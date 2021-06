Une semaine sur les marchés : le récap du 21 au 25 juin

(Crédits photo : Unsplash - )

Lundi 21 juin

CAC40 : +0,51% à 6 602,54 points

Le fait du jour

Après avoir calé en fin de semaine dernière, le CAC 40 se reprend. Pour rappel, vendredi, les annonces de James Bullard, président de la Fed de Saint-Louis, évoquant le scénario possible d'une hausse des taux directeurs dès 2022, avait jeté un froid sur les marchés actions.

De son côté, Christine Lagarde, présidente de la BCE, fait savoir qu'un resserrement monétaire serait prématuré au vu de la reprise économique et des perspectives d'inflation.

Valeur en vue

L'action Air Liquide gagne 2,49% à 148,20 euros. JP Morgan relève sa recommandation de «neutre» à «surpondérer» avec un objectif de cours réhaussé de 134 à 170 euros. Le groupe industriel annonce la signature d'un accord avec Airbus et le groupe ADP pour préparer l'arrivée de l'avion à hydrogène en aéroport d'ici à 2035.

Mardi 22 juin

CAC40 : +0,14% à 6 602,54 points

Le fait du jour

Les investisseurs attendent maintenant l'intervention de Jerome Powell, président de la Réserve fédérale, auditionné au Sénat, dans l'espoir qu'il modère les propos tenus par James Bullard.

Valeur en vue

Le projet de scission entre Vivendi (+0,28% à 28,92 euros) et Universal Music Group (UMG) a été approuvé à 99,9% en assemblée générale, mettant fin aux contestations. Le conglomérat ne conservera que 10% du capital d'UMG et compte se recentrer sur les médias, la publicité et l'édition.

Mercredi 23 juin

CAC40 : -0,91% à 6 551,07 euros

Le fait du jour

La baisse du jour est principalement expliquée par la chute des valeurs du luxe (Kering est lanterne rouge de l'indice : -2,95% à 739,40 euros). Le secteur est pénalisé par HSBC qui abaisse sa recommandation à conserver sur Kering, Richemont et Burberry. Les analystes estiment que le luxe va enregistrer une forte une croissance des ventes au deuxième trimestre et une augmentation des marges au premier semestre mais que le marché doit faire une pause.

Les bourses américaines terminent dans le vert, le Nasdaq s'offre un nouveau plus haut historique à 14 271,73 points.

Valeur en vue

Europcar, qui a réintégré le SBF120 vendredi soir, culmine à 0,43 euro (+9,47%) après le refus d'une offre d'achat publique de Volkswagen à 0,44 euro par action. La société considère que «le prix proposé ne reflétait pas la pleine valeur et le potentiel de création de valeur du groupe».

Jeudi 24 juin

CAC40 : +1,22% à 6 631,15 points

Le fait du jour

Le CAC 40 efface ses pertes de la veille, soutenu par un climat des affaires optimiste en France et en Allemagne.

Outre-Atlantique, le Nasdaq bat un nouveau record à 14.429 points.

Valeur(s) en vue

Capgemini signe une des plus fortes progression du CAC 40 (+2,67% à 161,55 euros) après la publication des résultats trimestriels très positifs d'Accenture, son homologue américain en matière de conseil. Les autres valeurs parisiennes, comme Atos (+1,35% à 52,38 euros), Sopra-Steria (+4,53% à 163,90 euros) en profitent.

Vendredi 25 juin

CAC40 : -0,12% à 6 622,87 points

Le fait du jour

La Bourse de Paris achève cette dernière séance de la semaine sans direction.

L'indice des prix à la consommation américain (PCE) a progressé de 3,4% au mois de mai 2021. L'indice "core PCE", hors énergie et aliment, ressort à 0,5%.

Valeur en vue

Europcar (+1,49% à 0,49 euros) est indéniablement la star de cette semaine. Kepler Cheuvreux relève sa recommandation à «acheter» contre «conserver», remonte son objectif de cours à 0,60 euro contre 0,45 euro.