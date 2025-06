Riber: une pause en Bourse après l'envolée de la veille information fournie par Cercle Finance • 19/06/2025 à 12:28









(CercleFinance.com) - Le titre Riber marque une pause ce jeudi à la Bourse de Paris après son envolée de la veille, consécutive à la confirmation de sa feuille de route stratégique.



A 12h15, l'action du fabricant d'équipements pour l'industrie des semi-conducteurs est parfaitement stable après avoir grimpé de plus de 10% hier.



Le groupe a dévoilé mercredi ses premières ambitions sur 'Rosie', sa nouvelle plateforme de photonique intégrée sur silicium conçue pour la croissance d'oxydes sur des wafers de 300 mm.



Présentée comme une 'véritable rupture technologique', cette technologie ouvre la voie à une production automatisée d'epiwafers répondant aux nouveaux besoins d'intégration des matériaux avancés dans la microélectronique.



Elle cible plusieurs marchés à fort potentiel, comme les communications optiques ultra-rapides, les calculateurs optiques et les technologies quantiques photoniques.



Riber a annoncé hier que ce projet était désormais entré dans sa phase d'industrialisation à la suite de la signature du partenariat stratégique avec le Novo Nordisk Foundation Quantum Computing Programme (NQCP).



Cet accord prévoit la qualification du process de dépôt d'oxydes fonctionnels sur silicium de Rosie et la vente du premier exemplaire de la plateforme, dont la livraison est attendue au second semestre 2025.



Suite à cette annonce, les analystes de TP ICAP Midcap ont relevé leur objectif de cours sur le titre à 3,9 euros, tout en maintenant leur recommandation d'achat.



Soulignant que Riber prévoit de livrer deux à trois machines Rosie par an dès 2026/2027, la société de Bourse rehausse ses prévisions de résultats, estimant que la 'nouvelle ère' tant attendue pour le groupe était désormais 'en passe de se concrétiser'.





