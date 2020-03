Une semaine sur les marchés : le récap du 23 au 27 mars

(Crédits photo : Rawpixel - )

Lundi 23 mars

Le fait du jour

La Bourse de Paris débute la semaine dans le rouge à -3,3% vers les 3914 points. Face au caractère inédit de la crise, les marchés peinent à trouver une direction et ce en dépit des différentes mesures de soutien annoncées par les Etats et les banques centrales. Il semblerait que seules des données chiffrées sur la durée et l'ampleur de cette pandémie, ou la commercialisation d'un vaccin contre le Covid-19 permettront de redonner confiance aux investisseurs.

Du côté des marchés américains, les investisseurs s'inquiètent face à l'incapacité du Sénat américain à approuver un plan de soutien massif à l'économie américaine. Le Dow Jones est tombé lundi à son plus bas depuis novembre 2016 et a chuté de 3,04% à 18.591,93 points. Le Nasdaq a lâché seulement 0,27% à 6.860,67 points. Le S&P 500 a perdu 2,93% à 2.237,40 points.

Valeur en vue

Alors que les entreprises commencent à communiquer sur l'impact du coronavirus sur leurs activités, Airbus a annoncé l'annulation du versement de dividendes à ses actionnaires au titre de l'année 2019 ainsi que ses prévisions de résultats pour 2020. Le titre, qui a chuté de 58% en un mois, perd 13,77% en séance.

Sur le SBF 120, BioMérieux gagne 13,70% Le groupe, qui a annoncé la semaine passée le lancement de son test du coronavirus fin mars, profite par ricochet de l'annonce de la biotech Novacyt qui a obtenu le feu vert de la FDA pour son test.

Mardi 24 mars

Le fait du jour

Enfin ! La hausse est là. Les investisseurs se concentrent sur les signaux positifs des dernières heures : de nouvelles annonces de la Fed, un accord imminent sur un vaste plan pour soutenir l'économie américaine mais aussi une baisse du nombre de nouvelles contaminations au coronavirus en Italie, ou encore l'annonce de la levée du confinement à Wuhan le 8 avril. Le CAC 40 signe sa meilleure performance sur une séance depuis le 10 mai 2010 : +8,39% à 4242,70 points.

L'optimisme regagne également les salles de marchés aux Etats-Unis. Les investiseurs s'attendent à un gigantesque plan pour amortir les effets négatifs de la mise à l'arrêt de l'économie américaine. Le Dow Jones enregistre sa plus forte progression sur une séance depuis le 15 mars 1933 : +11,37% à 20.704,91 points. Le Nasdaq a lui grimpé de 8,12% à 7.417,86 points et l'indice S&P 500 est monté de 9,38% à 2.447,33 points.

Valeurs en vue

Le regain d'appétit pour les actions profite à tous les indices sectoriels. 39 valeurs du CAC 40 sont dans le vert. Seul Danone recule de 1,65%. Safran enregistre la plus forte progression du jour +20%.

Mercredi 25 mars

Le fait du jour

Malgré une séance volatile, le CAC 40 confirme finalement son rebond de la veille (+4,47%) et termine à 4.432,30 points, dans un volume d'échanges de 5,3 milliards d'euros. Les marchés saluent l'accord historique auquel sont parvenus Républicains et Démocrates après des heures de tractactions : 2.000 milliards de dollars soit presque 10% du PIB de la première économie mondiale vont être mobilisés pour faire face aux externalités négatives de la pandémie mondiale.

Aux Etats-Unis, la Bourse de New York a terminé en hausse. L'indice Dow Jones a gagné 495,64 points, soit 2,39%. Le S&P-500 a grimpé de 1,15%, à 2 475,56 points. Seul le Nasdaq termine dans le rouge : -0,45% à 7 384,30 points.

Valeur(s) en vue

Aidées par les annonces des banques centrales, les valeurs bancaires finissent bien orientées : Natixis (+16,92% à 3,13 euros), Société Générale (+11,44% à 17,30 euros), BNP Paribas (+7,99% à 30 euros) et Crédit Agricole (+5,47% à 7,44 euros).

Sur le SBF 120, CNP Assurances accélère son rebond des dernières séances : +23%. La compagnie d'assurance a confirmé la semaine dernière sa proposition d'un dividende de 0,94 euro par action au titre de l'année 2019, tout en soulignant le niveau élevé de sa couverture de solvabilité.

Jeudi 26 mars

Le fait du jour

En dépit du pic atteint par les demandes hebdomadaires d'emploi aux États-Unis à 3,3 millions, les marchés se concentrent sur le plan historique déployé par Washington pour soutenir l'économie. Après un repli de 2% à la mi-journée, le CAC 40 est finalement reparti dans le vert (+2,51%). Le CAC 40 termine à 4.543,58 points, dans un volume d'échanges de 4,4 milliards d'euros.

La stratégie de l"'helicopter money" adoptée par Washington pour sauver son économie est plutôt bien accueillie par les investisseurs. Le Dow Jones a grimpé de 6,38%, à 22.552,17 points, le Nasdaq a pris 5,60%, à 7.797,54 points, et le S&P 500 a gagné 6,24%, à 2.630,07 points.

Valeur en vue

Le secteur de l'aéronautique enregistre la plus forte hausse avec Airbus qui est en tête de l'indice CAC 40 +20,46%, suivi par Safran +12,12%.

Vendredi 27 mars

Le fait du jour

Regain de prudence sur les marchés. Après trois séances de rebond, la Bourse de Paris recule face à un nombre de cas du coronavirus désormais plus important aux États-Unis qu'en Chine. Après la hausse de cette semaine, les investisseurs sont tentés de prendre leurs bénéfices dans la crainte de nouvelles informations de mauvaise augure pendant le week-end. Le CAC 40 termine la séance à -4,23% à 4351,49 points.

Malgré l'artillerie lourde déployée par la Fed et l'administration Trump pour sauver l'économie, les marchés américains sont eux-aussi orientés à la baisse. A 18h30 heure de Paris, le Dow Jones recule de 3,24%, le S&P 500 est presque à l'équilibre (-0,15%) et le Nasdaq perd 2,94%.

Valeur en vue

39 valeurs de l'indice CAC 40 sont dans le rouge. Seul le titre de Dassault Systems gagne 1,44%.

Les cours du pétrole rechutent : le baril de Brent s'échange à 25 dollars, le WTI à 21 dollars. Les inquiétudes sur un choc de la demande encore plus violent en raison du confinement d'un tiers de la population mondiale inquiète. L'Agence internationale de l'énergie (AIE) a annoncé ce vendredi que la demande mondiale d'or noir pourrait chuter de 20% en 2020 en raison de la multiplication des mesures de confinement dans le monde.

