Japon-La BoJ renforce son soutien monétaire face au coronavirus

* La Banque du Japon augmente ses achats de dette d'entreprises * Les montants relevés également pour le "commercial paper" * Pas de limite aux rachats d'obligations d'Etat * La BoJ s'aligne sur les autres grandes banques centrales (Actualisé avec précisions, contexte, déclarations du gouverneur de la BoJ et réaction des marchés) par Leika Kihara et Tetsushi Kajimoto TOKYO, 27 avril (Reuters) - La Banque du Japon (BoJ) a renforcé lundi son soutien monétaire et s'est engagée à racheter des obligations d'Etat sans se fixer de limite afin de maintenir les coûts d'emprunts à de bas niveaux au moment où le gouvernement augmente ses dépenses pour protéger la troisième économie du monde face au coronavirus. La banque centrale japonaise s'aligne ainsi sur les autres instituts d'émission de référence, qui ont sorti l'artillerie lourde pour lutter contre une crise sanitaire qui dirige l'économie mondiale vers une profonde récession. "La propagation du coronavirus à l'intérieur du pays comme à l'extérieur inflige un impact sévère à l'économie du Japon," a déclaré le gouverneur de la BoJ, Haruhiko Kuroda, lors de la conférence de presse suivant le communiqué de politique monétaire. La BoJ s'est engagée à tripler le montant de ses achats d'obligations d'entreprises et de billets de trésorerie("commercial paper"), soit des titres de créances utilisés par les entreprises pour se procurer des capitaux à court terme, jusqu'à ce que le solde combiné de ses avoirs atteigne 20.000 milliards de yens (169,2 milliards d'euros). La banque centrale a également clarifié sa politique en matière de rachats d'obligations d'Etat en précisant qu'ils étaient sans limite, une communication précédente ayant pu laisser entendre qu'ils étaient limités à 80.000 milliards de yens (676,8 milliards d'euros) par an. "La BoJ achètera les montants nécessaires d'obligations gouvernementales sans se fixer de limite supérieure", lit-on dans le communiqué de l'institut d'émission, qui entend ainsi agir sur la courbe des taux en maintenant les taux longs autour de son objectif de 0%. La banque centrale a également considérablement abaissé sa prévision de croissance et dit prévoir que son objectif d'une inflation à 2% ne serait pas atteint pendant encore au moins trois ans, ce qui laisse entendre qu'elle se concentrera à court terme sur la lutte contre la crise. DES ANNONCES BIEN ACCUEILLIES "La réalisation de l'objectif de la BoJ d'une inflation à 2% prendra du temps", a déclaré Harihuko Kuroda. "Les prévisions en ce qui concerne les prix sont très incertaines." La BoJ mène depuis longtemps une politique extrêmement accommodante, achetant de la dette publique et privée mais également des actions par le biais de fonds indiciels cotés (ETF). "La BoJ fera tout ce qui est nécessaire en sa qualité de banque centrale pour répondre à la crise", a déclaré Haruhiko Kuroda. Les annonces de la BoJ étaient largement attendues mais elles ont été bien reçues par les marchés, la Bourse de Tokyo .N225 clôturant en hausse de 2,71%. "Avec ces annonces, la BoJ peut laisser sa politique monétaire inchangée pendant un certain temps, à moins de fortes turbulences sur les marchés", a commenté Toru Suehiro, économiste de marché chez Mizuho Securities. Le gouvernement japonais, qui a gonflé la semaine dernière son plan de soutien à l'économie pour le porter à 1.100 milliards de yen et a prolongé l'état d'urgence imposant à la population de ne pas sortir et aux entreprises de rester fermées, a également accueilli favorablement ces annonces. La BoJ a avancé sa réunion d'un jour face à l'urgence de la situation. Les annonces de la Réserve fédérale américaine et de la Banque centrale européenne (BCE) sont attendues respectivement pour mercredi et jeudi. (Leika Kihara, Tetsushi Kajimoto, Daniel Leussink et Kaori Kaneko, version française Camille Raynaud et Patrick Vignal, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 +2.71%