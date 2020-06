Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Fed débute mardi ses achats de crédit sur le marché secondaire Reuters • 16/06/2020 à 09:03









Le siège de la Réserve fédérale. (Crédit photo : Fed) 16 juin (Reuters) - La Réserve fédérale (Fed) commencera à acheter mardi des obligations d'entreprises par le biais de la facilité de crédit aux entreprises sur le marché secondaire (SMCCF), l'un des nombreux programmes d'urgence qu'elle a récemment lancés pour protéger les marchés des dégâts provoqués la pandémie de coronavirus. La Fed a déclaré qu'elle allait adopter une approche indicielle pour ses achats d'actifs afin de se doter d'un portefeuille plus diversifié. Ces achats viendront en complément des autres achats d'actifs effectués dans le cadre du SMCCF, qui a commencé à acheter des fonds indiciels cotés (ETF) depuis la mi-mai. Ces annonces ont été applaudies par les investisseurs, permettant à Wall Street de clôturer dans le vert lundi en dépit des craintes sur une seconde vague épidémique. Et l'Europe boursière se dirige vers une forte hausse mardi à l'ouverture. La Fed a par ailleurs indiqué lundi que la facilité de crédit aux entreprises sur le marché primaire, qui permettra à la banque centrale de souscrire à des émissions d'obligations d'entreprises, devrait devenir "opérationnelle prochainement". Le président de la banque centrale américaine, Jerome Powell, sera auditionné mardi à partir de 14h00 GMT par la Commission bancaire du Sénat. La semaine dernière, les prévisions économiques sombres de la Fed pour l'économie américaine, délivrées à l'occasion de sa réunion de politique monétaire, avaient jeté un froid sur les marchés financiers. (Jonnelle Marte et Lindsay Dunsmuir; Blandine Hénault pour la version française, édité par Patrick Vignal)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.