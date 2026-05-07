Une semaine sur les marchés : le recap du 4 au 7 mai

recap (Crédits: Boursorama - A. Morris)

Lundi 4 mai

CAC 40 : -1,71% à 7.976,12 points et 4,7 milliards d'euros échangés

La séance

Après le rebond de la fin de semaine dernière, la Bourse de Paris a repris et accéléré son mouvement de baisse, emportée par la nervosité face aux informations contradictoires sur la situation au Moyen-Orient. Les investisseurs font face à une incertitude toujours très forte autour de la suite du conflit et de la réouverture du détroit d'Ormuz.

Les Gardiens de la Révolution iraniens ont démenti lundi que des navires marchands aient franchi le détroit d'Ormuz, contrairement à ce qu'avait affirmé plus tôt le commandement américain pour la région (Centcom). Plus tôt lundi, l'agence de presse iranienne Fars avait affirmé que l'Iran avait tiré deux missiles contre une frégate de l'armée américaine qui s'approchait du détroit, provoquant une première accélération des cours du brut. En face, l'armée américaine a démenti qu'un de ses navires ait été frappé.

La tension est aussi palpable à Wall Street alors ‌qu'un navire sud-coréen a été victime d'une explosion dans le détroit d'Ormuz. L'indice Dow Jones a cédé 1,13%, à 48.941,90 points. Le S&P 500 a perdu -0,41% à ​7.200,75 points et le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 0,19% à 25.067,801 points. Le regain de tension dans le détroit d'Ormuz ​intervient alors que le S&P 500 et le ‌Nasdaq avaient touché des records vendredi dans un contexte de résultats trimestriels meilleurs qu'attendus. Selon LSEG I/B/E/S, les entreprises du S&P 500 devraient afficher une croissance globale de leurs bénéfices ⁠de 28 % en glissement annuel pour le premier trimestre, soit le double des prévisions de 14 % établies début avril. Les géants de ‌l'IA de Wall Street sont en grande partie à l'origine de cet optimisme.

Valeurs en vue

Casino a continué sur la lancée de jeudi. La penny stock a grimpé de 44% aujourd'hui dans la foulée des résultats trimestriels et des objectifs 2026. Le chiffre d'affaires s'inscrit à 1,9 milliard d'euros sur les trois premiers mois de l'année, en croissance de 0,3% en données comparables dont 0,6% pour les marques de proximité. Casino confirme son objectif de retour à l'équilibre du cash-flow libre avant frais financiers en 2026.

Mardi 5 mai

CAC 40 : +1,08%, à 8.062,31 points et 3,8 milliards d'euros échangés

La séance

La Bourse de Paris a (enfin) rebondi. Les marchés profitent d'une accalmie sur le marché du pétrole, alors que la fragile trêve tient toujours entre l'Iran et les Etats-Unis, au lendemain d'un regain de tensions autour du détroit d'Ormuz, qui avait provoqué un recul des Bourses. Les prix du brut se détendent en effet, tout en restant à un haut niveau. A 18H00, le Brent de la mer du Nord, référence du brut en Europe, s'échangeait à 110,61 dollars (-3,35%). Son équivalent américain du WTI était à 102,25 dollars (-3,92%).

Le rendement de l'emprunt français à échéance dix ans a reculé à 3,71%, contre 3,75% la veille. Son équivalent allemand, référence en Europe, a atteint 3,06%, contre 3,08% lundi soir.

Outre-Atlantique, l'indice Nasdaq (+1,03% à 25.326,13 points) et l'indice S&P 500 (+0,81% à 7.259,22 points) ont tous deux atteint un nouveau sommet. Le Dow Jones a lui avancé de 0,73%.

Les quelques publications du jour ont quand même provoqué d'importants mouvements. La plateforme de commerce électronique Shopify a dévissé de plus de 15% à 107,83 dollars après avoir partagé des prévisions jugées décevantes pour le trimestre en cours, notamment une croissance au ralenti.

Valeurs en vue

Dans une séance indécise, Orange domine les progressions du CAC 40. L'opérateur télécoms profite d'un relèvement de recommandation de Goldman Sachs. Le service d'analyses de la banque américaine est passé de "neutre" à "acheter" sur le titre et a relevé son objectif de cours de 17,50 à à 21,60 euros.

Mercredi 6 mai

CAC 40 : +2,94% à 8.299, 42 points et 6,1 milliards d'euros échangés.

La séance

La Bourse de Paris a terminé mercredi en hausse de plus de 3%. Selon le site américain Axios, "deux responsables américains et deux autres sources informées du dossier" ont fait état "d'un protocole d'accord d'une page visant à mettre fin à la guerre et à établir un cadre pour des négociations nucléaires plus détaillées". Les États-Unis attendraient des réponses de Téhéran dans les 48 prochaines heures.

L'accord verrait notamment les deux parties lever les restrictions concernant le transit par le détroit d'Ormuz. La détente des prix du brut a particulièrement profité aux places européennes, beaucoup plus dépendantes des prix de l'énergie.

La Bourse de New York a terminé en nette hausse. L'indice Nasdaq (+2,02% à 25.838,94 points) et l'indice S&P 500 (+1,46% à 7.365,09 points) ont tous deux atteint un nouveau record. Le Dow Jones a lui gagné 1,24%.

Le fabricant américain de semi-conducteurs Advanced Micro Devices (AMD) a été propulsé de 18,64% à 421,46 dollars, porté par des performances financières et des prévisions meilleures qu'escompté. D'autres grands noms du secteur ont suivi la tendance, à l'instar de Nvidia (+5,87%), Micron (+4,17%) et Intel (+4,50%).

Valeurs en vue

Nanobiotix a progressé de près de 20% après l'annonce de l'acceptation par la FDA d'un amendement au protocole de l'étude mondiale de phase 3 sur le cancer de la tête et du cou NANORAY-312, un amendement qui, selon lui, pourrait accélérer et étendre la voie globale d'enregistrement de JNJ-1900 (NBTXR3). Cet amendement, soumis par le sponsor global de l'étude Johnson & Johnson, supprime l'analyse intermédiaire précédemment prévue et modifie l'analyse finale afin d'y inclure moins d'évènements qu'initialement prévu et permettre sa lecture plus tôt. Selon Nanobiotix, ceci pourrait accélérer et étendre la voie globale d'enregistrement de JNJ-1900 dans les cancers de la tête et du cou, ce qui pourrait ouvrir l'opportunité de générer plus de revenus plus rapidement pour la société de biotechnologie française.

Jeudi 7 mai

La séance

Si la plupart des grands indices européens vient d'enchaîner deux séances consécutives de forte hausse, l'heure est à l'accalmie. Ces deux derniers jours, les places financières ont été portées par l'espoir de voir l'Iran et les Etats-Unis trouver un accord pour mettre fin aux hostilités.



Le CAC 40, qui a repris 4,05% depuis lundi soir, s'affiche actuellement en légère hausse de 0,03%, à 8 301 points. A Francfort, le DAX 40 a gagné 4,35% sur la même période et à la mi-séance est stable.

Valeur en vue

Capgemini annonce avoir émis avec succès un emprunt obligataire de 800 millions d'euros à 7 ans et portant un coupon de 3,875% (prix d'émission de 99,083%), une émission obligataire qui a été sursouscrite environ 2,7 fois. Le produit de cette émission obligataire sera utilisé pour les besoins généraux du groupe, y compris le refinancement de l'emprunt obligataire de 800 MEUR arrivé à maturité et remboursé le 15 avril 2026.

Vendredi 8 mai férié en France

Laurent Grassin, avec Reuters, AFP et ZoneBourse