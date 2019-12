Une semaine sur les marchés : le récap du 16 au 20 décembre

(Crédits photo : Unsplash - Maryna Yazbeck )

Lundi 16 décembre

Le fait du jour

Vers l'infini et au-delà ! Rassurée par les résultats sans ambiguïté de l'élection britannique et l'annonce d'un accord commercial de phase 1 entre la Chine et les Etats-Unis, la Bourse de Paris a accéléré dépassant même les 6.000 points en séance...

La valeur du jour

Kering :

Mardi 17 décembre

Le fait du jour

Après cinq séances de progression, le CAC 40 a consolidé tranquillement mardi et finit la journée en léger repli de 0,39% vers les 5968 points.

La valeur du jour

Peugeot : PSA et FCA ont annoncé la signature d'un accord pour fusionner d'ici début 2021, "une opération à 50 milliards d'euros qui donnera naissance au 4ème constructeur automobile mondial".

Mercredi 18 décembre

Le fait du jour

Malgré une évolution en dents de scie, le CAC 40 a signé une nouvelle journée de consolidation pour terminer sur un petit repli : -0,15% vers les 5959 points

Même pas démontés par le vote historique de la Chambre des représentants pour la mise en accusation de Donal Trump, les marchés américains ont évolué à des niveaux records et ont terminé dans le vert, mais sans enthousiasme excessif : + 0,1% pour le Dow Jones et + 0,3 pour le Nasdaq à 17h45. Valeurs en vue : Peugeot, Capgemini, Ipsen

La valeur du jour

Ipsen : la valeur a reculé de 4% après l'annonce du départ du directeur général du laboratoire pharmaceutique français, David Meek.

Jeudi 19 décembre

Le fait du jour

Le CAC 40 a dormi une bonne partie de la journée et puis, tiré par Wall Street, il s'est un peu animé en fin de journée pour finir sur un +0,21% vers les 5972 points, dans un petit volume : 3,2 milliards d'euros échangés De l'autre côté de l'Atlantique, la procédure d'impeachement de Donald Trump n'a fait ni chaud ni froid aux marchés : les indices continuent à grimper

La valeur du jour

Belle progression pour Inventiva (+9,7%). La biotech a dévoilé des résultats positifs de Phase IIa évaluant son candidat médicament odiparcil dans le traitement de la mucopolysaccharidose (MPS) de type VI, une maladie génétique rare.

Vendredi 20 décembre

Le fait du jour

La Bourse de Paris progresse bien, s'installant au-dessus des 6.000 points pour la dernière séance d'importance de l'année, marquée par l'expiration simultanée de plusieurs contrats et options.

L'agenda

Les principales dates à retenir la semaine prochaine.

Mardi 24 décembre

La Bourse de Paris fermée à partir de 14h

Mercredi 25 décembre

La Bourse de Paris est fermée. Joyeux Noël !

3ème estimation pour la croissance du PIB américain pour le 3ème trimestre. Moins connu et moins volatil que le CPI, cet indice est celui de référence de la Fed pour l'inflation aux Etats-Unis.

Mardi 31 décembre

La Bourse de Paris fermée à partir de 14h

Mercredi 1er janvier

La Bourse de Paris est fermée. Bonne année 2020 !

Jeudi 2 janvier

16h00 - Etats-Unis - Indice manufacturier pour décembre.

L'indice s'est replié de façon inattendue en novembre, ressortant à 48.1 après 48.3 en octobre. Les économistes tablaient sur 49.2. La contradiction de l'industrie reste un signal à suivre de l'économie américaine.