Une semaine en Bourse : le recap du 26 février au 1er mars

(Crédits photo : Boursorama - A. MORISSE )

Lundi 26 février

CAC 40 : -0,46%, à 7.929,82 points, à 2,51 milliards d'euros échangés

Le fait du jour

Après une semaine marquée par une montée en flèche, le CAC 40 prend enfin une pause bien méritée et se stabilise autour des 7 930 points. Cette semaine s'annonce moins agitée puisque la plupart des rapports de résultats ont déjà été publiés et peu d'indicateurs économiques majeurs à l'horizon, à l'exception de l'indice des prix PCE pour Janvier aux Etats-Unis, indice préféré de la Fed. Du côté de Wall Street, la tendance est similaire, avec un léger repli des indices : le Nasdaq baisse de 0,13% et le Dow Jones de 0,16%.

Valeur en vue

Technip Energies, leader dans le secteur de l'ingénierie et de la technologie pour la transition énergétique, enregistre la plus forte hausse du SBP 120, réalisant ainsi une onzième séance de croissance consécutive avec une progression de 6,93%. Le Qatar, aurait annoncé dimanche des projets potentiels visant à accroître la production du plus grand gisement de gaz naturel au monde, dans le but de porter sa capacité à 142 millions de tonnes par an d'ici 2030, rapporte l'AFP. Par ailleurs, l'entreprise prévoit de présenter ses résultats financiers ce jeudi.

Mardi 27 février

CAC 40 : +0,23%, à 7.948,40 points et 2,68 milliards d'euros échangés

Le fait du jour

La journée se conclut sur une note optimiste à la bourse de Paris, avec une augmentation modeste de 0,23%, portant l'indice à 7 948 points. Cette progression est principalement due aux solides performances de Bouygues (+8%), Alstom (+5,62%) et STMicro (+4,05%), qui ont compensé les baisses de Eurofins Scientific (-6,65%) et Edenred (-4,99%).

Valeur en vue

En tête du SBF 120, GTT affiche une performance de 8,89%, portée par de très bons résultats pour l'année 2023. Le groupe d'ingénierie navale Gaztransport & Technigaz a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 428 millions d'euros, en hausse de 39%, et un Ebitda de 234,5 millions d'euros, en progression de 45,6% par rapport à l'année précédente. Pour l'année 2024, le groupe vise un Ebitda compris entre 345 et 385 millions d'euros, accompagné d'une proposition de dividende en augmentation de 45,6% par action.

Mercredi 28 février

CAC 40 : +0,08% vers les 7.954,39 points et 2,74 milliards d'euros échangés

Le fait du jour

Une journée marquée de nouveau par une absence de direction claire : le CAC 40 a oscillé entre territoire positif et négatif tout au long de la séance pour finalement clôturer près de l'équilibre, à 0,08%. Outre-Atlantique, la deuxième estimation de la croissance économique américaine pour le quatrième trimestre 2023 est légèrement en baisse, à 3,2% en rythme annualisé selon le Département du Commerce. À Wall Street, le Nasdaq et le Dow Jones ont reculé respectivement de 0,55% et 0,31%.

Valeur en vue

Après avoir subi une chute initiale de près de 20% en début de séance, la société française spécialisée dans les paiements, Worldline, a clôturé la journée en affichant une baisse de 10,17%. Mercredi, le groupe a annoncé une perte annuelle de 817 millions d'euros, malgré les avertissements répétés concernant la détérioration de ses activités à la fin de 2023. Cette perte nette, en contraste avec un bénéfice de 211 millions d'euros l'année précédente, découle principalement d'une dépréciation de 1,15 milliard d'euros de son activité de services aux commerçants, représentant environ 10% de la valeur de cette division selon le groupe...

Jeudi 29 février

CAC 40 : -0,34% vers les 7.927,43 points et 5,97 milliards d'euros échangés

Le fait du jour

La bourse de Paris a atteint un nouveau sommet dans cette matinée à 7 977 points, mais a finalement terminé la dernière séance de février en légère baisse de 0,34% à 7927 points. Cette diminution est principalement due aux performances mitigées de Veolia (-3,54%) et de Pernod Ricard (-1,40%). Pendant ce temps, de l'autre côté de l'Atlantique, Wall Street a progressé, portée par les valeurs de l'IA et les données sur l'inflation. Le Nasdaq a clôturé en hausse de 0,90%, atteignant un record depuis 2021 à 16 091 points, tandis que le Dow Jones a augmenté de 0,12%.

Valeurs en vue

Le fabricant français de principes actifs pharmaceutiques, Euroapi, ex-filiale de Sanofi, a subi une chute de 43,33%, attribuée à des résultats décevants pour 2023 ainsi que des perspectives 2024 moroses... Le groupe s'enfonce et creuse sa perte nette à 189,7 millions d'euros, la marge brute d'exploitation a également baissé à 9,2%, en raison d'une absorption moins favorable des coûts fixes et de l'inflation.

Vendredi 1er mars (Actualisation à venir)

CAC 40 : +0,06% vers les 7.931,80 points et 0,79 milliards d'euros échangés

Le fait du jour

Pour cette dernière séance, la bourse de Paris se maintient sans une direction claire, se stabilisant près de son niveau d'équilibre. Les investisseurs ont pris note des chiffres sur l'inflation dans la Zone Euro, qui se sont révélés légèrement plus élevés que prévu en février, tandis que le taux de chômage a atteint un plus bas à 6,4% en janvier. Enfin, l'après-midi promet d'être un peu plus animé à Wall Street, avec la publication prévue de l'ISM manufacturier et de l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan.

Valeur en vue

Saint-Gobain, leader dans le domaine des matériaux de construction, se retrouve en queue de peloton du CAC 40, avec une baisse actuelle de 3,99% de son titre. Le groupe a enregistré une diminution de 11% de son bénéfice net en 2023 par rapport à l'année précédente ,à 2,67 milliards d'euros sur un chiffre d'affaires en recul de 6,4% à 47,94 milliards d'euros, a indiqué le groupe dans un communiqué, soulignant néanmoins une marge d'exploitation "record" à 11% et "en progression dans toutes les régions"

LG, AM avec Reuters, AOF et AFP (redaction@boursorama.fr)