Une semaine sur les marchés : le recap du 4 au 8 avril

Lundi 4 avril

CAC 40 : +0,7% à 6731,37 points

Le fait du jour

Malgré un contexte toujours incertain, le CAC 40 ouvre la semaine en petite hausse. Les marchés américains aussi progressent et notamment Twitter qui décolle de 27% dans le sillage de l'annonce d'une prise de participation de 9,2% d'Elon Musk, qui devient de fait le premier actionnaire du groupe.

Valeur en vue

LVMH profite d'un relèvement de recommandation d'objectif de cours d'UBS qui passe de 787 à 807 euros sur le titre.

Mardi 5 avril

CAC 40 : -1,28% à 6645,51 points

Le fait du jour

Coup de mou sur l'indice français alors que les investisseurs prennent connaissance des derniers sondages montrent un écart qui se réduit entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen dans l'hypothèse d'un second tour entre les deux candidats à la présidentielle 2022. Autre source de préoccupation, le nouveau train de sanctions que sont en train de mettre en place l'Union européenne et les Etats-Unis : interdiction des banques russes d'opérer en Europe, embargo sur le charbon et le bois russe, interdiction faite par le Trésor américain aux entreprises russes d'honorer leur dette en dollars détenus dans des banques américaines.

Valeur en vue

Incroyable progression de Medesis ! La biotech grimpe de 130% après avoir publié un communiqué dans lequel elle fait part de son souhait d'accélérer le développement de ses produits antinucléaires destinés au traitement de larges populations contaminées ou irradiées après un accident nucléaire civil ou militaire. Une annonce forcément écoutée d'une oreille attentive par les investisseurs à un moment où la Russie n'hésite pas à brandir la menace de l'arme nucléaire.

Mercredi 6 avril

CAC 40 : -2,21% à 6498,83 points

Le fait du jour

Entre l'attente des minutes de la Fed (et d'une meilleure vision du reserrement monétaire qui se prépare) et hausse des taux longs, le CAC 40 boit la tasse et recule sèchement Wall Street aussi finira en baisse en prenant connaissance du compte-rendu du dernier comité de politique monétaire de la banque centrale américaine : Les membres de la Réserve fédérale estiment notamment que des hausses de 50 points de base du taux des fonds fédéraux pourraient être nécessaire pour calmer la surchauffe des prix. Une réduction de la taille du bilan dès le mois de mai est aussi sur la table avec l'objectif d'atteindre au bout de trois mois un rythme mensuel de réduction de 95 milliards de dollars.

Valeur en vue

Carrefour progresse de 2,19%, plus forte hausse de l'indice. Le titre profite aussi d'un relèvement d'objectif de cours de 21,21 euros à 23 euros de la part de Kepler Chevreux. A l'approche de la publication des résultats trimestriels, les analystes évoquent une performance « solide » au Brésil et en France.

Jeudi 7 avril

CAC 40 : -0,57% à 6461,68 points

Le fait du jour

Encore un peu sonné par les minutes de la Fed, le CAC 40 a pourtant tenté de faire bonne figure, s'affichant en progression une bonne partie de la séance, avant de plier à un peu plus d'une heure de la clôture. Outre-Atlantique, après deux séances de baisse, la Bourse de New York a terminé en hausse, les gains de Microsoft et de Tesla ayant alimenté un rebond en fin de séance.

Valeur en vue

Sanofi gagne 1,6%. La pharma a annoncé que la Commission européenne avait approuvé son médicament Dupixent pour le traitement des enfants âgés de six à onze ans présentant un asthme sévère.

Vendredi 8 avril (actualisation à venir)

CAC 40 : +0,37% à 6684,31 points

Le fait du jour

Inspiré par le rebond de Wall Street, le CAC 40 a ouvert en nette progression, gagnant 1,5% peu avant 10 heures.

Valeur en vue

Très attaqué depuis le début de l'année avec un repli proche de 60%, le spécialsite de la restauration collective Elior amplifie le rebond du marché et gagne près de 6% dans la matinée.

