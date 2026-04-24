Une semaine sur les marchés : le recap du 20 au 24 avril

recap (Crédits: Boursorama - A. Morris)

Lundi 20 avril

CAC 40 : -1,12% à 8.331,05 points et 4 milliards d'euros échangés

La séance

La Bourse de Paris a commencé la semaine en repli, à deux jours de l'expiration du cessez-le-feu entre les Etats-Unis et l'Iran au Moyen-Orient, où les espoirs de pourparlers alternent avec les regains de tension. Les espoirs entourant la réouverture du détroit d'Ormuz en fin de semaine dernière ont été de courte durée. Depuis, les cours du pétrole sont remontés avec les regains de tension: arraisonnement d'un bateau iranien, attaques de navires commerciaux, fermeture du détroit, incertitude sur la participation de l'Iran aux nouvelles négociations au Pakistan...

C'était rouge aussi à Wall Street, pour les mêmes raisons. Le Dow Jones a cédé 0,01%, l'indice Nasdaq a reculé de 0,26% et l'indice élargi S&P 500 a perdu 0,24%. Après leur dégringolade de vendredi, les cours du pétrole ont nettement rebondi. A l'inverse, les indices boursiers américains ont mis un terme à leur série positive, qui leur faisait enchaîner les records. Dans ce contexte, sur le marché obligataire, le rendement à 10 ans des emprunts de l'État américain se maintenait à 4,25% vers 20H15 GMT, comme à la clôture vendredi. Wall Street est aussi animée par les résultats d'entreprises, dont la saison a été lancée la semaine dernière par les grandes banques américaines. Une centaine des 500 entreprises composant le S&P 500 doivent partager leurs performances financières cette semaine.

Valeurs en vue

Selon Bloomberg, Pernod Ricard PERP.PA a commencé à travailler sur une éventuelle introduction en bourse de ses activités en Inde. Le géant français devrait bientôt sélectionner des conseillers et entamer le processus formel, a rapporté Bloomberg, ajoutant que les délibérations sont en cours et que les détails de l'offre pourraient changer. Un porte-parole de la société a déclaré à Reuters que Pernod Ricard "évalue régulièrement ses opportunités stratégiques et explore en permanence les options permettant de créer de la valeur pour ses actionnaires, y compris l'optimisation de la structure de son capital. Il s'agit d'un processus habituel en ligne avec la mission de la direction qui est de créer de la valeur pour les actionnaires, les employés, les clients et les parties prenantes." "À ce stade, aucune décision n'a été prise concernant une action particulière ou impliquant l'une de ces options", a-t-il ajouté.

Mardi 21 avril

CAC 40 : -1,14% à 8.235,72 points et 4 milliards d'euros échangés

La séance

Nouvelle journée dans le rouge pour le CAC 40. Entrée en vigueur le 8 avril, la trêve doit s'achever mercredi soir. La tenue d'un nouveau round de négociations entre Washington et Téhéran à Islamabad s'éloigne de plus en plus. Donald Trump a accusé mardi l'Iran d'avoir "violé le cessez-le-feu à de nombreuses reprises", dans un message sur son réseau Truth Social. Le gouvernement du Pakistan a, lui, déclaré mardi soir être toujours dans l'attente d'une réponse de l'Iran concernant l'envoi ou non d'une délégation à Islamabad pour une nouvelle série de négociations avec les États-Unis.

Même ambiance sur les marchés américains, l'indice Dow Jones .DJI a cédé 0,59%, à 49.149,38 points, le S&P 500 .SPX a perdu 0,63%, à 7.064,01 points. Le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de 0,59%, à 24.259,96 points. L'absence d'avancée dans les négociations en iran ont favorisé le déclin des principaux indices de Wall Street au cours de l'après-midi, l'annonce par le président américain Donald Trump d'un prolongement de la trêve avec l'Iran étant intervenue juste après la clôture.

JP Morgan a relevé sa prévision annuelle pour le S&P 500, citant l'IA et les résultats des géants technologiques. Amazon AMZN.O a annoncé lundi qu'il investirait jusqu'à 25 milliards de dollars dans Anthropic, signalant la volonté de la "tech" de continuer à investir massivement dans l'IA.

Valeurs en vue

Au lendemain d'un lourd repli de 5,12%, le titre Adocia a rebondi de près de 17%, soutenu par Stifel qui débute le suivi de l'action avec une recommandation à l'achat. Les analystes sont positifs sur la valeur et visent un objectif de cours de 12 euros, ce qui représente un potentiel de hausse d'environ 145% par rapport à la clôture de lundi. Parmi les points clés pour Stifel, Adocia opère à l'interface entre la biologie connue des peptides et l'utilisation thérapeutique en conditions réelles. Plutôt que de poursuivre des mécanismes, la société s'appuie sur des molécules établies et améliore leur utilité clinique grâce à une conception de formulation avancée, une stabilité accrue et des formats d'administration alternatifs. Partant, la différenciation d'Adocia réside moins dans la preuve de l'efficacité biologique que dans la démonstration que ses solutions d'ingénierie apportent des bénéfices tangibles au sein des paradigmes de traitement existants. La proposition de valeur de la société est ancrée dans sa crédibilité biologique, tout en créant un potentiel de hausse via des améliorations de formulation capables d'améliorer significativement l'expérience patient et l'attractivité commerciale.

Mercredi 22 avril

CAC 40 : -0,69% à 8.156,43 points et 4,4 milliards d'euros échangés

La séance

Troisisème séance dans le rouge consécutive pour le CAC 40, miné par les incertitudes sur le plan géopolitique au Moyen-Orient. L'incertitude géopolitique poussait encore les prix du pétrole mercredi, le Brent, la référence mondiale du baril, s'affichant autour des 100 dollars. Les investisseurs ont également digéré une nouvelle salve de résultats d'entreprises, plutôt mal accueillis mercredi. L'action de Bureau Veritas, spécialiste des tests, vérifications et certifications, a chuté de 10,59%, à 25,42 euros, après la révision légèrement à la baisse de ses perspectives pour 2026, terminant en queue de peloton du CAC 40. FDJ United, nouveau nom de la Française des Jeux, a reculé de 7,95% à 24,31 euros après avoir publié un chiffre d'affaires en retrait de 3,2% au premier trimestre 2026, affecté par la hausse de la fiscalité, et revu ses prévisions à la baisse.

Valeurs en vue

Danone a fait ‌état d'une hausse de ses ventes légèrement supérieure aux attentes au premier trimestre mais ​en net ralentissement par rapport au trimestre précédent, un rappel de lait infantile et la guerre au Moyen-Orient ayant pesé sur sa division de nutrition spécialisée. Le propriétaire des yaourts Activia, des ​laits infantiles Aptamil et de l'eau Evian a déclaré que, dans un environnement demeurant "volatile et incertain ", son portefeuille axé ​sur la santé continuait d'apporter de la résilience.

Le groupe agroalimentaire a enregistré un chiffre d'affaires de 6,71 milliards d'euros au cours de la période allant de janvier à fin mars, en ​hausse de 2,7% en données ‌comparables, contre un consensus de 2,6% fourni par la société. Au ⁠quatrième trimestre 2025, la croissance était ressortie à 4,7%.

Danone a réitéré ses objectifs 2026, visant une croissance du chiffre d'affaires en données comparables comprise entre 3% et 5%, ainsi qu'une progression ⁠du résultat opérationnel ‌courant plus rapide que celle des ventes.

Jeudi 23 avril

CAC 40 : +0,87+ à 8227,32 points

La séance

La Bourse de Paris a fini dans le vert jeudi, portée par une série de résultats d'entreprises bien reçus par les investisseurs, STMicroelectronics et L'Oréal en tête, malgré la nervosité qui demeure autour de la situation au Moyen-Orient.

Valeur en vue

Le groupe de semi-conducteurs STMicroelectronics a ainsi grimpé de 14,44% à 42,87 euros après avoir vu son chiffre d'affaires bondir au premier trimestre.

Vendredi 24 avril

actualisation à venir

La séance

Les principales Bourses européennes évoluent ‌en ordre dispersé en début de séance vendredi, le cessez-le-feu temporaire mais fragile ​conclu entre le Liban et Israël, prolongé de trois semaines, n'offrant pas aux investisseurs beaucoup de soulagement, alors que le conflit au Moyen-Orient se prolonge depuis ​bientôt deux mois et que les tensions restent vives entre Washington et Téhéran.

À Paris, le CAC ​40 perd 0,42% à 8.193,17 points vers ⁠07h06 GMT. A Francfort, le Dax avance de 0,04% et à Londres, ‌le FTSE 100 cède 0,33%.

Valeur en vue

Au chapitre des valeurs, Saint-Gobain avance de 3,2% après ses résultats.

Laurent Grassin, avec Reuters, AFP et ZoneBourse