Une semaine sur les marchés : le recap du 13 au 17 novembre

Une semaine sur les marchés

Lundi 13 novembre

CAC 40 : +0,60% à 7.087,06 points et 2,46 milliards d'euros échangés

Le fait du jour

Le CAC 40 a débuté la semaine du bon pied, tiré notamment par par Alstom qui s'arroge 2,3% devant Société Générale et Stellantis (+1,8%). Mais à l'image de beaucoup de séances précédentes, le marché est peu animé avec des volumes réduits. Outre-Atlantique, la Bourse de New York a fini en ordre dispersé : +0,16% pour le Dow Jones, -0,22% pour le Nasdaq. Si les investisseurs ont dû prendre en compte l'abaissement vendredi soir par Moody's de la perspective sur la note de crédit des Etats-Unis, leur attention est néanmoins surtout tournée vers la publication mardi des chiffres de l'inflation américaine en octobre.

Valeur en vue

Orpea a annoncé le lancement d'une augmentation de capital d'environ 3,9 milliards d'euros, ainsi que son intention de nommer un nouveau conseil d'administration afin d'acter l'entrée du nouveau groupement d'investisseurs à son capital. L'exploitant de maisons de retraite rappelle que cette augmentation de capital, conduite dans le cadre de son plan de sauvegarde accélérée, vise l'apurement par conversion en capital et/ou remboursement de l'intégralité de son endettement non sécurisé, qui totalise 3,9 milliards d'euros. Dans le détail, l'opération prévoit l'émission de 64,6 milliards d'actions nouvelles à un prix de souscription de 0,0601 euro, sur la base d'une parité de souscription de 999 actions nouvelles pour une action existante. Chacun des actionnaires recevra un droit préférentiel de souscription (DPS) par action lui donnant le droit de souscrire à 999 actions nouvelles, avec une période de négociation allant du 14 au 23 novembre. La période de souscription de l'augmentation de capital s'échelonnera, elle, entre les 16 et 27 novembre. Le titre a perdu 21% sur la journée.

Mardi 14 novembre

CAC 40 : +1,39% à 7.185,68 points et 6,63 milliards d'euros échangés.

Le fait du jour

Pour cette journée, la Bourse de Paris est demeurée stable jusqu'à 14h30, moment où les chiffres de l'inflation outre-Atlantique ont été divulgués. En l'espace de deux minutes, le CAC 40 a fait un bond de plus de 60 points à la suite du repli de l'inflation. En rythme annuel, les prix à la consommation ont ralenti à 3,2% en octobre, comparé à 3,7% en septembre, alors que le consensus prévoyait une augmentation de 3,3%. Les données mensuelles sont également inférieure aux attentes, avec des prix à la consommation qui sont restés stables par rapport au mois précédent. Quant à l'inflation core, elle a atteint 4% en rythme annuel en octobre, après s'être établie à 4,1% en septembre.

A la Bourse de New York, les indices américains ont clôturé la journée sur une note positive, avec une progression de 1,43% pour le Dow Jones et de 2,37% pour le Nasdaq.

Valeur en vue

Enregistrant la plus forte baisse du SBF 120, le groupe Clariane subit un recul de 12,40% à la suite de l'annonce de son plan de renforcement de sa structure financière, de 1,5 milliards d'euros. Confrontée à une perte de confiance des investisseurs et à une dette élevée, la société prévoit un programme de cessions d'actifs à partir de 2024, pour un montant brut d'environ 1 milliard d'euros. Simultanément, Clariane dévoile un projet d'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription, visant à lever un montant brut de 300 millions d'euros afin d'accélérer son désendettement à partir du premier semestre de l'an prochain.

De plus, des négociations exclusives sont entamées avec le principal actionnaire du groupe, Crédit Agricole Assurances, qui détient 24,8% du capital. L'objectif est de mettre en place un partenariat immobilier d'une valeur de 140 millions d'euros, portant sur les installations de 19 établissements sanitaires et médico-sociaux en France, comprenant un total de 1 470 lits.

Mercredi 15 novembre

CAC 40 : +0,33% à 7.209,61 points et 6,47 milliards d'euros échangés.

Le fait du jour

L'indice parisien maintient sa dynamique en clôturant cette fois-ci au-dessus du seuil des 7 200 points. Stimulé hier par les données sur l'inflation américaine, une autre statistique est venu confirmer le ralentissement des pressions inflationnistes sur le territoire outre-Atlantique, avec la croissance des prix à la production plus faible que prévu le mois dernier. À la Bourse de New York, le Dow Jones et le Nasdaq ont également clôturé en territoire positif, affichant des hausses respectives de 0,47% et 0,07%.



En France, un élément notable ce mercredi est la confirmation d'une décélération de l'inflation, passant de 4,9% en septembre à 4% en octobre sur une base annuelle, en conformité avec les projections de l'Insee.

Valeur en vue

Alstom a subi la plus importante chute au sein du CAC 40 et du SBF 120, enregistrant une baisse de 15,03%. Cette dégradation est attribuable à l'annonce de son plan de désendettement dévoilé ce mercredi, le fabricant ferroviaire prévoit la suppression de 1 500 emplois à l'échelle mondiale, des cessions d'actifs, et évalue même la possibilité d'une augmentation de capital, sous réserve des conditions du marché. Autre décision, le Conseil d'administration proposera qu'aucun dividende ne soit versé au titre de l'exercice fiscal 2023/24.

Jeudi 16 novembre

CAC 40 : -0,57%, à 7.168,40 points et 5,7 milliards d'euros échangés

Le fait du jour

Après trois séances de hausses, le CAC 40 a éprouvé le besoin de souffler aujourd'hui. A noter le repli marqué du pétrole : le baril de Brent abandonne plus de 4% à moins de 78 dollars, sur fond de craintes sur la croissance américaine et chinoise. Le géant de la distribution américain Walmart a d'ailleurs déclaré que les consommateurs américains se montraient plus prudents dans leurs dépenses à l'approche des fêtes de fin d'année. Il a toutefois a relevé ses prévisions de ventes et de bénéfices pour 2023. Résultat outre-Atlantique, L'indice Dow Jones a cédé 0,13%, à 34.945,47 points quand le Nasdaq Composite finissait à +0,07%, à 14.113,67 points. A noter que les inscriptions hebdomadaires au chômage ont augmenté plus que prévu et que l'indice Philly Fed a montré une dégradation des perspectives pour les entreprises.

Valeur en vue

Le tube du jour, c'était Vallourec. Le spécialiste des tubes en acier sans soudure pour l'industrie pétrolière a dévoilé des résultats trimestriels meilleurs que prévu, accompagnés du relèvement de ses objectifs annuels. Il table désormais sur un résultat brut d'exploitation compris entre 1,075 milliard d'euros et 1,175 milliard d'euros contre une foruchette de 950 millions à 1,1 milliard précédemment.

Vendredi 17 novembre

CAC 40 : x

Le fait du jour

Pour cette dernière séance, le CAC 40 reprend sa tendance haussière et franchit à nouveau le seuil des 7.200 points. Cette progression est attribuée cette fois-ci, à la confirmation du net ralentissement de l'inflation dans la zone euro au cours du mois d'octobre. L'indice annuel des prix à la consommation s'établit à 2,9%, atteignant ainsi son niveau le plus bas en plus de deux ans, après avoir atteint 4,3% en septembre. En excluant les secteurs de l'énergie, de l'alimentation, de l'alcool et du tabac, l'inflation se fixe à 4,2%, soit une baisse de trois points de pourcentage par rapport à la période précédente.

Valeur en vue

Unibail-Rodamco-Westfield se distingue une nouvelle fois à la hausse. La perspective de la fin du resserrement monétaire profite clairement à la foncière commerciale qui grimpe de près de 20% sur un mois même si elle reste en baisse de 11% depuis le début de l'année...

LG, AM avec Reuters, AOF et AFP (redaction@boursorama.fr)