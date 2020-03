Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-La Fed annonce de nouvelles mesures pour les entreprises et les ménages Reuters • 23/03/2020 à 13:21









WASHINGTON, 23 mars (Reuters) - La Réserve fédérale américaine a annoncé lundi une nouvelle série de mesures de soutien au marché du crédit face aux "énormes difficultés" provoquées par la pandémie de coronavirus, un plan sans précédent qui cible directement les ménages et les entreprises, des multinationales aux PME. La Fed explique dans un communiqué qu'elle a pris ces décisions car "il est devenu clair que notre économie va être confrontée à de grave perturbations". Elle prévoit entre autres de nouveaux programmes de crédits de 300 milliards de dollars dédiés aux entreprises et aux ménages. Les marchés boursiers européens réduisaient leurs pertes après ces annonces: l'indice CAC de la Bourse de Paris, qui cédait plus de 3,5% juste avant, est revenu pratiquement à l'équilibre .FCHI . (Howard Schneider, version française Marc Angrand)

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris -4.16%