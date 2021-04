Une semaine sur les marchés : le récap du 12 au 16 avril

(Crédits photo : Rawpixel - )

Lundi 12 avril

CAC 40 : -0,13% à 6161,68 points

Le fait du jour

La Bourse de Paris débute prudemment une semaine qui sera marquée par les premières publications d'entreprises trimestrielles.

New York marque également une pause avant le début de la saison des résultats et la publication d'un rapport clé sur l'inflation prévue cette semaine.

Valeur en vue

Après neuf mois de conflits, Veolia et Suez parviennent enfin à s'entendre. L'accord prévoit que Veolia paiera 20,50 euros par action Suez, coupon attaché, pour acquérir son concurrent. Les deux parties doivent conclure des accords définitifs de rapprochement d'ici le 14 mai. Le marché salue cette annonce et Veolia termine en tête de l'indice avec une progression de presque 10% (+9,66% à 24,75 euros).

Mardi 13 avril

CAC 40 : +0,36% à 6184,10 points

Le fait du jour

La Bourse de Paris résiste malgré les déboires du vaccin Johnson et Johnson, qui laisse craindre des retards dans la vaccination.

Le S&P 500 a atteint un record de clôture et le Nasdaq a bondi de plus 1% mardi à la Bourse de New York grâce aux valeurs technologiques, qui ont largement eu raison des inquiétudes suscitées par le vaccin Johnson & Johnson contre le COVID-19 ou l'annonce d'une accélération de l'inflation en mars aux Etats-Unis.

Valeur(s) en vue

Vivendi profite d'un relèvement de recommandation d'Oddo BHF qui passe de « neutre » à « surperformance » sur le titre avec un objectif également revu à la hausse de 29,50 euros à 34 euros. Le titre s'offre la plus forte hausse de l'indice : +2,46% 28,69 points.

LVMH dépasse le cap symbolique des 300 milliards d'euros de valorisation boursière, confortant sa place de première capitalisation européenne, quelques heures avant la publication de ses résultats semestriels.

Mercredi 14 avril

CAC 40 : +0,40% à 6208,58 points

Le fait du jour

L'indice vedette CAC 40 est monté de 24,48 points à 6.208,58 points, nouveau plus haut en clôture depuis le 29 mai 2000. Il a atteint jusqu'à 6.217,74 points vers 14H00, un niveau en séance inédit depuis le 5 avril 2000.

Wall Street termine en ordre dispersé après la publication des résultats trimestriels des banques, qui se sont révélés solides, mais le marché en attendait davantage.

Valeur en vue

LVMH est en tête du CAC 40 (+2,86% à 632,90 euros), porté par des ventes de 14 milliards d'euros qui ont excédé au premier trimestre celles de 2019, avant la pandémie. Dans son sillage, Kering a pris 0,97% à 632,90 euros et Hermès +0,66% à 1.005,00 euros.

Jeudi 15 avril

CAC 40 : +0,41% à 6.234,14 points

Le fait du jour

Troisième séance de hausse consécutive pour le CAC 40, nouveau record en clôture pour le S&P 500.

Les investisseurs américains saluent le rebond de 9,8% des ventes au détail en mars, une hausse plus forte qu'attendu qui suggère que la reprise du produit intérieur brut (PIB) sur janvier-mars pourrait être plus marquée qu'anticipé.

Valeur en vue

Publicis signe la plus forte hausse CAC 40 (+3,34% à 54,38 euros). Le groupe a vu début 2021 ses recettes croître plus vite que prévu, alors que le retour à la croissance était plutôt annoncé pour le deuxième trimestre.

Vendredi 16 avril (actualisation à venir)

Le fait du jour

Le sentiment de marché reste dominé par l'optimisme sur la reprise économique grâce aux progrès des campagnes de vaccination et s'appuie sur une série d'indicateurs américains et chinois encourageants.

Valeur(s) en vue

L'Oréal a annoncé jeudi soir une nouvelle progression de ses ventes au premier trimestre, plus forte que prévue en données comparables, bénéficiant tout particulièrement de la forte croissance enregistrée en Chine et des ventes en ligne de produits de beauté. Le titre affiche néanmoins la plus forte baisse de l'indice dans la matinée.

A l'inverse, Virbac décolle après avoir relevé ses perspectives annuelles alors que le « secteur de la santé animale a démontré une très bonne résilience en 2020 et un très bon dynamisme sur le premier trimestre 2021 ».