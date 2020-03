Covid-19 : les entreprises commencent à chiffrer l'impact 

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Airbus, Total, Saint-Gobain...Alors que la crise du Covid-19 continue de progresser dans le monde contraignant la majorité des économies mondiales à se mettre en sommeil, un grand nombre d'entreprises du CAC 40 commencent à communiquer sur l'impact difficilement quantifiable de la pandémie, et revoient à la baisse leurs objectifs 2020. Revue de détail.

Airbus

Afin de faire face aux conséquences du coronavirus sur ses activités, l'avion européen a annoncé avoir obtenu une nouvelle ligne de crédit pour porter ses liquidités disponibles à 30 milliards d'euros contre 20 précédemment. Dans un communiqué publié lundi 23 mars, Airbus annonce suspendre ses prévisions de résultats pour 2020 ainsi que le versement de dividende de 1,80 euro par action pour 2019, soit une économie de 1,4 milliard d'euros.

Kering

Le géant du luxe a averti que son chiffre d'affaires allait chuter de plusieurs centaines de millions d'euros au premier trimestre (publication prévue le 21 avril après Bourse) en répercussion de la crise du coronavirus. Le groupe de luxe estime que son chiffre d'affaires consolidé du premier trimestre 2020 (clôturé le 31 mars) pourrait enregistrer un recul d'environ 13 à 14% en données publiées (et de l'ordre de -15% en données comparables) par rapport au premier trimestre 2019. A date, le groupe assure toutefois observer des signaux encourageants en Chine continentale, avec une moindre décroissance du trafic en magasins et donc des ventes. Kering a également ajusté à la baisse ses prévisions de résultats du deuxième trimestre en raison du coronavirus.

Saint-Gobain

Le groupe industriel, géant des matériaux de construction, revoit ses objectifs 2020 et réduit fortement ses investissements face à la crise du coronavirus. « Compte tenu de la pandémie, la guidance 2020 du groupe s'en trouve remise en cause sans qu'il soit possible aujourd'hui d'en évaluer l'impact », déclare le groupe de matériaux de construction dans un communiqué publié lundi 23 mars.

Saint-Gobain assure en revanche disposer « d'une situation financière très solide et (...) de la trésorerie et des moyens de financement nécessaires pour faire face aux conséquences de la pandémie ». Le groupe déclare aussi avoir signé une nouvelle ligne de crédit syndiquée de 2,5 milliards d'euros. En outre, une réduction des investissements industriels en 2020 par rapport à 2019 est prévue "très significativement au-delà des 200 millions d'euros de réduction initialement annoncés, en reportant tous les projets possibles prévus pour les prochains mois".

Pernod Ricard

Dans un communiqué publié le 25 mars, le groupe de spiritueux a averti que la pandémie de coronavirus entraînera une baisse d'environ 20% de son résultat opérationnel courant pour l'exercice 2019-2020 (clos fin juin).

Si son activité devrait reprendre lentement à partir d'avril en Chine, explique le groupe, elle a toutefois été très limitée en février et en mars en raison de la pandémie. Pernod-Ricard table désormais sur un déclin de l'activité "Travel Retail" de 80% entre février et fin juin pour la Chine.

Pernod Ricard estime que l'impact combiné des effets de la pandémie entraîne une décroissance interne de son résultat opérationnel courant (ROC) pour l'exercice 2019-20 d'environ -20%, au lieu d'une croissance interne entre +2 et +4% attendue précédemment.

Vinci

La major du BTP a fait savoir lundi 23 mars que son objectif d'une progression du chiffre d'affaires et du résultat en 2020 ne pourra être tenu. Le trafic des aéroports gérés par Vinci a commencé à se contracter fin février avait de se dégrader fortement en mars. L'activité autoroutes du groupe est également impactée : elle enregistre une baisse de 16% du 1er au 20 mars. Dans le secteur de la construction, les mesures de confinement entrées en vigueur le 17 mars ont entraîné une interruption de nombreux chantiers.

Total

"Nous survivrons aux tempêtes de 2020", a assuré Patrick Pouyanné, le PDG de Total, dans une vidéo diffusée lundi 23 mars par le groupe. La major pétrolière a annoncé la mise en place d'un plan d'actions qui doit permettre de dégager environ 5 milliards d'euros d'économies. Le groupe pétrolier est en effet obligé de reparamétrer un budget élaboré sur l'hypothèse d'un baril à 60 dollars contre 30 actuellement.

La major pétrolière a également stoppé son programme de rachats d'actions de 2 milliards de dollars prévu en 2020. Pour rappel, Total avait déjà racheté 550 millions de dollars d'actions en janvier et février, cette mesure permettra de dégager environ 1,5 milliard de dollars, selon le groupe.

En outre, Total va réduire ses dépenses d'investissement de plus de 3 milliards de dollars, soit plus de 20%. Dans le détail : 2,5 milliards de dollars d'économies seront réalisées dans la branche exploration et production, 300 millions de dollars dans le gaz et les énergies renouvelables, 300 millions de dollars dans le raffinage et les produits chimiques et 200 millions de dollars dans le marketing et les services.

SB (redaction@boursorama.com)