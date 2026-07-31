Une semaine sur les marchés : le recap du 27 au 31 juillet

recap (Crédits: Boursorama - A. Morris)

Lundi 27 juillet

CAC 40 : +0,4% à 8.406,06 points et x milliards d'euros échangés

La séance

La Bourse de Paris a commencé la semaine en progression, soutenue par la chute des prix du brut en l'absence de nouvelles frappes contre l'Iran durant le week-end, et protégée de la chute des valeurs technologiques. C'est la baisse des prix du pétrole qui a soutenu l'humeur des investisseurs. Vers 16H30 GMT, le prix du baril de Brent de la mer du Nord chutait de 7,23%, à 89,78 dollars, et celui du WTI américain reculait de 6,64%, à 83,38 dollars.

La Bourse de Paris a également été protégée par sa faible exposition aux secteurs technologiques de pointe qui ont reculé sur fond de menaces de rattrapage chinois dans l'industrie des semi-conducteurs avec l'introdcution en fanfare de CXMT (-8,42% pour le titre d'ASML à Amsterdam).

La Bourse de New York a, elle, fini en ordre dispersé : le Dow Jones .DJI a gagné 0,51%, à 52.210,08 points alors que le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de 0,17% à 24.932,081 points. Si la Réserve fédérale devait laisser ses taux inchangés mercredi, environ un tiers des opérateurs prévoit une hausse, ce qui laisse penser que le débat au sein de l'institution pourrait être intense.

Valeur en vue

Belle séance pour les opérateurs satellitaires ! Et pour cause : Eutelsat et ‌SES ont annoncé s'attendre à recevoir ​respectivement 443 millions d'euros et 5,6 milliards de dollars (4,91 milliards d'euros) de paiements incitatifs dans ​le cadre d'un plan de la Commission fédérale des ​communications (FCC) américaine sur la ⁠transition du spectre de la bande ‌C supérieure aux États-Unis. La FCC a approuvé le cadre visant à transférer ​les services ‌par satellite hors d'une partie du ⁠spectre radio de la bande C, permettant ainsi aux opérateurs de télécommunications d'utiliser une ⁠capacité de ‌160 mégahertz pour les réseaux sans ⁠fil de nouvelle génération. Les délais pour la libération du spectre ont été fixés en 2030 et 2031, selon les sociétés.

Mardi 28 juillet

CAC 40 : +0,63%, à 8.458,78 points et 4,5 milliards d'euros échangés

La séance

La Bourse de Paris a terminé en hausse pour le troisième jour de suite, poussée par la baisse du pétrole, le recul des taux et le repli des investisseurs sur des valeurs sûres face aux remous qui agitent le secteur de l'intelligence artificielle. Comme la veille, c'est le fournisseur de solutions technologiques pour entreprises Capgemini qui a le plus séduit les investisseurs (+6,92% à 101,70 euros). Inversement, le groupe franco-italien des semi-conducteurs STMicroelectronics, très lié à l'IA, a encore reculé (-3,07% à 44,48 euros).

Les marchés mondiaux s'inquiètent du rattrapage technologique chinois dans le secteur des semi-conducteurs et puces électroniques, indispensables au stockage des données et aux puissances de calcul de l'intelligence artificielle.

Vers 18H30, le Brent de la mer du nord revenait à 83,36 dollars le baril (-5,66%) et à 78,20 dollars pour le WTI américain (-5,34%).

De son côté, Wall Street a terminé sans direction claire, les investisseurs opérant une rotation hors du secteur des puces au profit d'autres valeurs, tout en gardant un oeil sur la réunion de la Réserve fédérale, débutée dans la journée. Les titres industriels ont notamment profité de résultats d'entreprises meilleurs qu'attendu. C'est le cas de Coca-Cola, (+5,04% à 88,31 dollars), qui a fait état d'un bond de 16% de son bénéfice net le trimestre dernier sur un an, porté par une hausse des volumes de ventes liée entre autres à la Coupe du monde de football. L'avionneur Boeing (+4,74% à 221,53 dollars) a aussi été recherché après une amélioration de son chiffre d'affaires et son flux de trésorerie.

Valeur en vue

Le numéro un mondial du luxe LVMH a publié un bénéfice net et une marge stables au premier semestre, notant même une accélération des ventes au deuxième trimestre, dans un secteur du luxe qui commence à reprendre de l'élan. De janvier à fin juin, le bénéfice net du propriétaire de Louis Vuitton, Dior, Celine, Moët & Chandon ou encore Hennessy a atteint 5,7 milliards d'euros - comme l'an dernier - "dans un contexte géopolitique et économique encore perturbé, amplifié par le conflit au Moyen-Orient", indique LVMH dans un communiqué. C'est plus qu'attendu par un consensus d'analystes interrogés par Factset.

Mercredi 29 juillet

CAC 40 : -0,6% à 8.408,26 points et 5,1 milliards d'euros échangés

La séance

La Bourse de Paris a terminé dans le rouge, pénalisée par les tensions géopolitiques provoquant une flambée des cours du brut, la nouvelle vague de ventes dans la tech et la chute de certaines valeurs après leur publication de résultats.

Le géant sud-coréen des puces mémoires SK Hynix a dévissé d'environ 10% à Séoul après avoir annoncé un bénéfice net record en hausse de 1.242% sur un an au deuxième trimestre 2026. Mais ses prévisions de dépenses d'investissement inquiètent les investisseurs.

Autre facteur d'inquiétude: les cours du pétrole ont flambé de plus de 7% à la suite de la reprise des frappes au Moyen-Orient.

Au tableau des valeurs, c'est un grand écart dans le luxe : Hermès n'a pas convaincu finissant sur une chute de 11,03% à 1.508,50 euros, en dépit de ventes en hausse dans quasiment toutes les zones géographiques au deuxième trimestre. A l'inverse, Kering a au contraire flambé de 16,91%, porté par l'annonce la veille de ventes en légère croissance au deuxième trimestre.

Coté US, l'indice Dow Jones .DJI a cédé 2,19% et le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de1,74%. Le S&P 500, principale a touché un creux d'un mois et le Nasdaq a désormais perdu environ 10% depuis son record en séance du 1er juin.

A l'issue de sa réunion de politique monétaire, la Fed a de nouveau laissé l'objectif de taux des "fed funds" à son niveau actuel, dans une fourchette de 3,50% à 3,75%, malgré la reprise des hostilités entre les Etats-Unis et l'Iran, qui fait remonter les cours du pétrole et alimente la crainte d'une inflation persistante.

Valeurs en vue

Alten explose de 20% vers 80 EUR après avoir relevé ses objectifs annuels et affiché un retour à la croissance organique au 1er semestre 2027 : les analystes n'ont rien vu venir depuis 3 mois mais certain opérateurs se doutaient de quelque chose, au vu des 25% repris en une semaine. Les trimestriels résonnent comme un coup de tonnerre qui fait exploser le titre à la hausse : le voici revenu à 3% de son zénith du 30 janvier, vers 82,6 EUR... et avec la dynamique du jour, le retracement du plus haut annuel intraday des 84 EUR n'est pas à exclure.

Jeudi 30 juillet

CAC 40 : +0,92%, à 8.485,64 points et 5,2 milliards d'euros échangés.

La séance

La Bourse de Paris a terminé en hausse, résiliente à l'image de l'économie française au deuxième trimestre (+0,2% publié aujourd'hui), malgré le choc extérieur de la guerre au Moyen-Orient, grâce aux résultats d'entreprises majoritairement salués par les investisseurs.

Le principal mouvement d'achat a ainsi couronné Scheider Electrics (+10,78% à 284,4910 euros) qui a relevé ses objectifs annuels après un chiffre d'affaires record. Bouygues (BTP, média, téléphonie) a suivi de près (+7,13% à 49,45 euros) après ses bons résultats du premier semestre. Il en va de même pour la Société Générale (+5,71% à 81,10 euros), dont la valeur du titre n'avait jamais été aussi haute depuis début 2008.

Wall Street a, de son coté, clôturé en forte hausse , les valeurs du secteur des semi-conducteurs ayant bondi et Microsoft ayant enregistré sa plus forte progression quotidienne en pourcentage depuis 18 ans, après que le géant technologique a publié des prévisions exceptionnelles qui ont apaisé les craintes concernant des dépenses massives dans les infrastructures d'IA.

A l'inverse, Meta Platforms META.O a chuté après que le géant des réseaux sociaux a annoncé une baisse de 91% de son flux de trésorerie disponible au deuxième trimestre, ce qui témoigne des tensions financières liées à son coûteux déploiement d'IA.

L'indice PHLX des valeurs technologiques a bondi de 8,2%, Micron Technology s'envolant de 18%, Sandisk SNDK.O grimpant de 26% et Advanced Micro Devices AMD.O progressant de 13%. Amazon AMZN.O a progressé de 3,9% et Apple AAPL.O a reculé de 1,4%, les deux sociétés devant publier leurs résultats après la clôture du marché.

Valeur en vue

Sanofi signe la plus forte baisse de l'indice CAC 40 (-7,52%, à 73,87 euros), malgré une solide performance financière au deuxième trimestre et le relèvement de certains objectifs annuels. Sur la période d'avril à juin, le laboratoire pharmaceutique a vu son chiffre d'affaires progresser de 17,8% à changes constants, ou de 16% à données publiées, pour atteindre 11,597 milliards d'euros. Sur l'ensemble du premier semestre, les ventes sont en hausse de 15,7%, toujours à changes équivalents, pour un total de 22,106 milliards d'euros.

En ce qui concerne la dynamique commerciale, elle a été portée par l'envolée des ventes du Dupixent ( 37,6%, à 5,2 milliards d'euros), franchissant pour la première fois la barre des 5 milliards d'euros sur un seul trimestre. Le groupe a également pu compter sur les nouveaux lancements dans la Pharma (Ayvakit, ALTUVIIIO et Sarclisa) dont les ventes ont bondi de 48,3%, à 1,3 milliard d'euros. En revanche, le pôle Vaccins a vu les siennes s'affaisser de 4,7%, à 1,1 milliard d'euros, pénalisées par un effet de base défavorable sur les vaccins antigrippaux.

Parallèlement, le résultat opérationnel des activités a grimpé de 35,8%, à changes constants, pour s'établir à 3,291 milliards d'euros au deuxième trimestre. Enfin, le résultat net des activités a bondi de 28,9%, à 2,501 milliards d'euros.

Sanofi a profité de cette publication pour relever certains objectifs financiers. Le groupe table désormais sur un taux de croissance d'environ 10% pour son chiffre d'affaires, à changes constants, contre "dans le haut d'une fourchette à un chiffre précédemment".

Vendredi 31 juillet

CAC 40 : w

La séance

La Bourse de Paris navigue dans le vert à la mi-journée, poussée par une vague de résultats d'entreprises bien accueillis par les investisseurs, sur fond de retour en grâce des valeurs tech liées à l'intelligence artificielle (IA).

Le rebond fulgurant des valeurs tech a été alimenté par la bonne réception des résultats de Microsoft (+15,51% à la clôture jeudi à New York), ravivant l'enthousiasme autour des valeurs liées à l'IA. Les solides résultats d'Amazon ont accentué la dynamique.

En parallèle, alors que la saison des résultats bat son plein, les investisseurs digèrent une nouvelle salve de publications d'entreprises.

Valeur en vue

Worldline s'envole de 20% et caracole ainsi loin en tête du SBF 120, les investisseurs préférant regarder le verre à moitié plein dans la publication de la veille, à savoir une rentabilité et une activité meilleures que prévu au 1er semestre, plutôt qu'un abaissement de ses prévisions de croissance pour 2026. Worldline affiche un résultat net part du groupe des activités poursuivies de -97 MEUR au titre du 1er semestre 2026, mais son EBITDA ajusté s'est établi à 294 MEUR, dépassant largement les 264 MEUR anticipés par Invest Securities, soutenu par la maîtrise des charges opérationnelles. Sur le périmètre post-recentrage, le chiffre d'affaires semestriel du groupe de solutions de paiement est resté quasi stable en organique (-0,2%) à 1 736 MEUR, dont un chiffre d'affaires de 904 MEUR au seul 2e trimestre, dépassant les 896 MEUR attendus par le consensus des analystes. Pour l'ensemble de l'année en cours, Worldline estime que son FCF, précédemment attendu entre -80 MEUR et -40 MEUR, devrait finalement se situer entre -60 MEUR et -40 MEUR, tandis que son objectif d'EBITDA ajusté est confirmé entre 630 MEUR et 650 MEUR. En revanche, le groupe n'attend désormais plus qu'une croissance de son chiffre d'affaires stable à légèrement positive, contre une croissance de 1% à 3% précédemment, "confirmant la dynamique attendue pour les services aux commerçants tout en reflétant des effets de calendrier liés à la reprise commerciale des services financiers".

Laurent Grassin, avec Reuters, AFP et ZoneBourse