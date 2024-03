Une semaine en Bourse : le recap du 4 mars au 8 mars

(Crédits photo : Boursorama - A. MORISSE )

Lundi 4 mars

CAC 40 : +0,28%, à 7.956,41 points, à 2,36 milliards d'euros échangés

Le fait du jour

Le début de semaine débute timidement, avec une légère augmentation de 0,28% pour l'indice Parisien. Les initiatives restent limitées aujourd'hui, en anticipation d'une semaine chargée, dominée par les données sur l'emploi aux États-Unis et la réunion monétaire de la Banque centrale européenne (BCE). Outre-Atlantique, Wall Street est en territoire négatif, le Dow Jones et le Nasdaq chutant respectivement de 0,25% et 0,41%.

Valeur en vue

Airbus voit son action progresser de 1,78%, à 155,36 euros. La compagnie American Airlines a évoqué avoir passé commande pour 85 Airbus A321neo supplémentaires, portant ainsi le nombre total de ces avions commandés par la compagnie à 219, ce qui en fait le plus grand monocouloir de l'avionneur européen. Cette nouvelle a également entraîné une hausse de 1,57% pour le titre Safran, dont le cours s'élève désormais à 196,48 euros..

Mardi 5 mars

CAC 40 : -0,30%, à 7.932,82 points et 2,53 milliards d'euros échangés

Le fait du jour

Aujourd'hui, le CAC 40 a affiché une certaine réticence à dépasser le seuil symbolique des 8 000 points, en reculant de 0,30% au cours de la journée. L'indice est pénalisé par les contreperformances d'Alstom (-3,56%), Dassault Systèmes (-3,21%), et Schneider Electric (-2,10%). Pendant ce temps, alors que les marchés ont récemment atteint des sommets historiques, le bitcoin continue sur sa lancée en franchissant la barre des 69 000$.

De l'autre côté de l'Atlantique, Wall Street a enregistré une baisse plus marquée, principalement en raison du recul des valeurs technologiques, notamment Apple, dont les actions ont chuté de 2,84%. Cette baisse est en partie attribuable à la révélation d'une baisse de 24% des ventes d'iPhone en Chine sur une base annuelle. Le Dow Jones a reculé de 1,04%, tandis que le Nasdaq a affiché une baisse plus prononcée de 1,65%.

Valeur en vue

En 2022, Thales a enregistré des performances record, et en 2023, la société a maintenu cette tendance en dépassant largement les attentes sur presque tous les aspects. Le titre a progressé sur cette séance de 9,07%, atteignant 150,90€.

Le carnet de commandes du groupe français spécialisé dans la défense et les technologies a atteint 45,3 milliards d'euros en 2023, en hausse de 10% par rapport à l'année précédente, marquant ainsi un niveau historique, principalement grâce à la défense et à la sécurité numérique. Le chiffre d'affaires a également augmenté de 7,9%, atteignant 18,4 milliards d'euros en 2023, à périmètre et taux de change constants. Cependant, le bénéfice net a baissé de 9%, s'établissant à 1,02 milliard d'euros, en raison d'une charge exceptionnelle liée à l'assurance des engagements au titre du régime de retraite britannique, comme l'a expliqué Thales dans un communiqué. Après ajustement de cette charge, le bénéfice net s'est élevé à 1,7 milliard d'euros, en hausse de 14%. Enfin, pour l'année 2024, Thales prévoit un chiffre d'affaires compris entre 19,7 et 20,1 milliards d'euros, ce qui représente une croissance organique de 4 à 6%, avec une marge opérationnelle attendue entre 11,7 et 12%, contre 11,6% en 2023.

Mercredi 6 mars

CAC 40 : +0,28% vers les 7.954,74 points et 2,61 milliards d'euros échangés

Le fait du jour

Les déclarations du président de la Réserve fédérale, Jerome Powel, rassurent les marchés piur cette séance. Lors de son intervention devant la commission des services financiers de la Chambre des représentants, le responsable de la politique monétaire a notamment confirmé que l'économie américaine devrait connaître un atterrissage en douceur et a indiqué que la banque centrale envisageait une baisse de ses taux cette année. On retrouve donc l'indice parisien repassant au-dessus des 7 950 points, le Dow Jones affichant une hausse de 0,20% et le Nasdaq enregistrant une progression de 0,58%.

Par ailleurs, les enquêtes ADP ont révélé que les tensions sur le marché de l'emploi commençaient à se dissiper, bien que les données officielles ne seront disponibles que vendredi.

Valeur en vue

Scor a démarré en trombe, enregistrant une hausse de 10% à l'ouverture, suite à l'annonce d'un bénéfice net record de 812 millions d'euros pour l'exercice 2023, marquant ainsi une remarquable amélioration par rapport à la perte nette de 1,38 milliard d'euros enregistrée un an plus tôt. Les primes brutes émises, équivalant au chiffre d'affaires, se sont élevées à 19,37 milliards d'euros sur la période, enregistrant une légère baisse de 1,8%. Cependant, le ratio combiné net, qui mesure le rapport entre le coût des sinistres et le total des primes encaissées, a considérablement diminué pour atteindre 85% en réassurance de dommages et de responsabilité, comparé à 114,9% en 2022.

Un ratio supérieur à 100% indique des pertes dans l'activité de réassurance dommages, tandis qu'un ratio inférieur à 100% indique une activité rentable. De plus, le groupe de réassurance a annoncé qu'il proposerait un dividende de 1,80 euro par action lors de la prochaine assemblée générale, ce qui représente une hausse de 28,6% par rapport à l'année précédente.

Jeudi 7 mars

CAC 40 : +0,77% vers les 8.016,22 points et 3,23 milliards d'euros échangés

Le fait du jour

L'indice parisien a finalement franchi la barre des 8 000 points ! Bien que démarrant en territoire négatif, l'indice s'est rapidement orienté en hausse, en réaction aux déclarations de Christine Lagarde à l'issue de la réunion de politique monétaire de la BCE. Cette dernière a confirmé le maintien de ses taux directeurs à leur niveau actuel, mais ce qui a particulièrement plu au marché, ce sont les révisions à la baisse des prévisions d'inflation de l'institution : 2,3 % en 2024, 2 % en 2025 et 1,9 % en 2026.

Outre-Atlantique, les indices sont dans le vert, le Dow Jones prend 0,34% tandis que le Nasdaq (+1,51%) est passé près d'un record de clôture lui aussi, alors qu'il s'était établi à un pic historique à 16.309,02 durant la séance, comme le S&P-50.

Valeurs en vue

Après sa forte baisse la semaine dernière, Teleperformance a de nouveau plongé de 23,13.% sur cette séance. Lanterne rouge du CAC 40, le groupe a publié mercredi soir un résultat net part du groupe de 602 millions d'euros contre 643 millions un an auparavant et un chiffre d'affaires de 8,34 milliards d'euros, en hausse de 2,3% à données comparables, mais une croissance organique inférieure aux attentes pour 2023. Par ailleurs, dans un contexte macroéconomique volatil, Teleperformance s'être dit "prudent" pour ses perspectives 2024.

Vendredi 8 mars (Actualisation à venir)

CAC 40 : +0,05% vers les 8.020,26 points et 0,77 milliards d'euros échangés

Le fait du jour

Lors de la dernière séance, l'indice parisien est resté stable et au-dessus du seuil des 8 000 points jusqu'à la mi-séance, dans l'attente des données officielles sur l'emploi américain publiées à 14h30. Les résultats ont révélé que l'économie américaine a créé 275 000 emplois non agricoles au mois de février, alors que le consensus Reuters prévoyait un ralentissement des créations d'emplois à 200 000 après 353 000 en janvier.

Valeur en vue

Rubis affiche une hausse de 7,20 % à 27,10 € pour le moment. Cette société française spécialisée dans le stockage de produits liquides industriels a récemment divulgué ses résultats annuels pour l'année 2023, mettant en lumière une progression de 35 % du résultat net du groupe, atteignant ainsi 354 millions d'euros. Le résultat net ajusté, excluant certains éléments exceptionnels, s'est élevé à 342 millions d'euros (contre un consensus de 312 millions d'euros), enregistrant une augmentation de 8 % sur un an. Pour l'exercice en cours, le groupe vise un résultat brut d'exploitation (RBE) compris entre 725 millions et 775 millions d'euros. Enfin dans le cadre de sa prochaine assemblée générale, le groupe proposera le versement d'un dividende de 1,98 euro par action au titre de l'exercice 2023, comparé à 1,92 euro l'année précédente.

