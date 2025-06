Une semaine sur les marchés : le recap du 23 au 27 juin

recap (Crédits: Boursorama - A. Morris)

Lundi 23 juin

CAC 40 : -0,69% à 7.537,57 points et 3,1 milliards d'euros échangés

La séance

La Bourse de Paris a terminé en baisse, sans toutefois céder à la panique, après les frappes américaines dimanche contre des installations nucléaires iraniennes qui font craindre un embrasement au Moyen-Orient. L'Iran a menacé de s'en prendre militairement aux États-Unis et de leur infliger de "lourdes conséquences", tandis qu'Israël a annoncé des frappes d'une force "sans précédent" contre la capitale iranienne Téhéran. Dans ce contexte, côté obligataire, l'emprunt français à dix ans restait stable, à 3,24%, contre 2,23% la veille en clôture. Son équivalent allemand, référence en Europe, a atteint 2,50%.

La Bourse de New York a, elle, terminé en hausse, bénéficiant de la forte baisse des prix du pétrole après l'attaque limitée de l'Iran contre une base militaire des Etats-Unis au Qatar. Le Dow Jones a gagné 0,89%, l'indice Nasdaq a pris 0,94% et l'indice élargi S&P 500 a avancé de 0,96%. C'est au niveau du pétrole que la réaction a été la plus forte: les prix des barils de WTI et de Brent, les deux références du marché, ont chuté de plus de 7% pour revenir aux niveaux auxquels ils évoluaient avant les premières frappes israéliennes en Iran, le 13 juin. Dans ce contexte, sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'État américains à 10 ans se détendait encore, à 4,34%, contre 4,38% à la clôture vendredi.

Valeurs en vue

L'action Carmat ALCAR.PA a perdu près de 50% de sa valeur en une séance après que le concepteur du coeur artificiel total Aeson a déclaré vendredi soir faire face à une situation financière critique, avec un risque de cessation des paiements dès fin juin s'il ne reçoit pas de financements complémentaires. Carmat a déclaré à la fin de la semaine dernière avoir un besoin immédiat de sécuriser environ 3,5 millions d'euros pour éviter la cessation des paiements dès fin juin 2025. Selon Mohamed Kaabouni, analyste financier chez Portzamparc, les difficultés de financement mettent Carmat dans une situation de trésorerie "très préoccupante", alors même que le groupe semblait se redresser sur le plan opérationnel, avec notamment la fin de l'étude EFICAS. Carmat a précisé vendredi que ses besoins de financement à 12 mois s'élèvent à environ 35 millions d'euros, dont environ 20 millions d'ici fin décembre 2025.

Mardi 24 juin

CAC 40 : +1,04% à 7.615,99 points et 4 milliards d'euros échangés

La séance

La Bourse de Paris a fini en nette hausse, dans la foulée de l'annonce par Donald Trump d'un cessez-le-feu entre l'Iran et Israël. Le président américain Donald Trump a affirmé mardi qu'un cessez-le-feu était "désormais en vigueur", après avoir accusé les deux pays, principalement Israël, de l'avoir violé et demandé à son allié de ne "pas lâcher" de nouvelles bombes sur l'Iran. Autre facteur de soulagement pour la Bourse de Paris: le recul des prix du pétrole, qui avaient été sous pression ces derniers jours. Le mouvement s'est accéléré dans l'après-midi, après que Donald Trump a affirmé que la Chine pouvait "désormais continuer à acheter du pétrole à l'Iran", inflexion de la politique des Etats-Unis qui luttent d'ordinaire contre l'achat de pétrole en provenance de la République islamique. Dans le sillage des prix du brut, le gaz naturel européen plongeait quant à lui de 12,56% à 35,43 euros le mégawattheure (MWh). Côté obligataire, l'emprunt à dix ans français a atteint 3,25%, contre 3,23% la veille en clôture. Son équivalent allemand, référence en Europe, s'est élevé à 2,54%.

Même vent d'optimisme à la Bourse de New York, qui a terminé en forte hausse, après l'annonce d'un cessez-le-feu entre l'Iran et Israël. Le Dow Jones a gagné 1,19%, l'indice Nasdaq a pris 1,43%. L'indice élargi S&P 500 a progressé de 1,11%, non loin de son sommet historique. L'indice de volatilité Vix, surnommé "indice de la peur", qui mesure la nervosité des investisseurs sur le marché new-yorkais, a perdu près de 12%. Côté indicateurs, la place américaine a fait fi du recul de la confiance des consommateurs américains en juin, après un rebond en mai. Un indice évaluant cette confiance s'est replié de 5,4 points en juin, alors que les analystes s'attendaient au contraire à une légère amélioration. Les marchés ont aussi été attentifs à l'audition aux Etats-Unis de Jerome Powell, président de la banque centrale américaine (Fed), par la Commission bancaire de la Chambre des représentants. Sa déclaration selon laquelle "de nombreuses voies sont possibles", après avoir été interrogé sur la possibilité d'une réduction des taux de la Fed en juillet, permet aux marchés d'espérer un assouplissement prochain de sa politique monétaire. Jerome Powell a toutefois aussi considéré que l'institution pouvait "attendre" avant d'abaisser ses taux. Le patron de la Fed fait face à un feu nourri de critiques féroces de la part de Donald Trump, qui lui reproche de ne pas baisser les taux.

Valeur en vue

Le titre d' OVHCloud , spécialiste français du cloud (informatique à distance), a dévissé de 16,29%, à 11,72 euros, après que le groupe a publié des résultats jugés décevants par les investisseurs pour le troisième trimestre de son exercice décalé 2024-2025. Le groupe a publié un chiffre d'affaires en hausse de 9,3%, à 271,9 millions d'euros, en dessous des prévisions des consensus d'analystes.

Mercredi 25 juin

CAC 40 : -0,76% à 7.558,16 points et 3,2 milliards d'euros

La séance

Le CAC 40 finit en léger repli, prudente face à un regain d'inquiétude quant aux négociations commerciales avec les États-Unis et aux tensions géopolitiques qui demeurent en toile de fond. Le commissaire européen Stéphane Séjourné a déclaré au média Bloomberg dans un article publié mercredi matin que l'Union européenne "devrait prendre des mesures de rétorsion et de rééquilibrage en ce qui concernait certains secteurs clés si les États-Unis insistaient pour conclure un accord asymétrique", y compris si "le résultat des négociations était le maintien de droits de douane de 10%", qui est le plancher minimum que Trump veut imposer à tous les produits entrant aux États-Unis.

Si l'Union européenne réussit pas à conclure un accord avec Washington, les droits de douane des produits européens exportés aux États-Unis s'élèveront à 50% dès le 9 juillet. Le marché reste également sur le qui-vive au sujet de la guerre entre Israël et l'Iran, au deuxième jour d'un cessez-le-feu fragile entre les deux belligérants.

La Bourse de New York a, elle, terminé sans direction claire, adoptant une posture prudente en attendant la publication de données économiques aux Etats-Unis, tandis que le géant des semiconducteurs Nvidia a battu un nouveau record. Le Dow Jones a perdu 0,25%, l'indice Nasdaq a progressé de 0,31% et l'indice élargi S&P 500 a terminé à l'équilibre.

Le secteur technologique est parvenu à tirer son épingle du jeu, avec en figure de proue le géant des semi-conducteurs Nvidia. L'entreprise (+4,33% à 154,31 dollars) a battu un nouveau record mercredi en atteignant une capitalisation de plus de 3.760 milliards de dollars, dépassant son précédent plus haut atteint en janvier. Ce bond lui permet de conforter sa place de première capitalisation boursière, reprise à Microsoft il y a quelques jours. Autre valeur en vedette : l'application de rencontres Bumble s'est elle envolée de 25,14% à 6,52 dollars après avoir annoncé le licenciement de 30% de ses effectifs (soit environ 240 personnes), ce qui permettrait au groupe d'économiser jusqu'à 40 millions de dollars par an.

Valeur en vue

Nouvel avis de tempête sur Worldline . Une enquête de plusieurs médias, dont Mediapart, affirme que le spécialiste français des paiements a traité pendant des années des milliards d'euros de transactions douteuses, voire frauduleuses. "Pendant la dernière décennie, le groupe Worldline a opéré, en toute impunité, des milliards d'euros de paiements frauduleux ou contraires à l'éthique pour le compte des pires acteurs du commerce en ligne: arnaqueurs, casinos illégaux, groupes pornos controversés, sites de prostitution et réseaux de blanchiment présumés", écrit le site français d'investigation en ligne. Worldline, maillon essentiel de la chaîne des paiements, se rémunère en commissions sur le flux de paiements versés à ses clients - des marchands physiques et en ligne. L'enquête, basée sur des documents et des données internes confidentiels, a été menée par 21 médias internationaux coordonnés par le réseau European Investigative Collaborations (EIC). Worldline "a sciemment fermé les yeux, en violation de ses obligations réglementaires, sur les pratiques frauduleuses de ses clients classifiés comme 'à haut risque', c'est-à-dire particulièrement exposés au risque de fraude et de blanchiment", continue Mediapart. Le nouveau directeur général de la société, Pierre-Antoine Vacheron, nommé en février, précisera les nouveaux objectifs financiers de Worldline le 30 juillet, lors de la présentation des résultats du premier semestre. En attendant le titre a perdu x% en une séance.

Jeudi 26 juin

CAC 40 : -0,01% à 7.557,31 points et 3,6 milliards d'euros échangés

La séance

Une clôture à l'équilibre, à l'issue d'une séance sans événement majeur pour donner une impulsion à la place financière française, dans un marché toutefois soulagé par l'accalmie des tensions géopolitiques.*

La Bourse de New York a, elle, terminé en hausse jeudi. Le Dow Jones a gagné 0,94%, l'indice Nasdaq a progressé de 0,97% et l'indice élargi S&P 500 a avancé de 0,80%, à quelques points seulement de son record atteint en février. nLe marché a réagi avec optimisme à l'annonce par la Maison-Blanche d'un possible report de la date butoir du 9 juillet, à partir de laquelle des droits de douane plus élevés sur les importations aux Etats-Unis en provenance de dizaines de pays devraient entrer en vigueur.

Côté indicateurs, Wall Street a accueilli une révision du produit intérieur brut (PIB) américain, qui a montré que l'économie des Etats-Unis s'est contractée plus que prévu au cours des trois premiers mois de l'année, les dépenses de consommation et les exportations se révélant plus faibles qu'attendu. En rythme annualisé, mesure privilégiée par les États-Unis, le PIB a reculé de 0,5% au premier trimestre, contre une précédente estimation l'évaluant en repli de 0,2%.

Valeur en vue

L'action Carrefour a dégringolé de 7,81% à 11,75 euros après plusieurs révisions à la baisse par des analystes des estimations de ses résultats pour le premier semestre de l'année, attendus le 24 juillet. JP Morgan notamment a décidé de placer le titre sous surveillance négative. La recommandation de la banque d'investissement sur l'action du groupe de distribution reste à "sous-pondérer" avec une cible de cours réduite de 10 à 9 euros. JP Morgan a même révisé à la baisse ses prévisions de résultats semestriels.

Vendredi 27 juin

CAC 40 : actualisation à venir

La séance

Les indices boursiers européens ont ouvert en hausse, aidés par des signes de progrès dans les négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine, tandis que le dollar est tombé à son plus bas niveau depuis plus de trois ans.

Valeur en vue

Schneider Electric et en tête du CAC 40, après que sa directrice financière Hilary Maxson a rassuré les investisseurs lors d'une conférence de presse pré-clôture jeudi. L'analyste James Moore de Redburn Atlantic note que les remarques de la directrice financière sur les inquiétudes concernant les marges sont exagérées et que le groupe atteindra ses objectifs pour l'ensemble de l'année. Moore note que la directrice financière a réaffirmé l'objectif pour l'exercice 2025 malgré une "période d'incertitude accrue" et a déclaré que le groupe s'attend à un retour à une saisonnalité normale, avec la majeure partie de l'EBITA organique au second semestre

Laurent Grassin, avec Reuters, AFP, Cercle Finance et AOF