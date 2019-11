Une semaine sur les marchés : le récap du 18 au 22 novembre

(Crédits photo : Adobe Stock - LUMINA IMAGES )

Une fois n'est pas coutume, la microéconomie a dominé l'actualité cette semaine. A paris, le démarrage en trombe du titre de la FDJ qui effectuait ses premiers pas en Bourse a éclipsé la thématique de la guerre commerciale. Faute d'avancées concrètes sur ce dossier, les marchés ont marqué une pause et consolident après avoir volé de records en records.

Lundi 18 novembre

Le fait du jour

Après une hausse en quasi ligne droite et un CAC qui n'a cessé d'enchainer les plus hauts, le marché parisien a repris son souffle en début de semaine. L'heure est donc à la consolidation alors que les investisseurs sont tiraillés entre des informations contradictoires sur l'issue des discussions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine, qui reste la principale source de préoccupation.

La valeur du jour

Soitec : le spécialiste des plaques de silicium a annoncé un programme de co-développement avec l'américain Applied Materials. Selon le communiqué de presse, le programme a pour objectif de développer une technologie qui améliore la performance de production du carbure de silicium afin de répondre à la demande croissante tirée par les véhicules électriques, les télécommunications et les applications industrielles.

Mardi 19 novembre

Le fait du jour

La consolidation se poursuit à Paris avec un CAC40 qui revient au contact des 5900 points. En l'absence d'indicateurs économiques et de résultats, la prudence domine à nouveau la tendance. La principale préoccupation des investisseurs, à savoir la guerre commerciale, continue de peser sur la tendance alors que Donald Trump pourrait ne pas revenir sur la hausse des droits de douanes déjà mis en place.

La valeur du jour

SES : le titre de l'opérateur satellitaire chute de plus de 20% suite à une déclaration du président de la Federal Communications Commission (FCC), le régulateur américain des télécommunications sur la 5G. Le président s'est déclaré favorable au principe d'enchères ouvertes afin de libérer de la place en vue de la montée en puissance de la norme de téléphonie mobile de 5e génération (5G). Une nouvelle qui a pesé sur l'ensemble du secteur.

Mercredi 20 novembre

Le fait du jour

La machine CAC 40 est-elle enrayée ? Troisième séance de repli d'affilée pour l'indice français qui a terminé à -0,25% vers les 5894 points. Le sujet d'inquiétude du jour était ce texte du Sénat américain en faveur des manifestants prodémocratie à Hong Kong et qui risquent de peser sur les négociations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine.

Résultat, ce fut rouge aussi sur les marchés américains mais sans panique non plus avec un Dow Jones en repli de 0,25% vers 17h40 et un Nasdaq stable vers les 8570 points.

La valeur du jour

Agripower : Belle séance pour le spécialiste de la conception et l'installation d'unités de méthanisation pour les exploitations agricoles. Pour son premier joru de cotation, le titre a grimpé de 19,7%. "L'offre a connu un véritable succès auprès des investisseurs institutionnels et individuels. Le Placement Global a été sursouscrit 4,03 fois" selon Euronext.

Jeudi 21 novembre

Le fait du jour

La pause s'est poursuivie à Paris qui a clôturé en légère baisse pour la quatrième séance d'affilé. L'optimisme autour de la perspective d'un accord commercial entre Washington et Pékin a laissé place, depuis quelques séances maintenant à un regain d'aversion au risque à cause de l'absence d'avancées concrètes dans le dossier. Dans ce contexte, le CAC est parvenu à redresser la barre au fil de la séance, aidé par la résilience de Wall Street.

La valeur du jour

FDJ : L'introduction en Bourse tant attendue a rencontré un franc succès auprès du marché. Pour sa première séance boursière, le titre de la Française des Jeux a bondi de 16,41% à 22,70 euros. Plus de 15,5 millions d'actions FDJ ont été échangées au cours de cette première séance, soit près d'un cinquième de la totalité des titres placés à l'occasion de la privatisation. Selon Euronext, la participation des particuliers est la plus importante depuis la privatisation d'ADP en 2006. Le groupe est valorisé plus de 4,3 milliards d'euros, soit 22 fois le bénéfice attendu l'année prochaine.

Vendredi 22 novembre

Le fait du jour

Léger rebond technique pour le CAC 40 pour terminer la semaine. La publication de PMI européens supérieurs aux attentes a servi de catalyseurs. Sur le front de la guerre commerciale, le président chinois Xi Jinping a déclaré que son pays voulait aboutir à la "phase un" d'un accord commercial avec les Etats-Unis mais qu'il n'hésiterait pas à riposter si nécessaire.

La valeur du jour

Edenred : Lanterne rouge du SBF120, le spécialiste des titres prépayés a redonné du terrain après avoir indiqué que ses systèmes informatiques ont été visés par un logiciel malveillant, ou « malware ». Le groupe analyse actuellement l'étendue de l'attaque s'est engagé à "utiliser tous les moyens disponibles pour protéger ses opérations et les informations de ses clients".

L'agenda

Les principales dates à retenir la semaine prochaine :

Lundi 25 novembre

10h00 - Allemagne - Indice IFO

L'indice du climat des affaires continue de s'améliorer en novembre et devrait s'inscrire à 95,0 points après 94,6 points en octobre.



Mardi 26 novembre

12h00 - Ecorama - La Grande Interview de Philippe Martin

Interview du Président du CAE dans Ecorama, l'émission web 100% dédiée à l'économie, en live sur Boursorama.

16h00 - Etats-Unis - Conference Board

Le consensus table sur une amélioration symbolique de la confiance des consommateurs américains à 126,0 points.



Mercredi 27 novembre

12h00 - Ecorama - La Grande Interview de Paul Hermelin

Interview du Président de CapGemini dans Ecorama, l'émission web 100% dédiée à l'économie, en live sur Boursorama.

14h30 - Etats-Unis - Commandes de biens durables

Après une baisse de 0,4% en septembre, les commandes de biens durables devraient repartir en légère hausse en octobre. Le consensus mise sur une progression de 0,2%.

14h30 - Etats-Unis : PIB trimestriel

Pour le troisième trimestre, la croissance économique devrait être confirmée à 1,9% en glissement annuel.



Jeudi 28 novembre

12h00 - Ecorama - La Grande Interview de Bruno Retailleau

Interview du Président du groupe Les Républicains au Sénat dans Ecorama, l'émission web 100% dédiée à l'économie, en live sur Boursorama.

Thanksgiving : marchés américains fermés



Vendredi 29 novembre

Etats-Unis : clôture prématurée à 13h



Samedi 30 novembre

02h00 - Chine - PMI manufacturier

Le PMI manufacturier devrait se redresser à 49,8 points en novembre après 49,3 points en octobre.