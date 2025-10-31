Une semaine sur les marchés : le recap du 27 au 31 octobre

recap (Crédits: Boursorama - A. Morris)

Lundi 27 octobre

CAC 40 : +0,16% à 8.239,18 points et 2,9 milliards d'euros échangés

La séance

Le CAC 40 commence la semaine en petite hausse, profitant des espoirs de détente commerciale entre les États-Unis et la Chine après des propos encourageants du président américain. L'indice français reste ainsi à quelques dizaines de points de ses records en séance à 8.271,48 points et en clôture à 8.258,86 points, atteints mardi dernier.

La Bourse de New York a, elle, continué sa course aux records avec la perspective d'un accord commercial sino-américain, les investisseurs se préparant. Pour la deuxième séance d'affilée, les trois indices vedettes de Wall Street ont touché de nouveaux sommets: le Dow Jones a gagné 0,71% à 47.544,59 points, le Nasdaq a pris 1,86% à 23.637,46 points et l'indice élargi S&P 500 a progressé de 1,23% à 6.875,17 points.

Autre élément haussier : la place américaine attend le début de la réunion de deux jours du comité de politique monétaire de la banque centrale américaine, à l'issue de laquelle une baisse des taux d'un quart de point est quasi-unanimement anticipée. Côté entreprises, Wall Street entre dans une période particulièrement suivie de la saison des résultats, avec les performances financières de plusieurs géants de la tech. Les résultats de Microsoft , Alphabet (Google), Meta ( Facebook , Instagram), Apple et Amazon sont notamment attendus. Sur cette séance, le spécialiste des composants électroniques Qualcomm a brillé (+11,09% à 187,68 dollars) après avoir annoncé la sortie de nouvelles puces dédiées à l'intelligence artificielle.

Valeurs en vue

Le titre Nanobiotix a poursuivi son repli (-17,12%)après l'annonce par la société de biotechnologies d'un report d'un an de la présentation des premiers résultats de son projet le plus avancé, une étude de phase 3 dans les cancers épidermoïdes de la tête et du cou. Dans un communiqué paru jeudi soir dernier, l'entreprise spécialisée dans le développement de traitements contre le cancer basés sur des nanoparticules activées par radiothérapie indique que le transfert de la responsabilité de l'essai à Johnson & Johnson, qui avait été initié il y a un an, est désormais finalisé. Nanobiotix précise toutefois qu'au vu des dernières informations reçues de la part du géant pharmaceutique américain, il lui semble probable que les résultats de l'analyse intermédiaire de l'étude seront communiqués une fois que le dernier participant aura été recruté, c'est-à-dire au premier semestre 2027, alors que les analystes attendaient ces données au cours de la première moitié de 2026. Dans une note de réaction, les équipes de Jefferies évoquent une véritable "déception" qu'ils attribuent à de possibles problèmes de recrutement de patients dus à la complexité de ce type de tumeurs, mais soulignent surtout que ces résultats sont désormais attendus bien après l'horizon de financement que s'est donné la biotech, à savoir mi-2026.

Mardi 28 octobre

CAC 40 : -0,27% à 8.216,58 points et 3,1 milliards d'euros échangés

La séance

Après avoir passé la majeure partie de la séance en territoire négatif, la Bourse de Paris conclut sans surprise la journée sur un repli de 0,27% à 8216 points, pénalisée par BNP Paribas (-3,5%) et Vinci (-2,1%), malgré les +3,2% d'Edenred et le +1,7% de Renault. Le reste des indices européens n'est pas plus inspiré, avec un DAX 40 et un Euro-Stoxx50 qui cèdent entre 0,1 et 0,2%.

Les investisseurs, en Europe comme aux États-Unis, se tournent désormais vers la Fed. Le scénario dominant estime qu'elle assouplira sa politique monétaire en raison de l'affaiblissement du marché du travail, une menace qu'elle juge plus sérieuse que la persistance de l'inflation à des niveaux relativement élevés, c'est-à-dire autour de 3%.

Valeur en vue

Capgemini a relevé sa prévision de croissance du chiffre d'affaires 2025 à taux de change constants dans une fourchette comprise entre +2% +2,5%, contre -1% à +1% auparavant. Il resserre cependant celle de sa marge opérationnelle comprise entre 13,3% et 13,4%, contre 13,3% et 13,5%. "Le Groupe a réalisé un troisième trimestre solide et meilleur que prévu, grâce à nos actions ciblées et à notre positionnement comme partenaire technologique intégrant la puissance de l'IA", a déclaré le directeur général Aiman Ezzat dans un communiqué. L'Amérique du Nord affiche une croissance de 7%, tirée par les services financiers, les télécoms, médias et technologies, ainsi que par l'industrie, notamment dans les sciences de la vie, précise Capgemini. En revanche, la France demeure sous pression (-4,7%), avec une faiblesse persistante du secteur industriel qui continue de peser sur la performance. Les offres les plus dynamiques concernent le cloud, la data et l'intelligence artificielle, selon le groupe.

Mercredi 29 octobre

CAC 40 : -0,19% à 8.200,88 points et 3 milliards d'euros échangés

La séance

La Bourse de Paris conclut la séance sur un repli, pénalisée par Thales et Air Liquide (-2,4% chacun) ou encore Euronext (-1,9%).L'indice parisien fait montre d'une certaine apathie depuis la fin de la semaine dernière et fait fi de la dynamique haussière outre-Atlantique, où Wall Street enchaîne record sur record.

De son côté, Wall Street a fini en ordre dispersé : l'indice Dow Jones .DJI a cédé 0,16%, à 47.632,00 points, le Standard & Poor's 500 .SPX a fini stable, à 6.890,59 points. Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 0,55% à 23.958,473 points. Il a notamment profité de la hausse de Nvidia, qui a dépassé la barre de 5.000 milliards de dollars de valorisation boursière.

Les indices avaient progressé en début de séance avant d'avancer encore lorsque la Fed a annoncé sa décision de réduire de 25 points de base l'objectif de taux des "fed funds", le ramenant dans une fourchette de 3,75% à 4%. Après la déclaration de Jerome Powell, qui a dit qu'une nouvelle réduction du taux directeur lors de la réunion de décembre n'est pas acquise, les traders ont réduit la probabilité d'une baisse des taux en décembre à 71%, contre une probabilité de 90% précédemment.

Valeurs en vue

La flamme de Bic vacille. Le groupe français de stylos, briquets et rasoirs en plastique jetables a de nouveau abaissé ses perspectives annuelles pour 2025, après une "faible performance" au troisième trimestre et compte tenu de l'impact des droits de douanes décrétés par les Etats-Unis. Bic, qui avait déjà abaissé ses prévisions de chiffre d'affaires en avril dernier à une fourchette comprise entre +0% et +3% en 2025, table désormais sur une évolution négative à taux de change constants (entre -1 et -1,5%). Au troisième trimestre, le groupe a vu son chiffre d'affaires reculer de près de 4%, à 519 millions d'euros. Sur les neuf premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires a reculé de 5%. En cause, notamment, le marché nord-américain et la division briquets du groupe: l'Amérique du Nord, d'ordinaire premier marché du groupe, a vu son chiffre d'affaires reculer de 6,6% au troisième trimestre, à 185 millions d'euros.

Jeudi 30 octobre

CAC 40 : -0,53% à 8.157,29 points et 3,8 milliards d'euros

La séance

Le CAC 40 finit dans le rouge, à l'issue d'une séance principalement marquée par la publication des résultats d'entreprises pour le troisième trimestre. A la cote parisienne, Crédit Agricole a reculé de 4,80% à 15,49 euros, en dépit d'un bénéfice net en hausse de 11,4% au troisième trimestre, à 2,32 milliards d'euros. Société Générale a quant à elle cédé 3,57% à 53,00 euros après avoir vu son bénéfice net augmenter de 11,3% au troisième trimestre à 1,5 milliard d'euros. Comme attendu, la Banque centrale européenne (BCE) a laissé ses taux directeurs à leur niveau actuel, sans donner d'indications sur sa prochaine décision, alors même que les investisseurs continuent de parier sur une dernière réduction dans les mois à venir. Le taux de dépôt reste à 2,0% et celui du refinancement à 2,15%, Francfort marquant ainsi sa troisième pause dans son cycle d'assouplissement monétaire après des décisions similaires en juillet et septembre.

La Bourse de New York a clôturé en baisse pénalisée par la tech : le Dow Jones a perdu 0,23%, l'indice Nasdaq a lâché 1,57% et l'indice élargi S&P 500 s'est contracté de 0,99%. Meta et Microsoft ont publié mercredi soir des résultats mal accueillis par les investisseurs. Meta, propriétaire de Facebook , Instagram et WhatsApp, a été le plus durement touché, avec un titre qui a dégringolé de 11,33% à 666,47 dollars jeudi, soit plus de 200 milliards de dollars de capitalisation boursière partis en fumée. Microsoft a lui perdu 2,92% à 525,76 dollars.

Sur le plan commercial, les investisseurs ne se sont pas montrés particulièrement enthousiastes par l'entrevue entre le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping. Côté entreprises, le site de ventes en ligne eBay (-15,88% à 83,73 dollars) a trébuché, ne parvenant pas à satisfaire les investisseurs avec ses prévisions pour le trimestre à venir. La biotech américaine Metsera, spécialisée dans les traitements contre l'obésité s'est envolée (+22,06% à 63,73 dollars) après que le laboratoire danois Novo Nordisk a annoncé jeudi soumettre une offre de rachat d'au moins 6 milliards de dollars.

Valeur en vue

Les actions de Stellantis STLAM.MI ont chuté de 8,75%, le fabricant de Fiat, Peugeot et Jeep ayant signalé des charges exceptionnelles liées à des changements de réglementation, de stratégie et de produits, ce qui a renforcé les inquiétudes des investisseurs quant à une pénurie de puces dans le secteur. Le groupe franco-italien a fait état d'une hausse de 13% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, sa première croissance après sept trimestres, et a réitéré ses prévisions d'augmentation du chiffre d'affaires, d'amélioration du flux de trésorerie et de marges à un chiffre pour le second semestre. Mais il a également signalé des charges non récurrentes au cours du semestre actuel en raison des changements apportés à ses plans stratégiques et de produits, y compris un retour vers les hybrides après une poussée antérieure vers l'électrification, et des extensions de garantie pour les produits défectueux, y compris certains moteurs.

Vendredi 31 octobre

CAC 40 :

La séance

Les marchés actions européens sont attendus en légère baisse à l'ouverture de la dernière séance d'une semaine particulièrement chargée, entre les banques centrales, l'apaisement des tensions commerciales entre Washington et Pékin et une avalanche de résultats des deux côtés de l'Atlantique. Ce vendredi,les investisseurs vont pouvoir reprendre leur souffle en gardant un œil sur l'estimation préliminaire de l'inflation en zone euro pour le mois d'octobre. Scor a déclaré un résultat net supérieur aux attentes au titre du troisième trimestre, ressortant à 217 millions d'euros contre 203 millions.

Valeurs en vue

Saint-Gobain recule dans les premiers échanges. Le groupe a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires stable (-0,2%) à données comparables au troisième trimestre, tout en confirmant son objectif annuel de marge d'exploitation. Le groupe français de matériaux de construction a enregistré un chiffre d'affaires de 11,424 milliards d'euros au troisième trimestre, après 11,575 milliards l'année dernière, en baisse de 1,3% à structure réelle et en hausse de 1,3% en monnaies locales. Le groupe a déclaré toujours viser pour 2025 une marge d'exploitation supérieure à 11%.

