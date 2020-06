Une semaine sur les marchés : le récap du 15 au 19 juin

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Lundi 15 juin

Le fait du jour

Le regain d'inquiétude suscité par la pandémie l'emporte de nouveau sur le marché actions. De nouveaux cas de contaminations en Chine et aux Etats-Unis laissent en effet craindre aux investisseurs que la reprise économique "en V" tant attendue à la fin du confinement n'aura pas lieu.

Après avoir enregistré une baisse de près de 7% la semaine dernière, le CAC 40 a poursuivi sa chute. L'indice est tombé sous le seuil des 4.700 points en séance, une première depuis le 29 mai, pour finalement regagner du terrain, se hisser proche de l'équilibre, et in fine retomber en territoire négatif. Le CAC 40 termine à -0,49%, à 4815,72 points.

Du côté des marchés américains, après un démarrage dans le rouge, Wall Street s'est retourné à la hausse sous l'effet des dernières annonces de la Réserve fédérale. La banque centrale américaine a en effet annoncé qu'elle commencerait mardi à acheter des obligations d'entreprises par le biais de la facilité de crédit aux entreprises sur le marché secondaire (SMCCF). En outre, selon Bloomberg, l'administration Trump envisage un plan d'investissement en infrastructures de 1.000 milliards de dollars pour relancer l'économie.

Valeur(s) en vue

Sodexo est pénalisé après un abaissement de recommandation de Goldman Sachs qui passe à vendre sur le titre. Les analystes estiment en effet qu'en plus de l'incertitude persistante sur le contexte sanitaire, les règles actuelles de distanciationsociale et les changements de consommation posera un défi important à l'industrie de la restauration. Résultat, le groupe enregistre la plus forte baisse du CAC 40 (-2,56%).

Mardi 16 juin

Le fait du jour

Les marchés retrouvent leur allant et relayent au second plan le risque d'une deuxième vague de contaminations au Covid-19. Il faut dire que le soutien sans faille à l'économie promis par la Fed rassure les investisseurs. La Bourse de Paris a terminé sur une note d'optimisme (+2,84% à 4.952,46 points), galvanisée par le soutien des banques centrales et le projet d'investissement américain dans l'infrastructure pour stimuler la première économie mondiale.

Le rebond plus fort qu'attendu de la consommation aux Etats-Unis a permis aux marchés américains de poursuivre leur ascension. L'indice Dow Jones a gagné +2,04% à 26 289,98, le S&P 500 +1,90%, à 3.124,74 points et le Nasdaq a avancé de 1,75% à 9.895,87 points.

Valeur en vue

Le regain d'intérêt pour le marché actions bénéficie aux valeurs les plus cycliques. ArcelorMittal termine en tête de l'indice CAC 40 (+6,90%).

Dans l'actualité des biotechs, Inventiva s'envole. La société dijonnaise a annoncé lundi soir après Bourse que son candidat-médicament vedette, le Lanifibranor avait atteint le critère principal et les critères secondaires clés de l'étude clinique de phase IIb Native dans la maladie de Nash (pour stéatohépatite non alcoolique). Le titre s'est envolé de plus de 220% sur la journée !

Mercredi 17 juin

Le fait du jour

Les marchés continuent de saluer le soutien monétaire sans faille des grandes banques centrales. Le vif regain s'essouffle un peu mais le CAC 40 reste en territoire positif : + 0,88% à 4.995,97 points.

Sur les marchés américains, l'indice Dow Jones a terminé en baisse de 0,65% à 26.119,61 points, le S&P 500 a perdu 0,36%, à 3.113,41 points et le Nasdaq a progressé de 0,15% à 9.910,53 points.

Valeur en vue

Le groupe de services informatiques Capgemini a annoncé avoir émis 1,6 milliard d'euros d'obligations pour refinancer la dette portée par Altran, société d'ingénierie dont l'acquisition a été finalisée en avril. Le titre progresse de 2,05%.

Jeudi 18 juin

Le fait du jour

La hausse du nombre de cas de contaminations au Covid-19 aux Etats-Unis et en Chine a pris le pas sur l'espoir d'une reprise économique soutenue qui avait animé les marchés en début de semaine. L'indice phare parisien termine la séance sur un repli de 0,75%, à 4958,75 points.

Outre-Atlantique, les indices phares de la Bourse de New York ont terminé en ordre dispersé. Le Dow Jones a reculé de 0,15%, le S&P 500 a fini sur une progression de 0,06% et le Nasdaq de +0,33%.

Valeur en vue

Troisème séance consécutive de hausse pour STMicroelectronics (+1,54%). Selon une note des analystes du cabinet Liberum, la poursuite du télétravail dans de nombreuses professions favorise les fournisseurs de semi-conducteurs. L'étude précise qu'ils seront plébiscités par les marchés sur les prochains trimestres.

Vendredi 19 juin

Le fait du jour

Les investisseurs privilégient les espoirs de reprise économique et de maîtrise de la pandémie pour cette dernière séance.