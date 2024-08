Une semaine en Bourse : le recap du 26 au 30 août (Crédits: Boursorama - A. Morris)

Lundi 26 août

CAC 40 : +0,18%, à 7.590,37 points et 1,3 milliard d'euros échangés

Le fait du jour

La Bourse de Paris finit en légère hausse une séance sans événement majeur pour les marchés d'actions qui continuent de jauger les implications des dernières annonces de politique monétaire du président de la banque centrale américaine. Le tout, dans des volumes d'échanges faméliques. Sur le marché obligataire, les rendements des emprunts d'Etat en Europe et aux Etats-Unis sont restés presque inchangés lundi.

Valeur en vue

C'est par une 4e séance de hausse consécutive que Casino ouvre la semaine. Le titre du distributeur se rapproche des 4 euros. Il reste cependant très volatil et a perdu plus de 95% de sa valeur depuis le début de l'année.

Mardi 27 août

CAC 40 : -0,32% à 7.565,78 points et 1,9 milliard d'euros échangés.

Le fait du jour

La Bourse de Paris conclut la séance sur un recul, pénalisée par le repli du luxe avec -2,7% pour Hermès et -1,8% pour LVMH, dans des volumes restreints. De son côté, la Bourse de New York a fini en hausse, le Dow Jones s'étant établi à un record de clôture (+0,02%, à 41.250,50 points) à l'issue d'une séance en dents de scie, à la veille de la publication des résultats trimestriels très attendus de Nvidia et avant un rapport en fin de semaine sur la consommation aux Etats-Unis. Le Nasdaq Composite a lui progressé de 0,16% à 17.754,82 points. Nvidia, poids lourd de l'intelligence artificielle (IA), a pris 1,5% avant la publication mercredi de résultats trimestriels qui auront un impact sur les valeurs technologiques et, plus largement, sur les marchés.

Valeur en vue

La biotech Transgene a grimpé de 11,5% suite à la publication de données précliniques positives concernant son virus oncolytique dans le traitement des tumeurs. Ces résultats, publiés dans la revue scientifique "Journal for ImmunoTherapy of Cancer (JITC)", démontrent que le TG6050 a induit une réduction de la taille des tumeurs et un profond remodelage du microenvironnement tumoral. "Ces données précliniques démontrent la capacité de notre plateforme de virus oncolytiques invir.IO à générer des candidats prometteurs et soutiennent notre décision de poursuivre le développement de TG6050 en clinique dans le cancer du poumon non à petites cellules métastatique", a réagi le Dr Maud Brandely, directrice des affaires médicales (CMO) de Transgene.

Mercredi 28 août

CAC 40 : +0,16% à 7.577,67 points et 2 milliards d'euros échangés.

Le fait du jour

Après avoir atteint brièvement les 7612 points en tout début d'après-midi (+0,6%), la bourse de Paris conclut la séance sur un gain limité, tirée par Publicis (+1,3%) et Danone (+1,2%). La Bourse de New York a fini en baisse mercredi en amont de la publication très attendue des résultats trimestriels de Nvidia, poids lourd de l'intelligence artificielle (IA), à même de donner un souffle supplémentaire à l'engouement autour de l'IA ou, au contraire, de peser sur les "tech" et le marché. Le groupe, qui a bondi de plus de 150% cette année, a reculé de 2,1% avant de communiquer ses résultats après la clôture. Les investisseurs s'interrogent sur les bénéfices pouvant découler de l'IA, et leur calendrier, alors que les importantes dépenses supplémentaires pour développer cette technologie annoncées par Microsoft, Alphabet et d'autres groupes ont alimenté les inquiétudes.

Valeur en vue

Le champion américain des semi-conducteurs Nvidia a publié mercredi des résultats supérieurs aux attentes pour son deuxième trimestre décalé, mais qui témoignent d'une décélération de sa croissance. Après avoir plus que triplé ses revenus lors des derniers trimestres, le groupe de Santa Clara n'a fait que les doubler cette fois (+122% sur un an), selon un communiqué, même s'il reste sur un rythme sans commune mesure avec le reste du secteur. "Nvidia continue à défier les lois de la gravité", a salué Matt Britzman, d'Hargreaves Lansdown, "mais la réaction du titre montre que ce n'est pas suffisant pour que le marché s'en satisfasse". "Il ne s'agit plus de dépasser les attentes, mais de les exploser et la performance d'aujourd'hui semble avoir un peu déçu" les investisseurs. Le chiffre d'affaires ressort à 30 milliards de dollars pour la période allant de fin avril à fin juillet, soit nettement plus que les 28,8 milliards attendus par les analystes, selon un consensus établi par FactSet. Par ailleurs, Nvidia table sur des revenus de 32,5 milliards de dollars au troisième trimestre, un chiffre également supérieur aux projections du marché, qui anticipe 31,7 milliards.

Jeudi 29 août

CAC 40 : +0,84% à 7640,95 points et 2,1 milliards d'euros échangés

Le fait du jour

La Bourse de Paris avance de 0,84% soutenue par le ralentissement de l'inflation dans plusieurs pays européens et la vigueur de l'économie américaine. L'indice vedette CAC 40 a progressé de 63,28 points à 7.640,95 points, et revient ainsi à un plus haut depuis mi-juillet.

Valeur(s) en vue

Repli marqué pour Teleperformance. Le groupe est déjà sous pression depuis le début de la semaine alors que le spécialiste suédois du paiement différé Klarna annonce avoir supprimé des centaines d'emplois et réduit ses coûts et prévoit d'autres suppressions à mesure qu'il met en œuvre l'intelligence artificielle pour gérer les demandes de ses clients. Teleperformance a, de son côté, annoncé des changements importants dans sa gouvernance pour accélérer sa croissance et stimuler l'innovation. Le conseil d'administration a ainsi décidé de séparer les rôles de président du conseil d'administration et de directeur général, de renforcer la culture d'entrepreneuriat et de développement commercial du groupe et de mettre en place un plan de succession pour le top management. Dans ce contexte, Moulay Hafid Elalamy est nommé président du conseil d'administration tandis que Daniel Julien reste directeur général. Thomas Mackenbrock deviendrait directeur général délégué à partir du 1er octobre 2024 et travaillera aux côtés de Daniel Julien, en vue de lui succéder selon un calendrier établi par un comité ad hoc.

Vendredi 30 août

Le fait du jour

La Bourse de Paris gagne 0,53% vendredi matin, soutenue par des chiffres montrant un ralentissement de l'inflation en Europe, même si les investisseurs restent prudents avant la publication du chiffre officiel d'inflation en zone euro. L'indice principal CAC 40 avançait de 39,80 points à 7.680,75 points vers 09H40. Jeudi, l'indice a progressé de 0,84% et est revenu à un plus haut depuis mi-juillet.

Valeur(s) en vue

Crédit Agricole avance de 2,2%, meilleure performance du CAC 40, HSBC ayant relevé sa recommandation à "acheter", tandis que Spie (+4,4%) et Elis (+2,8%) sont dans le vert, JP Morgan ayant repris le suivi des deux valeurs avec une recommandation à "surperformance".

LG, avec AOF, Reuters et Cercle Finance (redaction@boursorama.fr)