Une semaine sur les marchés : le récap du 4 au 7 mai

Lundi 4 mai

Le fait du jour

Les incertitudes liées au déconfinement et le regain de tensions entre les Etats-Unis et la Chine ont eu raison de l'optimisme des investisseurs des derniers jours. Après un long week-end, le CAC 40 retombe en dessous des 4.400 points (-4,24% à 4.378,23 points).

Outre-Atlantique, les marchés américains ont longuement hésité sur la marche à suivre. L'indice Dow Jones a progressé de 0,11% à 23.749,76 points, le Nasdaq de 1,23% à à 8.710,72 points, et le S&P-500 a pris 0,42%, à 2.842,74 points.

Valeur en vue

Unibail-Rodamco-Westfield chute de 9,36% pénalisé par une poursuite de la fermeture des centres commerciaux de 40.000 m2 après le déconfinement le 11 mai. Société Générale enregistre la deuxième plus forte baisse de l'indice (-7,78%). Le directeur général du groupe, Frédéric Oudéa, a en effet indiqué dans une interview accordée samedi au journal Les Echos que la banque s'attend à devoir provisionner entre 3,5 et 5 milliards d'euros cette année en raison des pertes liées à la crise.

Mardi 5 mai

Le fait du jour

Les résultats moins mauvais que prévu de plusieurs poids lourds de la cote parisienne (Total, BNP Paribas, EssilorLuxottica) et le rebond des cours du pétrole permettent au CAC 40 de rebondir. L'indice affiche en clôture une progression de 2,4%, à 4.483,13 points. En outre, les investisseurs semblent valider in fine le scénario selon lequel le point bas de l'activité économique a été atteint en avril.

La Bourse de New York a fini dans le vert mardi grâce au rebond des prix du pétrole et au redémarrage de l'activité économique dans de nombreux Etats. Le Dow Jones a progressé de 0,56%, à 23.883,09 points, le Nasdaq de 1,13% à 8.809,12 points, et enfin, l'indice plus large S&P 500, qui représente les 500 plus grandes entreprises de Wall Street, a grimpé de 0,90%, à 2.868,44 points.

Valeur(s) en vue

La meilleure performance du CAC 40 est signée par la major pétrolière Total, qui a bondi de 7,94% après le maintien de son dividende et ce, en dépit d'une chute du bénéfice net au premier trimestre. Le groupe a enregistré un résultat net ajusté de 1,78 milliard de dollars au premier trimestre (-35%).

Mercredi 6 mai

Le fait du jour

Les dernières statistiques économiques américaines auront eu raison du rebond de la veille... L'enquête mensuelle d'ADP a dévoilé un chiffre jamais vu de plus de 20 millions de destructions de postes dans le secteur privé au mois d'avril. Le chômage touche ainsi un quart de la population active, principalement peu diplômée. L'optimisme d'une levée des confinements dans de nombreux pays laisse place à l'inquiétude de la catastrophe économique générée par la crise. L'indice CAC 40 recule de 1,11%, à 4.433,38 points.

Aux Etats-Unis, les propos de Donald Trump mettent potentiellement en cause l'accord commercial entre Pékin et Washington arraché en janvier. Résultat, la Bourse de New York termine sur une note mitigée. L'indice Dow Jones se replie de 0,91%, 23.664,64 points. Le S&P 500 recule de 0,7%, à 2.848,42 points. De son côté, le Nasdaq progresse de 0,51% à 8.854,39 points.

Valeur en vue

Après Société Générale et BNP Paribas, c'est au tour de Crédit Agricole de dresser son état des lieux des trois premiers mois de l'année. Le groupe publie un bénéfice trimestriel en repli de 16,4% sur un an, en raison principalement d'un quasi triplement des provisions pour risques. Le titrerecule de 2,32%.

Jeudi 7 mai (actualisation à venir)

Le fait du jour

Porté par des statistiques chinoises meilleures que prévu et par la confirmation du déconfinement sur l'ensemble du territoire français, l'indice CAC 40 progresse 1,54% (à 4.501,44 points) annulant ainsi les pertes de la veille.

Valeur en vue

Si le géant mondial de l'acier a enregistré une perte nette de 1,1 milliard de dollars au premier trimestre, pénalisé par le ralentissement de la demande, le groupe améliore sa performance opérationnelle. Sa perte d'exploitation est ainsi quasiment divisée par cinq par rapport au trimestre précédent, ramenée à 353 millions de dollars contre 1,5 milliard. Le titre affiche la plus forte hausse du jour sur l'indice CAC 40 +7,50%.

Vendredi 8 mai

Rédaction de cet article achevée jeudi soir

La Bourse de Paris est ouverte vendredi, mais l'équipe média de Boursorama n'assurera pas le suivi des marchés ce jour.