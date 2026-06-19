Une semaine sur les marchés : le recap du 15 au 19 juin

recap (Crédits: Boursorama - A. Morris)

Lundi 15 juin

CAC 40 : +0,40%, à 8.348,01 points et 5,2 milliards d'euros échangés

La séance

Les Bourses européennes ont terminé en hausse, portées par l'annonce d'un d'accord convenu par les États-Unis et l'Iran - qui a fait chuter les cours du pétrole - un protocole qui a été signé en fin de journée, selon un responsable américain. L'accord-cadre prévoit notamment la réouverture immédiate du détroit d'Ormuz et la levée du blocus américain, a indiqué le responsable américain.

Les Bourses ont toutefois effacé une partie de leurs gains après un début de séance euphorique, les termes précis de l'accord et le sort du programme nucléaire iranien restant en suspens. À Paris, le CAC 40 a terminé en hausse de 0,40% à 8.384,01 points. À Francfort, le Dax .GDAXI a pris 1,09%, tandis que le FTSE 100 .FTSE a cédé 0,39% à Londres. L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E a avancé de 0,78%.

Avant même l'annonce de la signature du protocole, la perspective d'une réouverture du détroit d'Ormuz sous peu a entraîné une chute des cours du pétrole à leur plus bas niveau depuis trois mois et, par extension, une accalmie des craintes inflationnistes.

Les zones de flou entourant l'accord ont beaucoup moins dérangé les marchés américains : le Dow Jones a terminé sur un nouveau sommet en clôture, s'octroyant 0,92% à 51.671,03 points. L'indice Nasdaq s'est envolé de 3,07%, tandis que le S&P 500 a avancé de 1,65%. Nvidia a gagné 3,54%, Alphabet (Google) a progressé de 2,59%, Apple de 1,82% et Microsoft de 2,31%.

Valeurs en vue

Après une entrée en Bourse fracassante vendredi, le géant de l'espace SpaceX a continué sur sa lancée, s'envolant de 19,60% à 192,50 dollars, propulsant sa valorisation à plus de 2.500 milliards de dollars, soit presque autant qu'Amazon. Le groupe d'Elon Musk a par ailleurs annoncé qu'il publiera ses résultats financiers trimestriels et annuels, ainsi que d'autres informations importantes, uniquement via son site web et son compte sur les réseaux sociaux X, et non par le biais de services de diffusion de dépêches. Cette décision marque une rupture avec les pratiques habituelles de communication d'entreprise, qui font généralement appel à des services de diffusion d'actualités tels que Business Wire ou PR Newswire pour toucher un large public d'investisseurs et de médias. Plus tôt dans la journée, la société avait déclaré que ses souscripteurs avaient exercé l'option "greenshoe " pour acheter des actions supplémentaires, portant le produit total de son introduction en Bourse à 85,7 milliards de dollars.

Mardi 16 juin

CAC 40 : +0,75%, à 8.447,27 points, à 4 milliards d'euros échangés

La séance

Encore une séance dans le vert à la Bourse de Paris qui profte du recul des prix du pétrole avec la perspective d'une paix au Moyen-Orient. Vers 18H00, le baril de Brent de la mer du Nord, référence mondiale, cédait 4,02% à 79,83 dollars, sous les 80 dollars pour la première fois depuis début mars. Son équivalent américain, le WTI, reculait lui de 4,69% à 76,96 dollars. Les deux références dépassaient encore les 90 dollars la semaine dernière. La baisse du pétrole provoque également un recul des taux d'intérêt d'emprunt des États dans la mesure où elle dissipe quelque peu les craintes d'inflation des investisseurs. Le rendement à dix ans français a baissé ainsi à 3,66%, contre 3,69% la veille.. Le mouvement a été moins clair à Wall Street et des indices qui finissent en ordre dispersé, avec un record du Dow Jones mais un repli des deux autres grands indices. L'indice Dow Jones .DJI a gagné 0,64%, à 51.999,67 points. Le S&P 500 .SPX , a perdu 0,57% à 7.511,35 points. Le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de -1,15% à 26.376,344 points. Coté valeurs, l'action SpaceX SPCX.O a grimpé de 4,8% pour sa troisième journée de cotation, dépassant tour à tour Amazon AMZN.O et momentanément Microsoft MSFT.O pour devenir la quatrième entreprise cotée au monde la mieux valorisée. SpaceX a par ailleurs annoncé son intention d'acquérir Anysphere, l'éditeur de logiciels à l'origine du célèbre agent de codage IA Cursor, pour 60 milliards de dollars, afin de renforcer sa présence sur le marché de l'intelligence artificielle destinée aux entreprises.

Valeur en vue

Renault et Thales ont signé un accord de partenariat afin de développer et produire ensemble la Munition TéléOpérée (MTO) TOUTATIS à grande échelle. La veille, les deux sociétés cotées au sein du CAC 40 avaient présenté un véhicule tactique innovant 4 TROOP. Ce partenariat stratégique doit permettre d'associer l'excellence technologique de Thales dans la défense à l'expertise de Renault Group en matière de conception industrielle, afin de bâtir une filière souveraine de drone, agile et compétitive, répondant pleinement aux enjeux de l'économie de guerre. La production de la munition téléopérée pourrait débuter en 2027, avec une capacité de 1.000 unités par mois dès la première année, avant une montée en puissance des capacités industrielles française dans le domaine. Cette annonce n'a pas fait bondir le constructeur de la marque au Losange qui recule de 34% sur la journée.

Mercredi 17 juin

CAC 40 : -0,2%, à 8.430,79 points et 5 milliards d'euros échangés.

La séance

Les Bourses européennes ont terminé en légère hausse... à l'exception de Paris : le CAC 40 .FCHI a terminé en baisse de 0,20%. Le Footsie britannique .FTSE a en revanche pris 0,14% et le Dax allemand .GDAXI a grappille 0,08%. L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E a fini en hausse de 0,64%. Le marché évolue dans un climat globalement optimiste depuis que l'Iran et les États-Unis ont annoncé dimanche un accord-cadre visant à mettre fin à leur conflit et à rouvrir le détroit d'Ormuz, ce qui a entraîné une nette baisse des prix du pétrole et amélioré le moral des opérateurs.

C'est rouge aussi outre-Atlantique. Le Dow Jones .DJI a cédé 0,98%, à 51.492,55 points, le S&P 500 a perdu 1,21% à 7.420,10 points et le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 1,34% à 26.021,656 points. Très attendue pour sa première réunion présidée par Kevin Warsh qui succède à Jerome Powell, la Fed a, comme prévu, laissé ses taux de change inchangés, dans leur fourchette actuelle de 3,5% à 3,75%.

Les nouvelles projections trimestrielles de la banque centrale montrent que neuf responsables de la Fed prévoient désormais une hausse des taux d'ici la fin de l'année 2026, tandis que la déclaration de politique monétaire a supprimé les formulations utilisées pour signaler la probabilité de nouvelles baisses des coûts d'emprunt en 2026.

Le nouveau patron de la Fed n'a pas présenté de prévisions concernant l'évolution des taux d'intérêt dans le cadre des prévisions trimestrielles, ce qui marque également une rupture avec la pratique antérieure.

Le communiqué a par ailleurs adopté un format révisé qui se contente d'énoncer la décision relative aux taux et de réaffirmer l'intention de la banque centrale de maintenir "des réserves abondantes dans le système bancaire".

Après la réunion, les traders s'attendaient toujours à ce que la Fed maintienne ses taux inchangés pendant une grande partie de l'année, tout en tablant sur une probabilité de près de 43% d'une hausse de 25 points de base en décembre.

Valeurs en vue

Medincell a perdu 12% en une séance alors que la biotech a fait état la veille une augmentation de sa perte opérationnelle pour son exercice 2025-26, le groupe citant l'augmentation des dépenses de recherche et développement, de développement commercial et le renforcement de ses fonctions de soutien. Le groupe biopharmaceutique français a enregistré une perte opérationnelle annuelle de 20,8 millions d'euros, contre 10,8 millions il y a un an, et précise dans un communiqué qu'elle reflète la hausse anticipée des charges d'exploitation à 45,0 millions d'euros. Les produits d'exploitation et autres produits sont ressortis à 24,3 millions d'euros, en baisse de 12% sur un an mais incluant une hausse de la contribution des royalties sur les ventes nettes d'UZEDY, pour 9,3 millions d'euros contre 6,5 millions l'année dernière.

Jeudi 18 juin

CAC 40 : +0,44%, à 8.467,98 points

La séance

La Bourse de Paris reprend à nouveau de la hauteur profitant d'une nouvelle baisse des prix du pétrole après la signature du protocole d'accord entre Washington et Téhéran pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient. Les prix du pétrole continuent de reculer, se rapprochant de leur niveau d'avant-guerre. Vers 15H50 GMT, le prix du baril de Brent perdait encore 2,64% à 77,45 dollars. Pour son équivalent américain, le WTI, il reculait de 2,81% à 74,63 dollars.

La séance du jour est aussi marquée par la digestion par les marchés européens de la réunion de la Fed qui a adopté un ton plus ferme que prévu par les investisseurs.

C'est vert aussi à Wall Street, à la veille d'un jour férié, les investisseurs saluant la signature du protocole d'accord par Téhéran et Washington pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient. L'indice Nasdaq a progressé de 1,91%, l'indice élargi S&P 500 a gagné 1,09% et le Dow Jones a pris 0,14%. Washington a annoncé la levée des blocus des ports iraniens, et des navires ont pu franchir le détroit d'Ormuz, passage maritime essentiel pour le commerce d'hydrocarbures.

Les taux reprenaient leur souffle, l'échéance à dix ans évoluant autour de 4,45% vers 20H30 GMT contre 4,49% la veille. Côté valeurs, l'éditeur de jeux vidéo Take-Two Interactive (+4,93% à 239,28 dollars) a été porté par l'annonce jeudi de l'ouverture des préventes de "Grand Theft Auto VI" (GTA VI) dès le 25 juin. La sortie très attendue de ce nouvel opus, prévue pour novembre, a été repoussée à plusieurs reprises et interviendra plus de treize ans après GTA V.

Valeur en vue

Coup de tonnerre pour 2CRSI. Le groupe technologique français qui conçoit, fabrique et commercialise des serveurs informatiques haute performance et économes en énergie ainsi que des infrastructures pour centres de données est dans le viseur de Grizzly Research, qui a pris une position vendeuse sur le titre. En d'autres termes, cela signifie que le fonds parie sur une baisse du titre qui, après avoir longtemps été réservé à la baisse ce matin, chute de 43,05%, à 25,40 euros.

Dans une longue analyse, Grizzly Research commence par expliquer que l'histoire de la société ressemble à une véritable "success story" avec notamment un cours qui a été multiplié par sept au cours de l'année écoulée, principalement grâce à une explosion des revenus. Le 26 mars dernier, le groupe a notamment annoncé un chiffre d'affaires de 204,74 millions d'euros pour le premier semestre clos le 31 décembre 2025, soit une hausse impressionnante de 880% par rapport à la même période un an plus tôt.

2CRSi est désormais perçue comme "une opportunité de premier plan pour participer au boom actuel de l'intelligence artificielle et des centres de données", explique Grizzly Research. Toutefois, le vendeur à découvert indique qu'il soupçonne fortement que la majorité des revenus et des annonces de contrats de 2CRSi "reposent sur une présentation gravement trompeuse de la réalité, orchestrée via des parties liées non divulguées".2CRSi conteste le contenu du document publié par Grizzly Research et prépare une réponse documentée.

Vendredi 19 juin

CAC 40 :

La séance

Les Bourses européennes se montrent globalement stables, alors que l'effet positif lié à l'accord américano-iranien tend à s'épuiser et que Wall Street doit rester portes closes en raison de la commémoration de la fin de l'esclavage, Juneteenth.

Un peu avant midi, l'indice CAC 40 ne grappille que 0,1% vers 8 477 points à Paris, surperformant à peine l'Euro Stoxx 50, qui stagne vers 6 322 points, tandis que le DAX de Francfort gagne 0,4% et que le FTSE de Londres cède 0,1%.

Laurent Grassin, avec Reuters, AFP et ZoneBourse