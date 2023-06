Une semaine en Bourse : le recap du 29 mai au 2 juin

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Lundi 29 mai

CAC 40 : -0,21% à 7303,81 points et 1,46 milliard d'euros échangés

Le fait du jour

Le rebond de vendredi aura fait long feu. Le CAC 40 ouvre la semaine dans le rouge, frôlant la barre symbolique des 7.300 points. Le tout dans des volumes faméliques en ce lundi de pentecôte à l'actualité limitée. D'autant plus que Paris était privé de sa boussole alors que Wall Street est resté portes closes à l'occasion du Memorial Day.

Valeur(s) en vue

Orpea évolue une nouvelle fois dans le rouge. Le groupe a annoncé vendredi soir dernier qu'il allait convoquer ses créanciers et actionnaires en vue de l'approbation de son plan de sauvegarde accélérée. Ce vote se tiendra le 16 juin, en présentiel ou à distance, avec une résolution unique, à savoir la mise en oeuvre du plan de sauvegarde accélérée dont fait l'objet le groupe.

Mardi 30 mai

CAC 40 : -1,29% à 7209,75 points et 3,18 milliard d'euros échangés

Le fait du jour

Le CAC 40 enregistre une nouvelle séance de baisse, reculant d'environ 100 points en attendant une résolution de la situation de la dette américaine. Toujours outre-Atlantique, l'indice établi par le Conference Board sur la confiance des consommateurs a également diminué en mai, passant à 102,3 points contre 103,7 le mois précédent.

Valeur en vue

TotalEnergies est lanterne rouge sur cette séance, le titre recule de 3,43% dans le sillage des cours du pétrole. De plus, le groupe pétrolier américain ConocoPhillips a exercé son droit de préemption pour acquérir la participation de 50% dans l'actif Surmont détenu par TotalEnergies EP Canada Ltd. Cette décision fait suite à l'annonce de la vente de l'ensemble des titres de TEPCA à Suncor Energy Inc.

Mercredi 31 mai

CAC 40 : -1,54% à 7098,70 points et 9,82 milliard d'euros échangés

Le fait du jour

Lors de la dernière séance du mois de mai, le CAC 40 a enregistré une baisse, principalement en raison des préoccupations suscitées par les indicateurs économiques chinois. Les chiffres révélant une contraction de l'activité manufacturière en Chine ont alimenté les craintes d'un ralentissement de l'économie mondiale.

Valeur en vue

Capgemini, l'un des principaux acteurs mondiaux des services numériques, a connu une performance exceptionnelle avec une augmentation de 6,82 % de son titre, ce qui en fait la plus forte hausse du CAC 40. Cette progression significative est le résultat de l'annonce d'un renforcement de son partenariat stratégique avec Google Cloud, axé spécifiquement sur l'analyse de données et l'intelligence artificielle.

Jeudi 1er juin

CAC 40 : +0,55% à 7.137, 43 points et 2,9 milliards d'euros échangés

Le fait du jour

Voilà une bonne façon de commencer juin pour le CAC 40 qui termine en légère progression. Les statistiques du jour étaient rassurantes sur l'état de l'économie, notamment américaine, avec l'enquête ADP sur l'emploi du secteur qui a fait apparaitre 278.000 créations de poste en mai, un chiffre largement supérieur aux attentes. Les indices américains aussi terminent dans le vert Nasdaq et S&P 500 finissant même à un sommet en clôture de plus de neuf mois.

Valeur en vue

La journée avait pourtant très bien commencé. Mais finalement Rémy Cointreau finit sur un repli de 5%. On a le droit de trouver ça injuste alors que le groupe de spiritueux a publié des résultats 22-23 meilleurs que prévu : un résultat net part du groupe en progression de 38,3% à 293,8 millions d'euros et un résultat opérationnel courant à 429,6 millions, en hausse de 16,2% en organique. La marge opérationnelle courante s'est améliorée de 1,4 point en organique à 27,7% alors qu'elle était anticipée par le marché en hausse de 1 point. Les perspectives ont pu décevoir alors que Rémy Cointreau anticipe un chiffre d'affaires stable en organique pour 2023-24.

Vendredi 2 juin (actualisation à venir)

CAC 40 :

Le fait du jour

Paris devrait bien finir la semaine, grâce au vote dans la nuit du Congrès américain écartant définitivement la menace d'un défaut de paiement des États-Unis.

Valeur en vue

Renault est pied au plancher. En mai, la marque au Losange affiche des ventes en hausse de 18% sur un an. C'est mieux que le marché qui accélère, lui, de 14,8% sur la même période. En termes de parts de marché, Renault est sur la deuxième marche du podium à 25,3% derrière Stellantis.

