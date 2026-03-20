Une semaine sur les marchés : le recap du 16 au 20 mars

recap (Crédits: Boursorama - A. Morris)

Lundi 16 mars

CAC 40 : +0,31% à 7.935,97 points et 3,7 milliards d'euros échangés

La séance

La Bourse de Paris a clôturé lundi à la hausse, portée par un répit sur le marché du pétrole, malgré les incertitudes persistantes autour du conflit au Moyen Orient. Les grandes valeurs industrielles ont profité de ce rebond, comme Airbus (0,94%) ou encore le géant du luxe LVMH (1,12%). Les Bourses européennes ont elles aussi clôturé en hausse, portées par cette accalmie fragile. Londres a progressé de 0,55%, tout comme Francfort (0,50%), et Milan est restée proche de l'équilibre (+0,07%).

Outre-Atlantique, le Nasdaq a mené la hausse des principaux indices, tiré notamment par Meta. L'indice Dow Jones .DJI a gagné 0,83%, à 46.946,41 points, quand le S&P 500 .SPX , progressait de 1,01%, à 6.699,38 points. Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 268,82 points, soit 1,22% à 22.374,178 points.

Meta META.O a donc gagné 2,32% après une information de Reuters selon laquelle la société prévoit de réduire ses effectifs d'au moins 20% pour compenser le coût de ses investissements dans les infrastructures d'intelligence artificielle et préparer des gains d'efficacité permis par les outils assistés par l'IA. L'IA devrait rester au centre de l'attention cette semaine, le directeur général de Nvidia NVDA.O devant présenter de nouvelles puces et logiciels lors de la conférence annuelle des développeurs du groupe plus tard dans la journée. Le fabricant de semi-conducteurs a progressé de 1,62%. Le taïwanais Foxconn 2317.TW , principal fabricant de serveurs de Nvidia, a publié lundi une prévision robuste de chiffre d'affaires trimestriel.

Valeurs en vue

Nouvelle séance de progression pour STMicroelectronics qui termine en tête du CAC 40. C'est aussi en position de leader de l'indice parisien qu'il s'affiche depuis le début de l'année, avec une hausse de +30,9%. Depuis le mois de novembre dernier, le spécialiste franco-italien des semi-conducteurs a entamé une remontée solide, alimentée fin janvier par des prévisions supérieures aux attentes pour le premier trimestre de son nouvel exercice. Pour rappel, il vise ​un chiffre d'affaires net de 3,04 milliards de dollars sur la période, ​en baisse de 8,7% en variation ⁠séquentielle, mais au-dessus des 2,99 milliards de dollars attendus par les analystes selon les données LSEG.

Mardi 17 mars

CAC 40 : +0,49% à 7.974,49 points et 3,6 milliards d'euros échangés

La séance

Les principales places boursières européennes ont conclu la journée sur une dynamique haussière alors que l'attention du monde entier continue de se braquer sur le détroit d'Ormuz. Malgré le manque de visibilité, Paris conclut la séance sur un gain de 0,49% derrière Francfort ( 0,67%) et Londres ( 0,83%). Se battre pour l'ouverture du détroit, ou débattre des conditions de passage... Deux courants s'affrontent dans le camp occidental engendrant de sérieux remous. Adepte de la manière forte, Trump a invité ses alliés à passer à l'action, ce que ces derniers ont rapidement décliné, provoquant l'ire du républicain.

Dans l'actualité des statistiques, l'indice ZEW du sentiment des investisseurs allemands a lourdement chuté à -0,5 en mars 2026, à comparer à 58,3 le mois précédent, une baisse bien plus importante que prévu, puisque l'indice était attendu autour de 39 en consensus. Il s'agit là de la première fois que cet indicateur sur les perspectives économiques de l'Allemagne se situe en zone négative depuis avril 2025, quand il avait atteint un point bas à -14.

La Bourse de New ‌York a également fini en hausse : l'indice Dow Jones a gagné 0,10% à 46.993,26 points. Le ​S&P 500, plus large, a pris 0,25% à 6.716,09 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 0,47% à 22.479,53 points.

En repli ces dernières semaines à ​la suite du déclenchement de la guerre en Iran, avec ⁠une flambée des prix de l'énergie, les titres des compagnies aériennes et d'entreprises du secteur du tourisme ‌ont rebondi, Delta et American Airlines Group prenant respectivement plus de 6% et 3,5% après avoir toutes deux revu à la hausse leurs prévisions pour le trimestre actuel. Norwegian Cruise Line ​Holdings et Expedia Group ont aussi progressé ‌nettement. Huit des onze principaux ​secteurs du S&P 500 ont fini dans le vert,, avec en tête l'énergie, en hausse de 1,02%. Les finances ont rebondi de 0,5%, dans le sillage des gains de Blackstone, Apollo Global et KKR.

Valeurs en vue

Une communication appréciée.Sartorius Stedim a annoncé un recentrage stratégique renforcé sur les clients biopharmaceutiques, accompagné de nouveaux objectifs financiers à moyen terme visant une croissance rentable supérieure au marché.

La stratégie du spécialiste des technologies pour bioprocédés s'inscrit dans un contexte de forte expansion du secteur, les biopharmaceutiques devant représenter environ 57% du marché pharmaceutique mondial d'ici 2030. Sartorius prévoit notamment d'améliorer son efficacité opérationnelle, via sa chaîne d'approvisionnement, la qualité de ses produits et l'expérience client.

Concrètement, à compter de 2027, le groupe vise une croissance organique annuelle de 9 à 12% à taux de change constants, soit 100 à 200 points de base au-dessus d'un marché estimé entre 8 et 10%. Parallèlement, la marge d'Ebitda courant (résultat avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement ajusté) devrait progresser de 60 à 85 points de base par an, soutenue par l'effet de levier opérationnel et une part accrue de consommables à forte marge.

Mercredi 18 mars

CAC 40 : -0,06%, à 7969,88 points et 5,4 milliards d'euros échangés

La séance

La Bourse de Paris a très légèrement reculé en toute fin séance. Après deux jours de reprise, la place parisienne a été rattrapée à la mi-journée par le conflit au Moyen-Orient. L'annonce d'une frappe contre des installations iraniennes sur un champ gazier partagé avec le Qatar a provoqué une nouvelle flambée du baril de Brent de la mer du Nord (+3,63% à 107,17 dollars le baril à 18H00 GMT). Le taux d'intérêt à dix ans sur les obligations françaises remontait à 3,60% contre contre 3,55% la veille. Son équivalent allemand, référence en Europe, atteignait 2,94%, contre 2,90% la veille.

C'est le rouge aussi qui domine outre-Atlantique. L'indice Dow Jones a cédé 1,63% à 46.225,15 points. Le S&P 500 a perdu 1,36% à 6.624,70 points et le Nasdaq Composite a reculé de 1,46% ​à 22.152,42 points. Le S&P 500 a reculé à un plus bas de clôture en près de quatre mois, affichant une baisse d'environ 3% cette année.

Déjà en repli avant la ​publication du communiqué de la Fed, les principaux indices de Wall ⁠Street se sont inscrits davantage en territoire négatif au fil de l'après-midi, avec la conférence de presse du patron de ‌la banque centrale américaine, Jerome Powell, qui a souligné l'incertitude pour les perspectives économiques en raison de la guerre au Moyen-Orient. A l'issue de sa réunion de deux jours de politique monétaire, la Fed a déclaré ​prévoir une seule baisse des taux, de ‌25 points de base, d'ici la fin de l'année, sans donner aucune indication sur son calendrier.

Les nouvelles prévisions dévoilées par la Fed montrent que l'institution considère que la récente flambée des prix du pétrole aura un effet temporaire sur l'inflation, tout ⁠en confirmant s'attendre à ce ‌que l'inflation se situe à 2,2% à la fin d'année 2027 - soit proche de l'objectif de 2%.

Côté valeurs, AMD a pris ⁠1,6% après un accord avec Samsung Electronics pour élargir leur partenariat en matière d'intelligence artificielle (IA). Lululemon a grimpé de 3,8% à la suite de résultats trimestriels supérieurs aux attentes. Macy's a progressé de 4,7% après avoir fait état d'un bénéfice trimestriel meilleur qu'attendu.

Valeurs en vue

Après deux séances consécutives dans le rouge, Bolloré a gagné 11% aujourd'hui, après l'annonce, hier soir, d'un dividende exceptionnel de 1,50 euro par action dans le cadre de ses résultats annuels. Cela représente un montant total de 4,2 milliards d'euros, en plus d'un dividende ordinaire de 0,08 euro par action. Ce dividende exceptionnel est jugé "surprenant", par l'analyste d'AlphaValue Alexandre Desprez. Il sera proposé à l'assemblée générale, avec un paiement exclusivement en espèces prévu le 25 juin. Compagnie de l'Odet, qui détient 71% de Bolloré a indiqué son intention de verser à son tour un dividende exceptionnel représentant au moins les 2 tiers du dividende reçu, précise Invest Securities.

Cette annonce de dividende intervient après des résultats annuels mitigés. En 2025, Bolloré a publié un chiffre d'affaires de 2,93 MdsEUR (-9% à périmètre et changes constants), pénalisé par la baisse des cours. Le consensus visait 3,010 MdsEUR. Bolloré Energy recule de 9% malgré des volumes en hausse, tandis que l'Industrie cède 13% sur fond de base de comparaison élevée. Le résultat net part du groupe ressort à 348 millions, contre 1,822 miliard en 2024.

Jeudi 19 mars

CAC 40 : -2,03% à 7807,87 points et 6,6 milliards d'euros échangés

La séance

La Bourse de Paris a terminé en baisse de 2,03% jeudi, à nouveau emportée par les prix de l'énergie dans le sillage de la guerre au Moyen-Orient, des frappes sur des sites énergétiques ayant ravivé les craintes pour l'approvisionnement mondial.

L'indice vedette CAC 40 a perdu en clôture 162,01 points, pour s'établir à 7.807,87 points. Mercredi, la Bourse de Paris avait cédé 0,06% à 7.969,88 points.

Valeur en vue

Accor ACCP.PA a nettement chuté après que le fonds spéculatif américain Grizzly Research a annoncé avoir pris une position vendeuse ("short") sur le titre, affirmant avoir découvert que de nombreux hôtels de la chaîne acceptaient des réservations laissant supposer des abus sexuels et l'exploitation d'enfants. Selon le rapport en ligne de Grizzly Research, le fonds a contacté des hôtels d'Accor dans plus de 25 pays afin de réserver des chambres pour des filles mineures et des hommes adultes sans lien de parenté "dans un contexte sexuel évident". Des hôtels dans plus de 20 pays ont accepté ces réservations, selon le rapport. Dans un communiqué diffusé jeudi après la publication du rapport de Grizzly Researh, Accor dément fermement "toute implication dans l'exploitation systémique supposée liée à la traite d'êtres humains ou d'enfants" et ajoute mener une enquête interne et avoir mandaté un cabinet afin de vérifier les faits cités par le fonds spéculatif.

Vendredi 20 mars

CAC 40 : actualisation à venir

La séance

Les marchés européens repartent à la hausse ce vendredi après l'annonce la veille de la Banque Centrale Européenne de maintenir ses taux directeurs. Une décision prise dans un climat géopolitique toujours très pesant. Le conflit entre les Etats-Unis et l'Iran et leurs alliés entrent dans son 21ème jour. 90 minutes après l'ouverture de la dernière séance de cette semaine, le CAC 40 progresse de 0,40% à 7 839,44 points après deux séances consécutives de baisse. De son côté, l'Eurostoxx 50 avance de 0,57% à 5 645,71 points. Le Dax gagne presque 0,7%.

Valeur en vue

L'action Unilever a progressé sur les marchés européens après que le géant des produits de consommation a confirmé être en pourparlers en vue de scinder sa branche alimentaire et de la fusionner avec le fabricant d'épices McCormick.

Laurent Grassin, avec Reuters, AFP et ZoneBourse