Une semaine sur les marchés : le recap du 22 au 26 juin

recap (Crédits: Boursorama - A. Morris)

Lundi 22 juin

CAC 40 : -0,25%, à 8.400,11 points et 4,9 milliards d'euros échangés

La séance

Le CAC 40 débute la semaine comme il a fini la précédente : dans le rouge. Il a reculé de 0,25% tandis que l'Euro Stoxx 50 a gagné 0,53%. Londres et Francfort ont avancé respectivement de 0,72% et 0,66%.

Sur le front géopolitique, le vice-président américain JD Vance a salué les "bases très solides" posées par les délégations américaine et iranienne en vue d'un règlement durable du conflit au Moyen-Orient. Les négociations n'ont toutefois pas été exemptes de tensions. Les représentants iraniens ont brièvement quitté la table après un message de Donald Trump jugé provocateur, dans lequel l'ancien président menaçait de reprendre les frappes si le Hezbollah poursuivait ses attaques contre Israël. Les échanges ont finalement repris grâce à la médiation du Pakistan et du Qatar.

A Londres, l'actualité politique a également retenu l'attention. Fragilisé par une chute de popularité, Keir Starmer a annoncé sa démission de ses fonctions de Premier ministre. Andy Burnham apparaît comme le favori pour lui succéder à la tête du Labour et du gouvernement britannique.

Côté valeurs, Hermès a fermé la marche de l'indice phare de la place parisienne, le titre abandonnant plus de 5% après une note de Kepler Cheuvreux, qui anticipe des résultats semestriels en demi-teinte pour le groupe de luxe.

La Bourse de New York a fini en ordre dispersé : L'indice Dow Jones .DJI a gagné 0,29%, à 51.712,71 points. Le Standard & Poor's 500 a perdu 0,37% à 7.472,79 points. Le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de 1,32% à 26.166,602 points. L'optimisme concernant l'intelligence artificielle (AI) qui porte Wall Street est remis en question par certains investisseurs qui s'interrogent sur les dépenses colossales consacrées à l'expansion des infrastructures par les hyperscalers. La publication des résultats trimestriels de Micron Technology MU.O mercredi représente le prochain test pour le secteur. SpaceX SPCX.O a chuté de 16,4%, accusant sa plus grosse perte journalière depuis son entrée en Bourse et pesant sur le Nasdaq. Alphabet GOOGL.O a concédé 5% alors que Meta META.O , Amazon AMZN.O et Microsoft MSFT.O ont perdu entre 2,3% et 4,7%.

Valeurs en vue

Séance particulièrement difficile pour Maisons du Monde. L'enseigne d'ameublement a vu son action s'effondrer de 35% après avoir dévoilé une perte nette de 406 millions d'euros en 2025. Le groupe a également annoncé un accord de restructuration avec deux fonds britanniques appelés à détenir près de 95% du capital à l'issue de l'opération.

Mardi 23 juin

CAC 40 : -0,71% à 8.340,71 points et 4,3 milliards d'euros échangés

La séance

Le CAC 40 poursuit sa série baissière affecté par le coup de semonce mondial sur les valeurs de la tech et de l'IA, non entièrement compensé par d'autres secteurs ni par la baisse des prix du pétrole. En France, cette onde de choc sectorielle a provoqué un mouvement de vente du titre du fabricant de semi-conducteurs STMicroelectronics qui a perdu 8,53% à 63,47 euros sur le CAC 40. Hors indice, Soitec (matériaux pour semi-conducteurs) a aussi reculé (-6,41% à 120,40 euros), à nuancer avec la progression du titre depuis le 1er janvier (+419,19%).

L'accès de fièvre (qui revient à intervalles réguliers sur le secteur) s'est d'ailleurs poursuivi à Wall Street. Si le Dow Jones reste presque stable, à 51.666,84 points, le Nasdaq Composite a, lui, abandonné 2,21% à 25.587,039 points. En l'absence d'autre catalyseur, les mégacapitalisations sont ainsi de nouveau sous pression avec les anticipations d'une accélération de la remontée des taux aux États-Unis et des prises de bénéfices marquées dans le secteur. Nvidia NVDA.O concède 4,1%, Alphabet GOOGL.O recule de 1% alors que Intel INTC.O , Marvell Technology MRVL.O et Advanced Micro Devices AMD.O perdent entre 5,8% et 9,4%.

Valeur en vue

Stellantis (-6,66% à 5,27 euros) et Renault (-4,31% à 26,62 euros) ont également souffert malgré la baisse continue des cours du pétrole et la publication d'une hausse des immatriculations de voitures neuves dans l'UE en mai, toujours tirées par les électriques qui dépassent les 20% de parts de marché sur les cinq premiers mois de l'année, selon les chiffres de l'ACEA. Depuis le début de l'année, Stellantis recule de 44% et Renault de 25%, signant respectivement la première et sixième plus fortes baisses de l'indice CAC 40.

Mercredi 24 juin

CAC 40 : +0,54%, à 8.385,49 points, à 4,5 milliards d'euros échangés

La séance

La Bourse de Paris repart en hausse aujourd'hui, profitant d'une baisse des prix du pétrole à des niveaux pas vus depuis le début de la guerre au Moyen-Orient. Le prix du baril de Brent évolue sous 75 dollars, un niveau qu'il n'avait pas atteint depuis le lancement de la guerre au Moyen-Orient fin février. Son équivalent américain, le baril de WTI, perdait 3,80%, à 70,43 dollars.

Cette nouvelle baisse des cours du pétrole provoque une chute des taux d'intérêt des emprunts d'Etats. Le rendement français à échéance dix ans est descendu mercredi en clôture à 3,62%, contre 3,68% la veille. Son équivalent allemand, référence en Europe, a reculé à 2,86%, contre 2,92%.

Valeurs en vue

-18,6% ! C'est la baisse plutôt spectaculaire du groupe de défense allemand Rheinmetall aujourd'hui. En cause, l'abandon par le gouvernement allemand du programme de frégates F126 ne verra pas le jour : échaudé par des "retards considérables", le ministère de la Défense a annoncé l'abandon du projet. confié au groupe Damen, propriété de Rheinmetall A la place, le gouvernement étudie l'achat de huit frégates MEKO A‑200, plus petites, auprès de l'allemand TKMS. Rheinmetall perd désormais près de 40% depuis le début de l'année.

Jeudi 25 juin

CAC 40 : +0,55% à 8.431,61 points et 4 milliards d'euros échangés

La séance

Nouvelle hausse presque similaire à la précédente aujourd'hui à Paris, les investisseurs ayant été rassurés par les résultats de Micron. Le géant américain des puces, l'un des baromètres de l'IA en Bourse, a affiché des résultats trimestriels record, avec une hausse de 346% de son chiffre d'affaires sur un an, à 41,46 milliards de dollars, et un bénéfice net multiplié par quinze, à 28,24 milliards.

Ces résultats étaient attendus au tournant, alors que les investisseurs s'inquiètent de plus en plus des gigantesques valorisations du secteur et de la rentabilité future des investissements dans l'IA.

La Bourse de New York a, elle, terminé en ordre dispersé. L'indice Nasdaq a perdu 0,46%, le Dow Jones a grappillé 0,14%, tandis que l'indice élargi S&P 500 a terminé à l'équilibre (-0,01%). Si Micron a rassuré, le secteur technologique a notamment été miné par le net repli d'Apple, qui a relevé les prix de ses ordinateurs Mac, de ses tablettes iPad et de plusieurs accessoires dans le monde entier, invoquant l'envolée du coût des puces mémoire provoquée par l'essor de l'intelligence artificielle (IA). L'action de la troisième capitalisation mondiale a glissé de 6,12% à 275,15 dollars. C'est plus de 250 milliards de dollars partis en fumée par rapport à la veille.

En parallèle, le groupe Microsoft (+3,46% à 352,83 dollars) a aussi annoncé jeudi qu'il allait augmenter de 100 à 150 dollars le prix de ses consoles de jeux vidéo Xbox dans le monde à partir du 1er août, invoquant les mêmes raisons qu'Apple.

Côté indicateurs, le marché a accueilli sans trop de remous la publication jeudi de l'indice d'inflation PCE pour le mois de mai, qui est ressorti au plus haut depuis trois ans (à 4,1% sur un an).

Valeur en vue

La marque de sous-vêtements Le Slip français, un des chefs de file du "fait en France", a annoncé son entrée en Bourse à la date symbolique du 14 juillet, en espérant lever 5 millions d'euros d'argent frais. Le Slip Français veut entrer à la Bourse de Paris, sur le segment "Euronext Growth Paris" qui a pour but de faciliter l'accès des PME aux capitaux, selon un communiqué. Les conditions d'entrée en Bourse ont été approuvées mercredi par l'Autorité des marchés financiers (AMF), est-il précisé.

Le prix de l'action a été fixée à 14,80 euros. La période de souscription pour les investisseurs a débuté jeudi et sera close le 9 juillet, pour un début des transactions prévu le 14 juillet. La marque espère lever 5 millions d'euros. Le montant total de l'opération pourrait atteindre 15,8 millions d'euros, en tenant compte du montant de cession d'actions existantes par certains actionnaires, évaluée entre 7 et 10,8 millions d'euros.

Vendredi 26 juin

CAC 40

La séance

Les principales Bourses européennes sont dans le rouge en début de séance, les valeurs technologiques refluant à la suite des hausses de prix annoncées par Apple et Microsoft faisant peser de nouveaux doutes sur le secteur, alors que des crispations autour du détroit d'Ormuz éprouvent la pérennité de l'accord en Iran. À Paris, le CAC 40 .FCHI perd 0,17% à 8.417,05 points vers 07h30 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI recule de 0,54% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE cède 0,32%. L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E recule de 0,25%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,35% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,37%.

Laurent Grassin, avec Reuters, AFP et ZoneBourse