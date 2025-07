Vivendi: entouré après l'obligation d'une offre de Bolloré information fournie par Cercle Finance • 18/07/2025 à 15:30









(Zonebourse.com) - Vivendi bondit de 12%, entouré après la décision de l'AMF d'imposer à la société Bolloré SE et à Vincent Bolloré, qui contrôle cette dernière, de déposer un projet d'offre publique visant les titres de son capital, dans un délai fixé à six mois.



Après examen de la situation et des demandes de dérogation formulées par Bolloré SE et Vincent Bolloré, l'autorité a considéré qu'il y a lieu à la mise en oeuvre d'une offre publique de retrait visant les actions de Vivendi, telle que la société existe à ce jour.



Elle confirme ainsi sa position initiale du 13 novembre 2024, quant à l'obligation d'une OPR sur le groupe tel qu'il existait avant sa scission, réalisée en décembre 2024, en quatre sociétés distinctes (Vivendi, Canal+, Havas et Louis Hachette Group).



L'AMF veillera, en tout état de cause, à ce que la clôture de l'OPR n'intervienne qu'après que la Cour de cassation, dans le cadre des pourvois, pendants, formés à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 22 avril, aura rendu son arrêt.





Valeurs associées VIVENDI 3,3210 EUR Euronext Paris +12,88%