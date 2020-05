Une semaine sur les marchés : le récap du 27 au 30 avril

(Crédits photo : Adobe Stock - Peshkova )

Lundi 27 avril

Le fait du jour

Les marchés continuent de prendre le pouls d'une économie mondiale lourdement mise à mal par la crise sanitaire mais la perspective d'un déconfinement permet aux marchés de démarrer la semaine avec optimisme. La tendance haussière du jour est également soutenue par les annonces de la Banque du Japon qui a éliminé tous ses plafonds de rachats d'actifs obligataires. L'indice phare parisien progresse de 2,55% et repasse le cap des 4500 points, à 4505,26 points.

Les marchés américains résistent à la nouvelle chute des cours du pétrole et débutent la semaine en territoire positif alors que plusieurs états entreprennent de lever les mesures de confinement. Le Dow Jones gagne 1,51%, le S&P 500 progresse de 1,47% tandis que le Nasdaq s'apprécie à 1,11%.

Valeur en vue

Renault grimpe de presque 10% alors que l'Etat envisage de garantir un prêt bancaire d'environ 5 milliards d'euros pour aider le constructeur automobile. Pour les investisseurs, cette annonce lève une incertitude importante sur sa situation de trésorerie. L'annonce profite à toutes les valeurs liées au secteur. Michelin gagne 6,65%. Sur le SBF 120, Valeo grimpe de 7,37%.

Mardi 28 avril

Le fait du jour

Après un pic à 4.600 points, une première depuis le 11 mars, le CAC 40 a finalement temporisé pour terminer la séance sur une hausse de 1,43% à 4569 points.

L'optimisme outre-Atlantique retombe avec le plongeon de la confiance du consommateur plus important que prévu (ressorti à 86,9 en avril 2020 contre 87,9 selon le consensus) et les un regain d'inquiétudes sur la pandémie. La Bourse de New York termine en recul de 0,13% à 24.101,55 points mardi, le S&P 500 recule de -0,45% à 2.865,43 points tandis que le Nasdaq baisse de 1,33% à 8.614,44 points.

Valeur en vue

Capgemini termine en tête de l'indice CAC 40 après la publication de ses résultats trimestriels. Les investisseurs appréciant une croissance organique de 2% au premier trimestre, le double du consensus attendu par les analystes. Le titre gagne 7,87% en séance. Le conseil d'administration du géant informatique français a par ailleurs annoncé une réduction de 29% du dividende 2020, qui s'établira ainsi à 1,35 euro par action au lieu de 1,90 euro.

Mercredi 29 avril

Le fait du jour

Les marchés commencent à entrevoir la sortie du tunnel : ils voient désormais que les plans de déconfinement se précisent, ils attendent presque religieusement le discours du président de la Fed Jérome Powell ce soir, et de nouvelles annonces de la part de la Banque centrale européenne jeudi. En outre, l'éclaircie du jour vient du laboratoire américain Gilead. Ce dernier a en effet annoncé que son antiviral expérimental Remdesivir avait permis d'atténuer les symptômes de patients atteints du Covid-19 traités en début d'infection. Le CAC 40 termine sur une progression de 2,22%, à 4.671,11 points, enregistrant sa meilleure clôture depuis le 9 mars.

Aux Etats-Unis, malgré un plongeon du PIB américain de 4,8% au premier trimestre 2020 en moyenne annuelle, les marchés progressent nettement portés par les résultats encourageants de Gilead, mais aussi par la Fed qui s'est dite prête à en faire plus si nécessaire pour soutenir l'économie. Résultat, le Dow Jones progresse de 2,2% à 24.633 points, son plus haut niveau en sept semaines, le Nasdaq de 3,57% à 8.915 points, et le S&P 500 de 2,66%, à 2.939,51 points.

Valeur en vue

Airbus a gagné 10,42% et affiche la plus forte hausse de l'indice, malgré des résultats trimestriels nettement dégradés en raison de la pandémie qui a lourdement affecté le transport aérien. Le titre est toutefois porté par la transparence en terme de communication du groupe et par les propos du ministre français de l'Economie. Bruno Le Maire, a assuré que la France était prête à aider "totalement et s'il le [fallait] massivement" l'avionneur européen.

Jeudi 30 avril (actualisation à venir)

Le fait du jour

Après avoir culminé vers les 4720 points en début de matinée, le CAC 40 a ensuite chuter pour s'enfoncer dans le rouge après l'absence de nouvelles annonces de la Banque centrale européenne (BCE). A la veille d'un long week-end, l'indice phare parisien est aussi pénalisé par une prise de bénéfices. Le CAC 40 termine à - 2,12% à 4572,18 points.

Outre-Atlantique, les investisseurs sont rattrapés par la réalité économique. Les derniers chiffres hebdomadaires du chômage sont plus mauvais que prévu : +3,8 millions de nouveaux inscrits sur une semaine, contre 3 millions attendus par le consensus. Deux heures avant la clôture, les principaux indices évoluaient en territoire négatif...

Valeur en vue

Société Générale est lanterne rouge de l'indice et accuse une chute de 8,62% après avoir fait état d'une perte nette de 326 millions d'euros au premier trimestre. L'établissement bancaire est affecté par le plongeon des marchés financiers et par une hausse de ses provisions pour risque de crédit (550 millions d'euros).

Vendredi 1er mai

Les marchés européens sont fermés.