et l'indice élargi S&P 500 a progressé de 0,21%. La semaine passée, un taux de chômage en hausse et une baisse des créations d'emplois aux Etats-Unis ont renforcé les attentes d'une politique monétaire plus souple de la part de l'institution monétaire américaine, ce qui pourrait donner un coup de fouet à l'économie américaine. Pour le moment, les experts anticipent trois baisses de taux d'un quart de point de pourcentage d'ici à la fin de l'année, selon l'outil de veille FedWatch de CME, passant ainsi d'une fourchette comprise entre 4,25% et 4,50% à 3,50 et 3,75%.

Valeurs en vue

Les émetteurs de titres-restaurant ont fortement reculé lundi en raison du vote de confiance, qui pourrait encore retarder la réforme du système présentée fin juin par le gouvernement Bayrou.

Parmi les mesures clés de ce projet: la dématérialisation en 2027, l'utilisation possible le dimanche et dans toute la France et, surtout, la pérennisation de la possibilité de payer ses courses alimentaires en supermarché.

En gestation depuis deux ans, la réforme avait déjà été retardée en raison des changements de gouvernement. Edenred , maison-mère du Ticket Restaurant, a ainsi perdu 3,65% à 22,94 euros. Pluxee (ex- Sodexo ), autre émetteur de titres-restaurant, a de son côté dévissé de 6,91% à 15,21 euros.

Mardi 9 septembre

CAC 40 : +0,19% à 7.749,39 points et 3 milliards d'euros échangés

La séance

La Bourse de Paris a bien encaissé la dernière séquence politique : comme prévu, François Bayrou a quitté Matignon aujourd'hui, un départ qui était intégré depuis longtemps dans les cours par les marchés. Dans ce contexte, l'indice parisien achève la séance du jour sur un gain limité de 0,19% à 7749 points, soutenu par Renault (+3,5%), Hermès (+2,5%) et Sanofi (+2%) notamment. L'OAT à 10 ans surprend en améliorant ses positions par rapport au Bund, qui se dégrade de +2,9 pts à 2,668% (+1,5 pt sur les BTP italiens à 3,51%), tandis que nos OAT se maintiennent à 3,474%, soit un spread revenu à 79 contre 82 pts. Cet écart - en lui-même - n'a rien d'alarmant mais il sera au coeur de l'attention des intervenants au cours des prochains jours.

De son côté, la Bourse de New York a terminé à de nouveaux sommets. Le Dow Jones a avancé de 0,43%, à 45.711,34 points, l'indice Nasdaq a pris 0,37% à 21.879,49 points et l'indice élargi S&P 500 a gagné 0,27% à 6,512,61 points. Malgré cet enthousiasme, les investisseurs ont gardé un oeil sur la forte révision à la baisse des chiffres de l'emploi américain entre avril 2024 et mars 2025, sans pour autant y réagir négativement. Selon le Bureau des statistiques du travail (BLS), les entreprises américaines ont au final créé 911.000 emplois de moins sur l'ensemble de l'année fiscale 2024-2025, soit quasiment deux fois moins que ce qui avait été rapporté initialement. Côté entreprises, Apple (-1,48% à 234,35 dollars) a souffert de la présentation de sa nouvelle gamme d'iPhone 17.

Valeur en vue

Kering signe le plus fort repli du CAC 40. François-Henri Pinault a déclaré aujourd'hui que le nouveau directeur général du groupe, Luca de Meo, présenterait une feuille de route stratégique au printemps 2026. "Il y aura une présentation de la feuille de route stratégique de Luca et de ses équipes qui sera présentée au printemps 2026", a-t-il dit à l'occasion d'une assemblée générale extraordinaire. "On n'attendra pas le printemps 2026 pour prendre des décisions", a ajouté le président de Kering. "Il y aura des décisions importantes qui seront prises d'ici la fin de l'année", a-t-il poursuivi. "En particulier, Luca a toute la marge de manœuvre nécessaire pour définir l'organisation qu'il considère la meilleure pour le groupe". D'importantes attentes pèsent désormais sur le dirigeant italien, Kering souffrant de la chute des ventes de sa maison-phare Gucci ainsi que de sa seconde plus grande marque, Saint-Laurent, le tout cumulé à un niveau d'endettement élevé.

Mercredi 10 septembre

CAC 40 : +0,15 à 7.761,32 points et 3,2 milliards d'euros.

La séance

La Bourse de Paris a fini en légère hausse digérant sereinement le recul surprise de l'indice des prix à la production en août aux Etats-Unis, tout en gardant un œil sur la situation politique française. L'indice américain des prix à la production pour août a surpris en s'affichant en léger recul de 0,1%, après avoir progressé de 0,7% en juillet. Ce résultat n'avait pas été anticipé par les analystes. Ces données confortent en revanche les investisseurs dans leur anticipation d'une baisse des taux de la banque centrale des Etats-Unis (Fed) lors de sa prochaine réunion les 18 et 19 septembre, afin de stimuler l'économie américaine qui donne des signes de ralentissement.

Aux Etats-Unis, l'indice Dow Jones a cédé 0,48%, à 45.490,92 points. Le Standard & Poor's 500 a pris 0,30% à 6.532,04 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté symboliquement de 0,03% à 21.886,06 points.

Oracle a enregistré sa plus forte hausse quotidienne en pourcentage depuis 1992, après que l'entreprise technologique a fait état d'une forte augmentation de la demande des entreprises spécialisée dans l'intelligence artificielle (IA) pour ses services "cloud".

Valeur en vue

Les valeurs de la défense s'apprécient dans un contexte de tensions alors que des drones russes ont violé l'espace aérien polonais. La petite valeur française Exosens bénéficie en plus d'un relèvement de recommandation et pas de n'importe qui. JP Morgan a relevé son objectif de cours sur le titre du spécifaliste des tubes intensificateurs de lumière de 33,50 à 45 euros.

Jeudi 11 septembre

CAC 40 : +0,8% à 7.823,52 points et 2,9 milliards d'euros.

La séance

Les Bourses européennes ont terminé en hausse après que la Banque centrale européenne (BCE) a, sans surprise, laissé ses taux directeurs inchangés, estimant que l'économie du bloc restait en bonne santé. À Paris, le CAC 40 a gagné 0,80% à 7.823,52 points. À Francfort, le Dax a pris 0,26% et à Londres, le FTSE 100 a progressé de 0,78%.

La Bourse de New York a encore fini à des niveaux record : Dow Jones +1,36%, à 46.108,00 points, le S&P 500 a pris 0,85% à 6.587,47 points et le Nasdaq Composite a avancé de 0,72% à 22.043,075 points. Côté statistiques, les prix à la consommation ont augmenté plus que prévu en août et la hausse annuelle de l'inflation s'est établie à son plus haut niveau depuis janvier. Côté valeurs, Tesla a grimpé de 6% tandis que Micron Technology a gagné 7,55% après que Citigroup a relevé son objectif de cours sur le fabricant de puces mémoire de 150 à 175 dollars.

Valeur en vue

Stellantis a rugi aujourd'hui. Le titre du constructeur automobile a été soutenu par des propos d'Antonio Filosa, qui s'exprimait lors de la "Kepler Cheuvreux Autumn Conference 2025". Lors de cet entretien, le directeur général a indiqué que le groupe enregistrait des progrès sur ses 3 priorités pour les prochaines années. Il s'agit de la croissance de l'activité, une exécution industrielle irréprochable et l'augmentation des profits. "Notre objectif le plus urgent est de renverser la tendance en matière de génération de trésorerie" a souligné le directeur général. Pour ce faire, il possède de "multiples leviers", mais "le plus important" était "l'augmentation des revenus".

Vendredi 12 septembre

CAC 40 : -

La séance

Les principales Bourses européennes sont orientées légèrement à la hausse vendredi dans le sillage des records atteints à Wall Street et sur plusieurs places asiatiques, les investisseurs étant de plus convaincus que la Réserve fédérale américaine (Fed) va reprendre son cycle de baisse des taux directeurs.

Valeur en vue

Vetoquinol s'apprécie nettement alors que le groupe a publié un résultat net en progression de 5,3% à 25,1 millions d'euros au titre du premier semestre 2025, ainsi qu'un résultat opérationnel courant en hausse de 9,1% à 34,9 millions, soit une marge de 13,5%. Le chiffre d'affaires du laboratoire de santé animale s'est tassé de 2,6% à 258 millions (-1% à changes constants), dont un chiffre d'affaires des produits 'essentiels' de 165 MEUR, en progression à un rythme soutenu de 4,2% à changes constants. Vetoquinol ajoute disposer de "solides fondamentaux (rentabilité opérationnelle, génération de cash-flow, et capitaux propres) pour poursuivre sa stratégie de développement" et avoir les moyens de financer ses ambitions de croissance externe.

Laurent Grassin, avec Reuters, AFP, Cercle Finance et AOF