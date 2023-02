Une semaine en Bourse : le recap du 30 janvier au 3 février

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Lundi 23 janvier

CAC 40 : -0,21% à 7.082,01 points / 2,96 milliards d'euros échangés

Le fait du jour

Le CAC a joué la carte de la prudence sur cette première séance d'une semaine qui s'annonce importante avec les décisions monétaires de la Fed et de la BCE et les résultats des grandes valeurs de la tech US. Wall Street termine en baisse avec un Dow Jones à -0,77% à 33.717,09 points et une chute plus marquée pour le Nasdaq : -1,96% à 11.393,81 points.

Valeur(s) en vue

Alten arrive en tête du SBF 120. Le leader européen de l'ingénierie et du conseil bénéfice notamment d'un relèvement d'objectif de cours d'Oddo de 150 à 165 euros. L'analyste qui a apprécié la publication annuelle d'Alten dévoilée vendredi soir : un chiffre d'affaires annuel de 3,78 milliards d'euros, en croissance de 17% à périmètre et change constants. Le groupe visait une croissance interne supérieure à 15%.

Mardi 24 janvier

CAC 40 : +0,01% à 7.082,42 points / 3,73 milliards d'euros échangés

Le fait du jour

Dans l'attente des banques centrales, il y avait encore beaucoup d'incertitude et de nervosité pour cette séance avec un CAC 40 qui fait une jolie courbe en V sur la journée pour finir... à l'équilibre quasi parfait autour des 7082 points et 3,7 milliards d'euros échangés. Sur le mois de janvier, l'indice aura progressé de 9,5%. Outre Atlantique, le Dow Jones gagne 1,09%, à 34.086,04 points et le Nasdaq rebondit (+1,67%). Parmi les statistiques rassurantes sur le front de l'inflation, des données du département américain du Travail montrent que les coûts de la main d'oeuvre ont augmenté au quatrième trimestre à leur rythme le plus faible depuis un an, du fait du ralentissement des hausses de salaires.

Valeur en vue

Seb, c'était très bien en Bourse aujourd'hui ! Le groupe de petit électroménager a publié hier soir ses ventes provisoires, elles se montent à un tout petit peu moins de 8 milliards d'euros en 2022 en repli de 4,7% à périmètre et taux de change constants mais ce que les investisseurs ont apprécié c'est que Seb estime désormais que sa marge opérationnelle se situera dans le haut de la fourchette de 7 à 7,5%.

Mercredi 25 janvier

CAC 40 : -0,07% à 7077,11 points / 3 milliards d'euros échangés

Le fait du jour

Le CAC 40 a navigué à vue aujourd'hui en attendant la Fed ! La banque centrale américaine qui a relevé de 25 points de base ses taux au jour le jour. Les investisseurs ont apprécié le ralentissement du resserrement monétaire et le ton optimiste du patron de la Réserve fédérale. Jerome Powell qui a constaté que l'inflation commençait à s'apaiser tout en indiquand que des hausses supplémentaires étaient encore dans les tuyaux. A la clôture, le Nasdaq grimpe de 2% alors que le Dow Jones est finit presque à l'équilibre (+0,02%).

Valeur en vue

C'était évoqué la veille dans la presse, c'est confirmé : Orpea a annoncé un accord sur un plan de restructuration financière avec un groupement d'investisseurs français de long terme mené par la Caisse des dépôts et consignations et des créanciers détenant environ 50% de la dette non sécurisée de la société. L'accord prévoit un apport de fonds propres en numéraire à hauteur de 1,55 milliard d'euros ainsi que la conversion en capital de l'intégralité des dettes financières non sécurisées portées par Orpea. A l'issue des opérations, le groupement mené par la CDC détiendrait environ 50,2%. Le titre a perdu 22% aujourd'hui...

Jeudi 26 janvier

CAC 40 : +1,26%, à 7166,27 points / 4,8 milliards d'euros échangés

Le fait du jour

Après la Fed, c'était à la BCE de parler : le conseil des gouverneurs a décidé de relever ses trois taux d'intérêt directeurs de 50 points de base et indique prévoir une hausse de même ampleur lors de sa réunion de mars, "compte tenu des tensions inflationnistes sous-jacentes". Une annonce en ligne avec les attentes qui permet au CAC 40 de finir en nette progression après, déjà, des annonces de la banque centrale plutôt bien accueillies. A Wall Street, la séance a notamment été marquée par le bond de 23% de l'action Meta qui avait annoncé la veille des résultats en recul mais meilleurs que prévu ! Résultat, les autres valeurs de la tech ont été recherchées, notamment Amazon qui a clôturé en hausse de 7,38%...avant de perdre plus de 6% dans les échanges électroniques après la fermeture de Wall Street en raison de prévisions prudentes pour le trimestre en cours Alphabet, la maison-mère de Google, chutait également, lâchant 4% dans les échanges électroniques vers 21H40 GMT ayant annoncé des revenus et un bénéfice un peu inférieurs aux attentes. Le profit du groupe au quatrième trimestre s'est établi à 13,6 milliards de dollars, contre 20,6 milliards l'année dernière.

Valeur en vue

Publicis finit largement en tête du CAC 40 après avoir dit anticiper une croissance organique de 3 à 5% en 2023. Le numéro trois mondial de la publicité avait relevé deux fois ses prévisions en 2022 : il a enregistré une croissance organique de 10,1% sur l'année écoulée et un revenu net de 12,57 milliards d'euros, en hausse de 20%. Sur le seul quatrième trimestre, la croissance organique est ressortie à 9,4%.

Vendredi 27 janvier (actualisation à venir)

CAC 40 : -

Le fait du jour

L'indice français évolue en baisse dans la matinée, la prudence étant globalement de retour dans l'attente de la publication de plusieurs indicateurs économiques, dont le rapport mensuel sur l'emploi américain.

Valeur en vue

La descente aux enfers se poursuit pour Orpea qui a perdu plus de 60% depuis le début de sa reprise de cotation et s'échange sous 3 euros vendredi matin...

