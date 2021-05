Une semaine sur les marchés : le récap du 10 au 13 mai

(Crédits photo : Unsplash - Matthew Henry )

Lundi 10 mai

CAC 40 : +0,01% à 6385,99 points

Le fait du jour

La prudence domine du côté des investisseurs qui attendent la publication mercredi des derniers chiffres de l'inflation.

Le Dow Jones, a atteint lundi matin un record en séance en franchissant le seuil des 35.000 points.

Valeur(s) en vue

Alors que les cours des matières premières atteignent de nouveaux plus hauts, ArcelorMittal continue de grimper (+2,39% à 27,64 euros). Les bancaires sont également bien orientées grâce à la hausse des taux d'emprunt et leurs publications trimestrielles. Crédit Agricole gagne 3,93% à 13,38 euros et Société Générale 2,91% à 25,64 euros.

Mardi 11 mai

CAC 40 : -1,86% à 6267,39 points

Le fait du jour

Les craintes inflationnistes ont entraîné des prises de bénéfices sur les valeurs de croissance et certaines valeurs cycliques.

La Chine a enregistré en avril la plus forte augmentation annuelle des prix à la production depuis octobre 2017.

Valeur en vue

Après un parcours ascensionnel favorisé par le redémarrage de l'économie, le titre de Renault a plongé de 6,44% à 33,07 euros et celui de Stellantis a perdu 3,01% à 14,65 euros.

Mercredi 12 mai (actualisation à venir)

Le fait du jour

L'inflation, mesurée par l'indice des prix à la consommation CPI, a atteint 0,8% en avril, sur un mois, selon le département du Travail américain. Sur douze mois, la hausse des prix atteint 4,2%, au plus haut depuis 13 ans. Ce chiffre a surpris les analystes qui tablaient sur une hausse des prix plus modeste sur le mois, de seulement 0,2%.

Valeur en vue

Malgré de bons résultats, Ubisoft chute après des prévisions pour 2021-2022 jugées faibles par les analystes.

(achevé de rédiger le 12 mai)