Une semaine sur les marchés : le récap du 25 au 29 novembre

Une semaine presque au point mort s'achève pour le CAC 40. L'indice français a été privé de sa boussole américaine : les marchés américains étaient fermés jeudi pour thanksgiving et n'ont ouvert que pour une séance écourtée vendredi. Pendant ce temps-là, Chine et Etats-Unis n'en finissent plus d'être proches de signer un accord de phase 1 sur la guerre commerciale.

Lundi 25 novembre

Le fait du jour

La Bourse de Paris a repris de la hauteur, soutenue par la perspective (encore) d'un accord commercial entre les Etats-Unis et la Chine. Les investisseurs ont été encouragés par des articles de presse chinois indiquant que "les deux parties sont sur le point de s'entendre sur un accord de première phase". Le CAC 40 a terminé à +0,54% vers les 5925 points

Outre-Atlantique les indices sont reparti à l'assaut de records historiques.

La valeur du jour

LVMH : Le géant du luxe a annoncé un accord avec Tiffany : il rachète finalement le joaillier américain pour 16,2 milliards de dollars. LVMH propose finalement 135 dollars par action, contre 120 initialement.

Mardi 26 novembre

Le fait du jour

Séance plutôt terne pour le marché français, en l'absence d'avancées concrètes sur le front de la guerre commerciale. Le 15 décembre se rapproche à grands pas, date à laquelle les Etats-Unis sont censés relever de 15% leurs droits de douane sur 160 milliards de dollars de produits chinois, il devient donc urgent de finaliser. Après un démarrage dans le rouge, le CAC 40 est passé en territoire positif avant de s'essouffler et de finir sur un modeste +0,08% vers les 5930 points.

La valeur du jour

Trigano : Le spécialiste des camping-cars a brusquement accéléré sur la séance, finissant en excès de vitesse : +14,7% ! Les résultats de l'exercice 2018-2019 clos fin août étaient pourtant un peu inférieurs aux attentes, avec notamment un résultat opérationnel courant en recul de 8,5%, à 210,4 millions d'euros. Mais le ton confiant de la direction sur les perspectives du groupe ont rassuré analystes et investisseurs. Trigano progresse de plus de 30% sur six mois.

Mercredi 27 novembre

Le fait du jour

La publication de statistiques américaines meilleures que prévu n'a pas fait bouger les indices, signe que les marchés manquent de carburant pour dépasser leurs plus-hauts. Donald Trump a pourtant déclaré que les Etats-Unis étaient "dans la dernière ligne droite" de leurs négociations commerciales avec la Chine. Le CAC 40 a cédé symboliquement 0,05% à 5926 points. A New York, les trois indices ont inscrit des records dès l'ouverture. Les commandes de biens durables ont progressé de 1,6% en octobre, une excellente surprise dans la mesure où les économistes tablaient sur un repli de 0,7%. Autre signe de la vigueur de l'économie américaine, la deuxième estimation de la croissance du PIB pour le 3e trimestre est revue à la hausse de 0,2 point de pourcentage et passe ainsi de 1,9 à 2,1%.

Sur le marché des changes, l'euro a été victime d'un accès de faiblesse face au billet vert et se négocie désormais sous le seuil symbolique de 1,10$.

La valeur du jour

Capgemini : la SSII est lanterne rouge du CAC 40, avec pour cause une nouvelle déclaration du fonds activiste Elliott. Ce dernier a jugé l'offre de Capgemini sur Altran au prix de 14 euros sous-évaluée. Dans la foulée, le groupe français a exclu à nouveau de relever son offre et s'est dite confiant dans le fait que l'opération ira à son terme.

Jeudi 28 novembre

Le fait du jour

Encore une séance placée sous le signe de la consolidation à Paris. En l'absence de Wall Street, qui a fêté Thanksgiving, le marché parisien a perdu 0,24% dans des volumes d'échanges inférieur à 2 milliards d'euros.

Sur le front de la guerre commerciale, la prudence a dominé à nouveau la tendance alors que Donald Trump a signé une loi de soutien en faveur des militants pro-démocratie à Hong Kong. Une décision qui a provoqué une vive réaction de Pékin qui a qualifié ce texte "d'abomination absolue" et menacé Washington de représailles.

La valeur du jour

Rémy Cointreau a dévoilé des résultats semestriels inférieurs aux attentes du marché et a fait part de sa prudence sur l'impact de la situation à Hong Kong. Dans la foulée, Oddo maintient sa recommandation à « alléger » avec un objectif de cours de 95 euros sur le dossier.

Vendredi 29 novembre

Le fait du jour

Encore un CAC 40 hésitant et des petites volumes alors que Wall Street n'était ouvert que pour une séance écourtée pour ce black friday. L'indice aura fait du surplace cette semaine récoltant un maigre +0,2%. Les 6000 points tomberont-ils avant la fin de l'année ?

La valeur du jour

Soitec : prises de bénéfice malgré de bons résultats annoncés, le cours chute de plus de 13%.

L'agenda

Les principales dates à retenir la semaine prochaine :

Lundi 2 décembre

Etats-Unis - ISM manufacturier pour novembre : à surveiller pour voir si le mouvement de contraction se poursuit sur l'industrie américaine.

Mercredi 4 décembre

Jeudi 5 décembre

Vendredi 6 décembre

Chiffres officiels de l'emploi américain pour novembre : l'économie US avait créé 128.000 postes en octobre avec un taux de chômage toujours au plancher à 3,6%.

Lundi 16 décembre

Date limite de paiement de la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE). La CFE concerne les auto-entrepreneurs, micro-entrepreneurs et professions libérales. L'avis de cotisation est accessible uniquement en ligne sur le site des impôts dans la rubrique espace professionnel. Les entrepreneurs qui ont réalisé une chiffre d'affaires ou de recettes de moins de 5.000 euros et qui n'ont pas de local professionnel ( ou dont la valeur locative est peu élevée) sont exemptés du paiement de cette taxe.