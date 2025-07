Une semaine sur les marchés : le récap du 14 au 18 juillet

recap (Crédits: Boursorama - A. Morris)

Lundi 14 juillet

CAC 40 : -0,27% à 7.808,17 points et 2,3 milliards d'euros échangés

La séance

La Bourse de Paris a commencé la semaine en légère baisse, freinée par les dernières menaces douanières du président américain Donald Trump, qui a promis des droits de douane de 30% sur les produits exportés par l'Union européenne aux Etats-Unis. Cette décision a jeté un froid alors que des négociations commerciales étaient toujours en cours entre Bruxelles et Washington.

En réaction, la Commission européenne a mis sur la table des 27 Etats membres de l'UE une liste de représailles possibles à hauteur de 72 milliards d'euros, dans le cas où ces menaces américaines entreraient en vigueur. Le président Trump a lui prévenu qu'en cas de riposte, il augmenterait d'autant ses droits de douane sur les produits européens entrant aux Etats-Unis, en plus des 30% annoncés samedi.

A Wall Street, les actions ont, elles, un peu progressé : le Dow Jones .DJI a gagné 0,20%, à 44.459,65 points, le S&P 500 .SPX , a pris 0,14%, à 6.268,56 points. Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 0,27%, à 20.640,327 points. Les investisseurs se préparent à une série de publications économiques majeures. La saison des résultats du deuxième trimestre débute cette semaine, avec plusieurs grandes banques de Wall Street attendues mardi.

Valeurs en vue

Valneva a gagné 3,9%. La société a indiqué vendredi soir que l'Agence européenne des médicaments (EMA) allait lever sa restriction temporaire sur la vaccination des personnes âgées de 65 et plus avec son vaccin à dose unique contre le chikungunya Ixchiq. Cette décision fait suite à l'achèvement d'une revue complète du vaccin par le comité pour l'évaluation des risques en matière de pharmacovigilance de l'EMA, un examen qui avait été entamé début mai après certains effets indésirables graves. Selon l'EMA, Ixchiq est déjà contre-indiqué pour les personnes à système immunitaire affaibli et, pour les personnes de tous âges, il doit être administré en cas de risque significatif d'infection et après un examen approfondi des bénéfices et risques. L'agence ajoute qu'Ixchiq permet de générer une production d'anticorps contre le chikungunya, ce qui peut être particulièrement bénéfique pour les personnes âgées qui présentent un risque accru d'infection grave à ce virus.

Mardi 15 juillet

CAC 40 : -0,54% à 7.766,21 points et 2,7 milliards d'euros échangés

La séance

Le CAC 40 continue dans le rouge, les investisseurs se montrant prudents face aux négociations commerciales avec les Etats-Unis mais aussi à l'annonce d'une cure budgétaire draconienne en France. Le Premier ministre François Bayrou veut économiser 43,8 milliards d'euros pour 2026, avec un gel des prestations sociales et des revalorisations des retraites et la suppression de deux jours fériés. Des annonces immédiatement décriées par les oppositions qui le menacent de censure.

La Bourse de New York a fini en ordre dispersé mardi, le Nasdaq signant un record de clôture dans le sillage des gains de Nvidia tandis que le S&P 500 et le Dow Jones ont reculé, les investisseurs ayant été préoccupés par des données sur l'inflation et pas enthousiasmés par les résultats de banques. Il s'agit du quatrième record de clôture du Nasdaq en cinq séances, et de son huitième depuis le 27 juin.

Un rapport publié mardi montre que les prix à la consommation aux Etats-Unis ont marqué en juin leur hausse leur plus importante en cinq mois, suggérant que les taxes douanières ont alimenté l'inflation. Toutefois, l'inflation sous-jacente est restée modérée, ce qui a rassuré un peu. En parallèle, de grandes banques américaines ont donné le coup d'envoi de la saison des résultats, sans satisfaire les investisseurs et connaissant une séance volatile. JPMorgan Chase a reculé de 0,7% en dépit d'un objectif de revenus nets d'intérêts revu à la hausse pour 2025. Wells Fargo a chuté de 5,5% malgré un bénéfice en hausse au deuxième trimestre. BlackRock a cédé 5,9% en dépit d'un niveau record d'actifs sous gestion sur la période avril-juin. Seul Citigroup a progressé de 3,7%, grimpant à un record de clôture depuis la crie financière mondiale, après avoir fait état d'une hausse importante de son bénéfice trimestriel.

Valeur en vue

Nvidia a encore fait un peu grimper sa capitalisation record avec un gain de 4%. Le géant de la tech a annoncé qu'il allait reprendre les ventes à la Chine d'un modèle de puces électroniques avancées pour l'intelligence artificielle (IA). "Nvidia a déposé des demandes pour vendre à nouveau le GPU Nvidia H20. Le gouvernement américain a assuré à Nvidia que les licences seraient accordées et Nvidia espère commencer les livraisons bientôt", a déclaré la société dans un communiqué. Cette annonce survient alors que le PDG de Nvidia Jensen Huang doit assister mercredi à Pékin à la cérémonie d'ouverture de la troisième exposition internationale des chaînes d'approvisionnement de Chine, d'après la chaîne d'Etat CCTV.

Mercredi 16 juillet

CAC 40 : +0,99% à 7.738,42 points et 3,6 milliards d'euros.

La séance

La Bourse de Paris a terminé en baisse, plombée notamment par la lourde chute du titre Renault . La séance a également été marquée par les difficultés du néerlandais ASML (-11,3%).

La Bourse de New York a fini en hausse à l'issue d'une séance volatile, marquée par des mouvements chaotiques à la mi-journée alors que le président américain Donald Trump a nié des informations de presse selon lesquelles il prévoyait de limoger le patron de la Réserve fédérale (Fed), Jerome Powell.

Citant un représentant non-indentifié de la Maison blanche, Bloomberg a rapporté peu avant midi que Donald Trump envisageait de remplacer bientôt Jerome Powell à la tête de la Fed, après l'avoir régulièrement critiqué et lui avoir reproché de ne pas baisser les taux. Wall Street a alors plongé, une source ayant également déclaré à Reuters que Donald Trump était ouvert à l'idée de démettre Jerome Powell de ses fonctions.

Quelques instants plus tard, s'exprimant devant les journalistes, le chef de la Maison blanche a démenti ces informations, même s'il a réitéré ses attaques à l'encontre du président de la banque centrale américaine.

Le démenti de Donald Trump a provoqué un rapide rebond des principaux indices de Wall Street, alors que le S&P 500 et le Nasdaq avaient perdu plus de 1%. Le Nasdaq s'est finalement établi à un record de clôture, son cinquième en six séances.

Valeur en vue

C'est la sortie de route pour Renault. Le titre a recule de 18,47% sur une séance. En cause, le groupe au losange a abaissé mardi soir ses prévisions annuelles de marge opérationnelle et free cash-flow, invoquant une détérioration de la dynamique du marché avec une pression commerciale accrue de la part de ses concurrents, ainsi que l'anticipation de la poursuite de la baisse du marché "retail". Il dit désormais s'attendre à une marge opérationnelle autour de 6,5% en 2025, contre au moins 7% précédemment, et un free cash-flow compris entre 1 et 1,5 milliard d'euros, contre au moins 2 milliards précédemment.

Renault était l'un des rares constructeurs automobiles à ne pas avoir averti l'an dernier sur ses résultats malgré un marché européen amorphe et les tensions commerciales croissantes à travers le monde.

Jeudi 17 juillet

CAC 40 : +1,29% à 7. 822 points et 3,4 milliards d'euros échangés

La séance

La Bourse de Paris a bondi , portée par des données meilleures qu'escompté sur le marché de l'emploi et sur la consommation aux Etats-Unis, rassurant les investisseurs sur la santé de l'économie américaine. Les investisseurs ont salué la baisse du nombre hebdomadaire de demandeurs d'emploi aux Etats-Unis, ressortis à 221.000 la semaine passée, soit moins que la période précédente et en deçà des attentes des analystes qui tablaient sur 235.000 demandes. La publication des ventes au détail en juin aux Etats-Unis, baromètre de la consommation des ménages, qui représente plus de deux tiers du PIB américain, a été un autre facteur d'optimisme pour le marché. Elles sont reparties à la hausse de 0,6% sur un mois, pour atteindre 720,1 milliards de dollars, après avoir trébuché de 0,9% en mai. Sur un an, elles sont en croissance de 3,9%. C'est mieux qu'anticipé par les marchés, tirées par l'automobile, le bâtiment et les achats en boutique, selon les données du département du Commerce.

Même ambiance à Wall Street. Portés par les bonnes statistiques, les indices Nasdaq (+0,74%) et S&P 500 (+0,54%) ont tous deux franchi de nouveaux records en clôture. Le Dow Jones a lui gagné 0,52%.

En parallèle, les inquiétudes concernant le président de la Réserve fédérale (Fed) Jerome Powell "se sont un peu calmées", souligne Jack Ablin, de Cresset Capital Management. Le président américain Donald Trump a soufflé mercredi le chaud et le froid sur l'avenir de M. Powell, assurant réfléchir à le licencier avant de considérer la possibilité comme "très improbable".

Valeur en vue

Legrand a gagné près de 9% sur la séance ! Le spécialiste des infrastructures électriques et numériques du bâtiment vise désormais une croissance des ventes comprise entre 10 et 12%, contre 6-10% précédemment, dont +5-7% en organique. Legrand a par ailleurs enregistré un chiffre d'affaires de 4,77 milliards d'euros au premier semestre, en hausse de 13,4% sur un an. Selon JPMorgan, le groupe a surpassé les attentes au deuxième trimestre, avec une croissance organique de 10,1%, notamment tirée par la demande dans les centres de données, en particulier en Amérique du Nord, où la croissance a atteint 22%.Schneider en a également profité, gagnant près de 8%.

Vendredi 18 juillet

CAC 40 : -

La séance

La Bourse de Paris gagne près de 0,6%, autour des 7.870 points vers 11h, tirée par Kering (+3%), Legrand (+2,9%) ou encore Pernod Ricard (+1,8%).



L'optimisme ambiant s'est nourri jeudi des chiffres meilleurs que prévu des ventes au détail aux Etats-Unis, une bonne nouvelle pour l'économie américaine dont la croissance est essentiellement tirée par la consommation des ménages.

Valeur en vue

Nouveau revirement dans le dossier de la scission de Vivendi ! L'Autorité des marchés financiers (AMF) a déclaré dans une décision publiée vendredi que le groupe Bolloré et Vincent Bolloré devaient déposer un projet d'offre publique d'achat puis d'offre publique de retrait sous six mois sur les actions Vivendi qu'ils ne possèdent pas. Cette décision intervient après un bras de fer juridique de plusieurs mois. L'AMF "a considéré que la société Bolloré SE et M. Vincent Bolloré, qui contrôle cette dernière, sont tenus (...) de déposer un projet d'offre publique visant les titres de capital de la société Vivendi SE, telle qu'elle existe à ce jour" ainsi qu'"au dépôt d'un projet d'offre publique de retrait visant les titres de capital de la société Vivendi SE dans un délai fixé à six mois", est-il écrit dans la décision de l'autorité. Vivendi a acté en décembre 2024 la scission et la cotation de ses entités sur différentes places boursières, dont celle de Canal+ à Londres et de Havas à Amsterdam. Cette scission avait été approuvée par une large majorité de plus de 97% des actionnaires du groupe mais a fait l'objet de l'opposition forte de certains minoritaires, notamment le fonds parisien CIAM. Dans une décision rare rendue en avril, la cour d'appel de Paris avait désavoué l'AMF, estimant que Vincent Bolloré contrôlait le groupe Vivendi et que le gendarme boursier devait réexaminer sa scission. Vivendi avait déclaré quelques jours après son intention de se pourvoir en cassation pour contester cet arrêt. L'AMF précise qu'elle "veillera" à ce que la clôture de l'offre publique de retrait n'intervienne qu'après que la Cour de cassation "aura rendu son arrêt". Le titre lui, gagnait, lui, plus de 10% vers 11h30.

Laurent Grassin, avec Reuters, AFP, Cercle Finance et AOF