Une semaine sur les marchés : le recap du 6 au 10 janvier

Lundi 6 janvier

CAC 40 : +2,24%, à 7.445,69 points et 3,8 milliards d'euros échangés.

La séance

Belle entame de semaine mais drôle de séance pour le CAC 40 qui termine en nette hausse. En cause, la publication d'un article du Washington Post selon lequel les conseillers de Donald Trump étudieraient des projets de droits de douane qui s'appliqueraient bien à tous les pays mais ne concerneraient que les importations critiques. Les secteurs de l'automobile et du luxe, qui ne feraient pas partie de ces secteurs essentiels mais qui avaient auparavant fait l'objet de nombreuses spéculations au sujet de potentiels droits de douane, ont avancé considérablement pendant la séance.Le démenti de Donald Trump peu après n'a pas entamé l'enthousiasme des investisseurs. La Bourse de New York a, elle, fini en ordre dispersé : l'indice Dow Jones a cédé 0,06%, à 42.706,56 points. Le Standard & Poor's 500 a pris 0,55% à 5.975,38 points et le Nasdaq Composite 1,24% à 19.864,981 points.

Valeur en vue

Belle journée pour STMicro et les autres fabricants de semi-conducteurs. Le secteur a été propulsé par l'annonce faite par Microsoft d'une augmentation des investissements dans les centres de données et par le revenu record de Foxconn au 4e trimestre. Le groupe taiwanais, qui assemble notamment les iPhones d'Apple, a enregistré une progression de 15,2% de ses ventes sur la période, à 62,6 milliards d'euros, un chiffre supérieur aux attentes des analystes.

Mardi 7 janvier

CAC 40 : +0,59%, à 7.489,35 points et 3,6 milliards d'euros échangés

La séance

La Bourse de Paris s'est maintenue en terrain positif bénéficiant toujours de la vague d'optimisme suscitée par de potentiels droits de douanes américains moins sévères que prévu. Les prix à la consommation en France ont augmenté de 1,3% en décembre sur un an, une évolution identique à celle de novembre, a indiqué mardi l'Insee. Coté américain, le Dow Jones a lâché 0,42%, l'indice Nasdaq a perdu 1,89% et l'indice élargi S&P 500 a cédé 1,11%. La place américaine a mal digéré mardi la publication de deux indicateurs, dont l'indice ISM qui mesure l'activité dans les services aux États-Unis. Cet indice a mis en évidence un rebond de l'activité dans le secteur de services en décembre, sur un rythme plus soutenu qu'en novembre, supérieur aux attentes des analystes. L'activité a été portée notamment par les mesures prises par les entreprises pour se préparer à une hausse des droits de douane avec Donald Trump. Autre indicateur: le nombre d'offres d'emplois pour le mois de novembre a également dépassé le consensus des analystes pour s'établir à 8,1 millions, selon le bureau américain des statistiques (BLS). Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans s'est nettement tendu à 4,69%, contre 4,61% lundi en clôture. côté valeurs, Tesla a glissé (-4,06%) après que l'Agence américaine de la sécurité routière (NHTSA) a annoncé mardi avoir ouvert une enquête sur 2,6 millions de véhicules du groupe aux Etats-Unis à la suite de plusieurs accidents ayant impliqué une fonctionnalité permettant aux utilisateurs de déplacer leur voiture à distance. En parallèle, la note du fabricant de véhicules électriques a été dégradée par la Bank of America.

Valeur en vue

Séance difficile pour Sodexo qui a lourdement chuté. En cause, les chiffres du premier trimestre de son exercice qui ont déçu les investisseurs avec une croissance interne de 4,6%, qualifée par le groupe de "modérée". Celle-ci a été "affectée par une base de comparaison élevée du fait de la Coupe du monde de rugby l'an passé, partiellement compensée par les Jeux paralympiques", selon le groupe. Pour l'exercice 2024-2025, Sodexo table toujours sur une "croissance interne du chiffre d'affaires attendue entre +5,5% et +6,5%" et "une marge d'exploitation en croissance de +30 à +40 points de base, à taux constants".

Mercredi 8 janvier

CAC 40 : -0,49% à 7.452,42 points et 3,5 milliards d'euros échangés.

La séance

Après être resté stable toute la matinée, la bourse de Paris a brusquement décroché de -1% à mi-journée et chutait de -1,2% vers 13H (7.040) suite à la publication d'une "headline" de CNN qui croit savoir que Donald Trump pourrait déclencher "l'état d'urgence économique nationale en matière de tarifs douaniers". L'info de CNN prend l'exact contre-pied de l'article du Washington Post lundi, qui avait fait flamber le CAC40 et l'Euro Stoxx 50. L'indice français a toutefois limité la casse en fin de journée. Outre-Atlantique, le Dow Jones a avancé de 0,25%, l'indice Nasdaq a terminé proche de l'équilibre et a lâché 0,06% tandis que l'indice élargi S&P 500 a grappillé 0,16%. Côté indicateurs, les entreprises du secteur privé aux Etats-Unis ont créé en décembre moins d'emplois qu'attendu, et la progression des salaires a ralenti, selon l'enquête mensuelle ADP/Stanford Lab publiée mercredi. A noter côté valeurs, Ebay a bondi de 9,86% après que Meta a annoncé qu'il autoriserait certaines des annonces du site à apparaître sur la plateforme de vente de son réseau social Facebook. Un test sera d'abord lancé en Allemagne, en France et aux Etats-Unis et permettra aux utilisateurs de "parcourir les annonces d'eBay directement sur Facebook Marketplace tout en finalisant leur transaction sur eBay", a annoncé Meta dans un communiqué. A l'image de Rigetti (-45,41%) et de IonQ (-39%), le secteur de l'informatique quantique s'est, lui, effondré après que le patron de Nvidia, Jensen Huang, a déclaré que les ordinateurs quantiques ne seraient pas disponibles avant de nombreuses années, lors d'une rencontre avec les acteurs du marché mardi.

Valeur en vue

+15,8% en une seule séance pour Pluxee a fait état d'un chiffre d'affaire opérationnel en croissance organique de 12,1% au premier trimestre, surpassant les attentes à la faveur d'une bonne dynamique commerciale. Le chiffre d'affaires opérationnel a atteint 249 millions d'euros sur la période contre 244 millions attendus par les analystes selon un consensus fourni par le groupe. L'ancienne division d'avantages aux salariés de Sodexo cite dans un communiqué une dynamique commerciale "favorable" et souligne la performance de son activité Avantages aux salariés, qui a généré un chiffre d'affaires de 212 millions d'euros au premier trimestre. Le groupe a par ailleurs réitéré ses objectifs stratégiques et financiers pour les exercices 2025 et 2026, anticipant notamment une croissance organique à deux chiffres du chiffre d'affaires. Dans une note publiée mercredi, les analystes de JP Morgan se sont cependant montré prudents quant à ces objectifs. "Alors que nous voyons de bonnes opportunités pour Pluxee [...] nous considérons que le risque-récompense n'est pas attrayant pour l'instant, les prévisions pour l'exercice 25-26 semblant de plus en plus ambitieuses", précise la note. "Par conséquent, nous pensons qu'il faudra plus de temps que prévu pour atteindre les objectifs de Pluxee pour l'exercice 2026."

Jeudi 9 janvier

CAC 40 : +0,51% à 7.490,28 points et 2,5 milliards d'euros échangés

La séance

La Bourse de Paris a terminé dans le vert jeudi, après une séance peu mouvementée et sans indicateurs économiques majeurs. Les marchés boursiers américains sont restés fermés en ce jour de deuil national pour rendre hommage à l'ancien président Jimmy Carter, décédé le 29 décembre à l'âge de 100 ans. Côté valeurs, le PDG de Dassault Aviation (-0,19% à 205,80 euros) Eric Trappier a pris jeudi la présidence du groupe industriel Marcel Dassault (GIMD), en remplacement de Charles Edelstenne, pilier historique de l'empire familial, a annoncé le groupe dans un communiqué de presse.

Valeur en vue

DBV Technologies a pris la première place du marché SRD après avoir déjà progressé de 14,50% hier. La biotech annonce les résultats positifs à 24 mois de son étude de prolongation en ouvert (OLE) d'Epitope (essai de phase 3 de Viaskin peanut 250 µg chez les enfants âgés de 1 à 3 ans). Les données confirment que la poursuite du traitement par son patch contre l'allergie à l'arachide Viaskin Peanut se traduit par l'amélioration de l'ensemble des paramètres d'efficacité après 36 mois de traitement. La société a touobjectif de déposer une demande d'autorisation de mise sur le marché dans le courant du second semestre 2026.

Vendredi 10 janvier

CAC 40 :

La séance

La Bourse de Paris évolue à un niveau proche de l'équilibre vendredi, les investisseurs patientant avant la publication de l'un des premiers indicateurs majeurs de l'année, le rapport sur l'emploi américain.

Vers 10H, l'indice CAC 40 grappillait 9,84 points, soit quelque 0,13%, à 7.500,12 points. Jeudi, il avait terminé en hausse de 0,51% à 7.490,28 points.

Valeur en vue

Viridien (ex CGG) grimpe alors que ses revenus et son EBITDA de l'exercice 2024 devraient se situer légèrement au-dessus des 1,1 milliard et 430 millions de dollars respectivement, en ligne avec ses propres prévisions. Le groupe de géosciences attend aussi une génération nette de cash de l'ordre de 50 millions de dollars, dépassant ainsi sa cible initiale qui était d'environ 30 millions, et conduisant à une dette nette (après IFRS 16) d'environ 930 millions. Pour l'année 2025, Viridien réitère son objectif de génération nette de cash de l'ordre de 100 millions de dollars, se disant conforté par 'la performance de DDE et l'exécution réussie du plan de transformation pour le segment SMO'.

