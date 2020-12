Une semaine sur les marchés : le récap du 14 au 18 décembre

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Lundi 14 décembre

Le fait du jour

Après avoir progressé de plus de 1% à la mi-journée porté par le démarrage de la campagne de vaccination aux Etats-Unis qui laisse entrevoir à terme un retour à la normale, le CAC 40 termine sur une hausse plus modérée (+0,37% à 5527,84 points).

La résurgence de l'épidémie avec le seuil symbolique des 300.000 morts du Covid-19 aux Etats-Unis douche l'enthousiasme suscité par le début de la campagne de vaccination dans le pays. A la clôture, l'indice Dow Jones bascule dans le rouge (-0,62% à 29861,55 points), le S&P 500 recule de 0,44% à 3647,49 points tandis que le Nasdaq gagne 0,50% à 12440,04 points.

Valeur en vue

Vivendi annonce être entré en négociations exclusives avec Gruner + Jahr, filiale de l'allemand Bertelsmann, pour racheter le groupe de presse Prisma Media. Le groupe est par ailleurs en pleine tourmente avec l'affaire Mediaset. Une enquête italienne accuse en effet le géant français des médias de manipulation de marché dans le but de prendre le contrôle de son concurrent, fait que le groupe réfute formellement.

Mardi 15 décembre

Le fait du jour

L'attentisme l'emporte à la veille de la décision de la Fed sur les taux. Le CAC 40 termine la séance sur une hausse symbolique de 0,04% à 5530,31 points.

A l'inverse, outre-Atlantique, la Bourse de New York termine en forte hausse, portée par un potentiel accord au Congrès sur un plan de soutien économique : le Dow Jones gagne 1,13% à 30.199,31 points, le S&P 500 avance de 1,29% à 3.694,62 points, et le Nasdaq de 1,25% à 12.595,06 points.

Valeur en vue

Quelques minutes après la reprise de sa cotation (suspendue vendredi dernier à la demande de la société suite à la publication d'un rapport anonyme laissant entrendre des liens troubles entre l'entreprise et le crime organisé en Italie), Solutions 30 dévisse de nouveau violemment et accuse une chute de 37,59%.

Mercredi 16 décembre

Le fait du jour

D'abord portée par des indices PMI révélant une activité dans le secteur privé en zone euro meilleure que prévue, la Bourse de Paris s'est finalement essoufflée en raison de l'hésitation de Wall Street à l'ouverture. Le CAC 40 termine toutefois en territoire positif (+ 0,31% à 5547,68 points).

Outre-Atlantique, malgré la promesse de la Fed de maintenir une politique monétaire accommodante, la Bourse de New York termine en ordre dispersé. Si le Nasdaq avance de 0,50% à 12.658,19 points (un nouveau plus haut de clôture) et le S&P 500 de 0,18%, à 3.701,17 points, le Dow Jones recule de 0,15% à 30.154,54 points.

Valeur en vue

Kering est pénalisé (-2,35%) après la publication d'un article de Mediapart révélant que le groupe était visé depuis 2019 par une enquête en France pour "blanchiment de fraude fiscale".

Jeudi 17 décembre

Le fait du jour

La Réserve fédérale a confirmé hier soir les attentes des investisseurs. La Fed a en effet indiqué que ses achats de titres se poursuivront au rythme actuel de 120 milliards de dollars par mois « jusqu'à ce que des progrès supplémentaires substantiels aient été accomplis vers les objectifs de plein emploi et de stabilité des prix ». Mais après le rally haussier du mois de novembre, les investisseurs semblent installés dans une posture attentiste pour cette fin d'année. Le CAC 40 termine à l'équilibre (+0,03% à 5549,46 points)

Outre-Atlantique, les marchés semblent saluer les dernières déclarations encourageantes de responsables du Congrès sur le projet de plan de relance de 900 milliards de dollars. Le Dow Jones gagne 0,49% à 30.303,37 points, le S&P 500 0,58%, à 3.722,48 points et le Nasdaq 0,84% à 12.764,75 points.

Valeur en vue

Capgemini s'offre la première place du CAC 40 bénéficiant des annonces de son concurrent Accenture qui relève ses objectifs après un premier trimestre meilleur que prévu. Le titre gagne 3,54%.

Vendredi 18 décembre (actualisation à venir)

Le fait du jour

D'abord orientée à la baisse dans les premiers échanges, la Bourse de Paris va finalement de l'avant. Mais les nombreuses incertitudes en cette fin d'année (crise sanitaire, plan de relance américain, après-Brexit) incitent les investisseurs à la prudence.

Valeur en vue

Une nouvelle fois cette semaine, le géant français des médias occupe le devant de la scène. Vivendi est orienté à la hausse après l'annonce de Tencent d'acquérir 10% supplémentaires d'Universal Music Group (UMG) pour 3 milliards d'euros.