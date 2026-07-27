Le géant chinois des puces CXMT s'envole de 500% pour son entrée en Bourse

( CN-STR / - )

Le champion chinois des puces mémoires CXMT a vu son titre flamber de plus de 500% lors de sa première journée de cotation lundi à Shanghai, devenant la première entreprise de Chine continentale en capitalisation, nouvelle illustration de la fièvre autour de l'IA.

ChangXin Memory Technologies (CXMT), qui a levé selon l'agence Bloomberg 66,6 milliards de yuans (8,6 milliards d'euros) grâce à cette cotation record à la Bourse de Shanghai, entend rivaliser avec les sud-coréens SK hynix et Samsung Electronics et l'américain Micron.

CXMT, fondé en 2016 et basé dans l'Anhui (est), est le quatrième fabricant mondial de puces mémoire DRAM, avec environ 8% de parts du marché mondial.

Le contexte est porteur: la course à la construction de centres de données capables d'entraîner et d'exécuter des technologies d'intelligence artificielle (IA) a engendré une pénurie des puces mémoires indispensables à leur fonctionnement.

Dès les premiers échanges lundi sur le marché STAR de Shanghai, dédié aux technologies, le titre de CXMT s'est envolé en flèche.

En cours d'échanges, il a flambé de plus de 530%, permettant à l'entreprise d'atteindre une capitalisation boursière de 3.650 milliards de yuans (473 milliards d'euros), dépassant la méga-banque chinoise ICBC et devenant l'entreprise la plus valorisée de Chine continentale.

"Cet intérêt témoigne de l'optimisme général des investisseurs à l'égard de CXMT, fleuron chinois des puces mémoires", déclare à l'AFP Larry Yang, économiste de First Seafront Fund Management.

Cette cotation en fanfare intervient à l'heure où Pékin veut doper les composants électroniques développés localement dans sa bataille avec les Etats-Unis sur l'IA.

Témoignant d'un vif succès, il s'agit de la plus importante entrée en Bourse jamais réalisée par une entreprise technologique en Chine continentale, dépassant les 46,3 milliards de yuans levés par le fabricant de semi-conducteurs SMIC en 2020.

"Tournant majeur"

L'opération permet à CXMT de lever des capitaux qui "jetteront des bases solides" pour accroître ses capacités de production et ses investissements dans le développement, précise M. Yang.

"Parallèlement, cela renforcera l'influence mondiale de l'entreprise et contribuera à augmenter sa part de marché mondiale", estime-t-il.

La cotation de CXMT représente un "tournant majeur dans le paysage mondial (sur ce créneau) et dans la trajectoire de développement du secteur chinois des semi-conducteurs", abonde Zhang Guobin, fondateur du site spécialisé chinois eetrend.com.

Les puces mémoires de pointe sont en forte demande à l'échelle mondiale, car il s'agit de composants essentiels des serveurs d'IA, au même titre que d'autres semi-conducteurs dédiés au traitement des données, comme ceux conçus par l'américain Nvidia.

Cet appétit grandissant a engendré une pénurie importante de puces mémoires DRAM, aussi utilisées dans les ordinateurs, smartphones et autres appareils électroniques.

De quoi entretenir un intérêt pour les composants de CXMT bien au-delà du marché chinois : d'après la presse spécialisée, l'américain Apple, confronté à ces pénuries, testerait actuellement les puces DRAM de CXMT en vue d'une utilisation dans ses produits.

CXMT figure sur la liste du Pentagone des entreprises chinoises soupçonnées d'entretenir des liens avec l'armée, ce qui n'empêche toutefois pas les entreprises américaines de faire affaire avec lui.

"Nouvelles opportunités"

"Face à la pénurie, les clients diversifient leurs fournisseurs, ce qui devrait offrir à CXMT de nouvelles opportunités", de quoi faire de lui un concurrent sérieux, indique à l'AFP Ellie Wang, du cabinet taïwanais TrendForce.

Pour autant, bien que l'introduction en Bourse soit censée soutenir les investissements à long terme de CXMT dans ses capacités de production, "il est peu probable qu'elle résorbe immédiatement la pénurie actuelle", car une telle expansion prend généralement un an, voire plus, avertit Mme Wang.

Les tensions sur l'offre de puces mémoires a fait flamber leurs prix et fait donc en parallèle exploser les profits --et les cours boursiers-- des fabricants, à commencer par Samsung et SK hynix.

Ce mois-ci, SK hynix, déjà cotée à Séoul, a bondi de 13% dès son premier jour de cotation à Wall Street, signant ainsi l'une des plus importantes introductions en Bourse de l'histoire.

Sa capitalisation boursière sur l'indice sud-coréen Kospi avait dépassé le cap des 1.000 milliards de dollars en mai, un seuil déjà franchi récemment par Samsung Electronics et l'américain Micron : l'IA a propulsé ces trois groupes dans un cercle très fermé d'une douzaine de sociétés, presque toutes américaines.