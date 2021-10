Une semaine sur les marchés : le récap du 11 au 15 octobre

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Lundi 11 octobre

CAC 40 : +0,16% à 6 570,54 points

Le fait du jour

Les marchés digèrent encore la publication des mauvais chiffres de l'emploi américain publiés vendredi, et gardent un oeil sur le pétrole qui poursuit son ascension : le baril de Brent s'échange à 83,60 dollars, le WTI à 80,49 dollars.

Valeur(s) en vue

CGG décolle de 17,63% à 0,76 euros après avoir fait état d'un chiffre d'affaires au troisième trimestre en hausse de 35% sur un an à 270 millions d'euros.

Le journal Les Echos rapporte que Carrefour a refusé une proposition de rapprochement avec Auchan, propriété de l'Association familiale Mulliez (AFM). Le titre recule de 2,90% à 15,56 euros.

Mardi 12 octobre

CAC 40 : -0,34% à 6 548,11 points

Le fait du jour

La Bourse de Paris fait preuve de prudence à la veille des données sur l'inflation américaine pour septembre et du lancement de la saison des résultats trimestriels. L'indice du sentiment des investisseurs allemands ZEW s'est une fois de plus dégradé, à 22,3 points en octobre contre 26,5 en septembre. C'est sa cinquième baisse consécutive.

Valeur en vue

McPhy profite des annonces du plan France 2030 et s'envole de 16,29% à 19,20 euros, en tête du SBF 120. Emmanuel Macron a annoncé vouloir faire de la France le leader européen de l'hydrogène vert et entend allouer 500 millions d'euros au secteur.

Mercredi 13 octobre

CAC 40 : +0,75% à 6 597,38 points

Le fait du jour

La saison des résultats est lancée et rien, pas même une inflation aux Etats-Unis en hausse de 0,4% en septembre, ne vient perturber l'enthousiasme des investisseurs. Les prévisions de l'éditeur de logiciels SAP profitent à la tech française, le luxe lui est porté par les résultats de LVMH et ses perspectives.

La publication des dernières minutes de la Fed révèle que l'institution a bel et bien l'intention de mettre en place le tapering - la réduction des montants du programme de rachat d'actifs - à la mi-novembre.

Valeur(s) en vue

LVMH a fait état mardi soir d'une hausse de 20% en données organiques de ses ventes au troisième trimestre et de perspectives encourageantes. Le titre gagne 3,16%, à 653,90 euros.

Spie bondit de 8,45% à 21,30 euros. Les investisseurs saluent le retrait du groupe du dossier Equans. «Spie estime que les informations rendues disponibles [...] ne sont pas suffisantes pour lui permettre de formuler, dans le délai imparti, une offre ferme conforme à ses exigences et objectifs», indique le groupe dans un communiqué.

Jeudi 14 octobre

CAC 40 : +1,33% à 6 685,21 points

Le fait du jour

La Bourse de Paris profite des bonnes publications des entreprises américaines et progresse au-delà des 1%.

Valeur en vue

Publicis, en tête du CAC 40 toute la matinée, affiche un gain de 2,74% à 58,48 euros. Le groupe a publié une croissance organique en hausse de 11,2% et a relevé, une nouvelle fois, ses objectifs pour l'année 2021. La croissance organique est désormais attendue entre 8,5 et 9%, contre 7% précédemment, et le taux de marge opérationnelle légèrement au-dessus des 17%.

Vendredi 15 octobre (actualisation à venir)

Le fait du jour

Les Bourses européennes confirment leur rebond. Les solides publications trimestrielles américaines rassurent les investisseurs.

Valeur en vue

Après des débuts hésitants, l'action OVHcloud se traitait nettement au-dessus de son prix d'introduction vendredi matin à la Bourse de Paris, le groupe d'informatique en ligne ayant opté pour une valorisation en bas de fourchette. Le titre s'échangeait à 19,29 euros à 10h20, soit 4,28% au-dessus du prix d'introduction fixé à 18,50 euros, valorisant ainsi la société à un peu plus de 3,6 milliards d'euros.