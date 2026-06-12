Une semaine sur les marchés : le recap du 8 au 12 juin

recap (Crédits: Boursorama - A. Morris)

Lundi 8 juin

CAC 40 : -0,23%, à 8.199,29 points et 3,7 milliards d'euros échangés

La séance

Le week-end n'aura pas permis au CAC 40 de repartir du bon pied et l'indice signe une nouvelle séance de baisse (modérée). La situation toujours tendue au Moyen-Orient continue d'alimenter l'incertitude sur les marchés même si la Bourse parisienne reste très résiliente. La séance a été marquée par un rebond des valeurs liées à l'intelligence artificielle et aux semi-conducteurs après les ventes massives de la semaine passée : STMicroelectronics a grimpé de 4,01% à 65,34 euros et Soitec de 6,68% à 156,45 euros.

Côté américain, l'indice Nasdaq a progressé de 0,86% et le S&P 500 a avancé de 0,30%. Le Dow Jones s'est lui replié de 0,16%. Les valeurs liées à l'intelligence artificielle (IA), particulièrement sanctionnées en fin de semaine dernière, ont ainsi été les plus recherchées. Nvidia a repris 1,73% à 208,64 dollars, après avoir chuté de plus de 6% vendredi. Sa valorisation est repassée au-dessus du seuil symbolique de 5.000 milliards de dollars. D'autres grands noms du secteur ont aussi gagné du terrain, à l'instar d'Intel (+11,19%), AMD (+5,14%), Micron (+9,87%) ou Qualcomm (+0,85%). Marvell Technology (+9,63% à 288,85 dollars) a, lui, été poussé à la fois par le mouvement haussier des valeurs de la tech, mais aussi par l'annonce de sa cotation prochaine au sein de l'indice S&P 500. Depuis le début de l'année, le titre a plus que triplé sa valeur.

Valeurs en vue

M6 a grimpé de près de 12% sur la journée. En cause, une information du Parisien selon laquelle le groupe d'audiovisuel français serait de nouveau en discussions avec son concurrent TF1 TFFP.PA pour une potentielle fusion. Le quotidien a rapporté dimanche que des réunions confidentielles ont lieu entre M6 et TF1, en vue d'un rachat du premier par le second, alors que les groupes avaient annoncé en septembre 2022 abandonner ce projet de fusion. Les motivations pour une telle fusion restent inchangées, selon le quotidien, évoquant des résultats en berne pour TF1 face à un M6 dit "très rentable". La méthode diffèrerait toutefois par rapport à la précédente tentative de fusion échouée, a indiqué Le Parisien, avec cette fois-ci un découpage du groupe M6 entre TF1 et CMA-CGM, le groupe porte-containeurs français et propriétaire de BFMTV détenant déjà 10,27% de M6 selon les données LSEG. Oddo BHF a par conséquent relevé sa recommandation à "surperformance" contre "neutre" pour M6, ainsi que son objectif de cours à 18 euros contre 15 euros.

Mardi 9 juin

CAC 40 : +0,05% à 8.199,29 points

La séance

La Bourse de Paris a fini à l'équilibre, au terme d'une séance particulièrement volatile. L'indice parisien a passé une bonne partie de la séance en hausse, portée par des espoirs de paix imminente au Moyen-Orient, après la fin des frappes entre l'Iran et Israël, avant de finalement perdre son élan en fin de journée.

Même incertitude à Wall Street. Le Dow Jones a pris 0,17%, l'indice Nasdaq a perdu 0,97% et l'indice élargi S&P 500 a cédé 0,26%. Plus tôt dans la séance, le Nasdaq avait perdu jusqu'à plus de 3,5%, une chute qui a rappelé celle vécue en fin de semaine dernière. Ce sont les entreprises de semi-conducteurs qui ont essuyé les pertes les plus importantes: AMD a perdu 3,02%, Broadcom a cédé 1,12% et Nvidia, première capitalisation mondiale, a lâché 0,22%.

Après une nouvelle séance baissière pour les cours du pétrole, sur le marché obligataire, le rendement à dix ans des emprunts de l'Etat américain se détendait à 4,51%, contre 4,56% la veille en clôture.

Valeur en vue

Les actions du fabricant de médicaments anticancéreux Nuvalent NUVL.O ont grimpé de 39% alors que GSK va acquérir le laboratoire pharmaceutique pour 10,6 milliards de dollars. Cette transaction entièrement en numéraire valorise Nuvalent à 124 dollars par action, soit une prime de 40% par rapport à son cours de clôture de lundi, qui s'élevait à 88,49 dollars. La transaction devrait être finalisée au troisième trimestre 2026. Barclays estime que cette acquisition est “stratégiquement cohérente avec les déclarations antérieures de la société” et “accélérerait l'entrée de GSK sur le marché du cancer du poumon”.

Mercredi 10 juin

CAC 40 : -0,51% à 8.161,83 points

La séance

Le CAC 40 finit la journée en léger repli gagnée par la prudence après une escalade des tensions au Moyen-Orient et un nouveau bond de l'inflation aux États-Unis en mai. La guerre en Iran provoque depuis plusieurs mois une hausse des prix du pétrole, qui fait grimper l'inflation partout. L'indicateur CPI a ainsi bondi le mois dernier aux États-Unis à 4,2% sur un an, contre 3,8% en avril, soit son plus haut niveau en près de trois ans. La Fed est de plus en plus sous pression pour restreindre sa politique monétaire afin de lutter contre cette inflation, avant sa prochaine réunion aura lieu les 17 et 18 juin, la première de son nouveau président, Kevin Warsh.

En Europe aussi, la politique monétaire est au cœur des préoccupations, avant la réunion de la Banque centrale européenne jeudi. L'institution devrait, elle, déjà rehausser ses taux directeurs pour lutter contre l'inflation, malgré une croissance atone dans la zone.

La Bourse de New York a terminé, elle, en nette baisse mercredi : Le Nasdaq a perdu 1,98%, le S&P 500 a reculé de 1,62%, et le Dow Jones s'est replié de 1,87%. Le géant des puces Nvidia a perdu 3,73% à 200,42 dollars. En une semaine, le titre de la première capitalisation mondiale a perdu près de 7%, soit environ 350 milliards de dollars de valorisation boursière partis en fumée. Dans son sillage, d'autres grands noms du secteur des semi-conducteurs ont terminé dans le rouge mercredi, à l'image de Qualcomm (-6,92%), Broadcom (-5,12%), AMD (-4,86%) ou encore Intel (-0,82%). Sur le marché obligataire, le rendement à dix ans des emprunts de l'Etat américain évoluait à 4,55% vers 20H30 GMT, contre 4,52% la veille en clôture.

Valeurs en vue

Le titre Soitec a chuté de 10,56% à 125,35 euros, après que Jefferies a abaissé sa recommandation sur la société de "hold" (conserver) à "underperform" ("sous-performance"). Il a en outre souffert d'un climat actuel d'interrogations sur les valorisations des entreprises de la tech et des semi-conducteurs, qui jouent un rôle clé dans le développement de l'IA et ont été un des moteurs des marchés depuis le début de l'année.

Jeudi 11 juin

CAC 40 : +0,48% à 8.200,80 points

La séance

Les Bourses européennes ont terminé en hausse : le CAC 40 a gagné 0,48% à 8.200,80 points. À ​Francfort, le Dax a grappillé 0,06% et à Londres, le FTSE 100 a progressé de 0,48%. L'indice Euro Stoxx 50 a fini sur un gain de 0,78%. La BCE a relevé, comme prévu, ses taux directeurs de 25 points de base (de 2% à 2,25%) pour la première fois depuis septembre 2023, dans l'espoir de freiner l'inflation avant que la flambée des coûts de l'énergie déclenchée par la guerre en Iran ne ​se propage plus largement à l'ensemble de l'économie. Cette décision, la première de ce type d'une grande banque centrale depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, intervient alors que la croissance des prix dans la zone euro dépasse les 3%, soit un niveau bien supérieur à l'objectif de 2% fixé ​par la BCE. Les responsables de la banque centrale ont par ailleurs revu à la hausse, ce jeudi ⁠même, leurs prévisions d'inflation pour cette année et l'année prochaine. Mais dans le même temps, la croissance économique de la zone euro reste faible, et Christine Lagarde, présidente de la BCE, a déclaré lors ‌de la traditionnelle conférence de presse qui suit l'annonce que cette décision ne constituait pas "un engagement préalable sur une trajectoire précise des taux d'intérêt", étant donné que, pour l'instant, rien n'indiquait l'apparition d'effets inflationnistes dits de "deuxième tour".

Le mouvement de progression est beaucoup plus marqué à Wall Street. L'indice Dow Jones .DJI a gagné 1,86%, à 50.848,75 points. Le S&P-500 .SPX , a pris 1,75%, à 7.394,30 points. Enfin, le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de 2,54% à 25.809,66 points. Les trois principaux indices enregistrent là leur plus importante hausse sur une journée depuis le 8 avril dernier, dans la foulée alors de l'annonce d'une trêve entre les Etats-Unis et l'Iran.

Valeur en vue

OSE Immunotherapeutics a nettement rebondi après quatre replis consécutifs qui ont coûté au titre 6,59%. La société de biotechnologie profite d'achats à bon compte, mais aussi de la recommandation positive d'Oddo BHF. Au lendemain d'un événement organisé par la société, le broker a confirmé son avis à surperformance sur le titre OSE Immunotherapeutics, avec un objectif de cours de 13 euros, soit un potentiel d'appréciation de 276%. L'événement concernait l'actif le plus avancé de l'entreprise : Tedopi, un vaccin innovant contre le cancer, ciblant cinq antigènes associés à la tumeur. Oddo BHF estime que l'un des points clés de développement de Tedopi sera la sécurité de l'emploi dans une optique de combinaison plus large. Les analystes rappellent qu'outre le programme principal pour Tedopi, trois autres de phase II sont en cours.

Vendredi 12 juin

CAC 40 :

La séance

La Bourse de Paris évolue en forte hausse vendredi, portée par la baisse des prix du pétrole avec les espoirs de conclusion imminente d'un accord entre Washington et Téhéran pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient.

L'indice vedette CAC 40 grimpait de 2,25% à 8.385,57 points vers 10H15 heure de Paris. La veille, le panier des 40 plus grandes valeurs boursières françaises a pris 0,48%, à 8.200,80 points.

Valeur en vue

Exail Technologies chute de 16% ‌en Bourse, au lendemain d'un communiqué signalant un désaccord avec ​un investisseur sur la valorisation d'obligations, à l'approche d'une échéance de refinancement de la dette. Le fabricant français de drones, l'un des rares acteurs capables de ​produire des appareils sous-marins dédiés à la détection et à la neutralisation des mines, n'est ​pas parvenu à un accord avec ⁠l'investisseur ICG sur la valorisation d'un éventuel remboursement et rachat de ‌ses obligations. Exail Technologies estime, sur la base de travaux d'évaluation, le besoin total autour de 700 millions d'euros, tandis ​qu'ICG privilégie une approche ‌fondée sur le cours de Bourse portant ce montant ⁠à environ 1,1 milliard d'euros, soit un écart d'environ 380 millions. "Malgré son désaccord avec ICG, la société va poursuivre les discussions avec son partenaire, ⁠sachant que les ‌contrats permettent, en cas d'impasse, une procédure de valorisation d'Exail ⁠Holding avec des banques d'affaires", a indiqué le groupe dans un communiqué ‌publié jeudi.

Laurent Grassin, avec Reuters, AFP et ZoneBourse