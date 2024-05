Une semaine en Bourse : le recap du 20 au 24 mai

(Crédits photo : A.MORISSE - Boursorama - )

Lundi 20 mai

CAC 40 : +0,35%, à 8.195,97 points et 1,81 milliards d'euros échangés

Le fait du jour

En ce lundi de Pentecôte, le CAC40 clôture en hausse malgré un marché très peu actif et des volumes de transactions très faibles. Aux États-Unis, le Dow Jones et le Nasdaq affichent des résultats mitigés, avec des performances respectives de -0,49% et +0,65%. Sur le marché des matières premières, le cuivre atteint un nouveau sommet à 10 857 $US, tandis que l'or, le métal le plus précieux, grimpe à nouveau pour atteindre 2 449 $US.

Valeur en vue

Clariane poursuit son élan avec une augmentation de 22,67% en ce début de semaine, après une hausse de 10% vendredi dernier. L'ex-Korian a révélé les détails de ses opérations d'augmentation de capital, confirmant l'arrivée prochaine du Groupe HLD Europe en tant que nouvel actionnaire de référence, aux côtés de Crédit Agricole Assurances.

Mardi 21 mai

CAC 40 : -0,66% à 8.141,46 points et 2,70 milliards d'euros échangés

Le fait du jour

La séance se clôture en baisse pour le CAC 40 après des avertissements de la Réserve fédérale sur l'inflation et la politique monétaire. Les membres de la Fed ne sont pas encore prêts à affirmer que l'inflation se dirige durablement vers l'objectif de 2 %, malgré les données de la semaine dernière montrant un assouplissement des pressions sur les prix à la consommation en avril. Outre-Atlantique, les indices terminent en très légères hausses. Les investisseurs font preuvent de prudence à la veille de la publication des résultats trimestriels de Nvidia et le compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale.

Valeur en vue

Valneva, société spécialisée dans les vaccins, cède 3,80% alors que le groupe à annoncé la nomination de Hanneke Schuitemaker au poste de directeur scientifique et membre du comité exécutif à partir du 3 juin. Elle sera chargée de piloter l'évolution du portefeuille de R&D de Valneva, en mettant l'accent sur l'accélération des activités de R&D préclinique et translationnelle. Cette initiative vise à soutenir l'ambition stratégique de l'entreprise de fournir des solutions vaccinales innovantes. Pour information, Schuitemaker apporte plus de vingt ans d'expérience dans la découverte et le développement de vaccins, dont près de 14 ans en tant que responsable mondiale de la découverte de vaccins viraux et de la médecine translationnelle chez Johnson & Johnson.

Mercredi 22 mai

CAC 40 : -0,61% vers les 8.092,11 points et 2,94 milliards d'euros échangés

Le fait du jour

La séance se termine à nouveau sur un repli, faisant passer l'indice parisien sous les 8 100 points. Les investisseurs se montrent prudents avant la publication des minutes de la FED et à la suite des chiffres de l'inflation britannique, qui restent supérieurs aux attentes mais montrent tout de même un ralentissement en avril sur un an. L'indice parisien est pénalisé par les valeurs du luxe, notamment Hermès (-4,25%) et LVMH (-2,11%), après la mise en garde du groupe non coté, Chanel, qui a averti que l'industrie du luxe entrait dans un environnement plus délicat.

Valeur en vue

L'action de STMicroelectronics a progressé de 3,05%, récupérant ainsi les pertes de la veille. Cette hausse intervient après l'annonce de l'approbation de toutes les résolutions lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires 2024. Les actionnaires ont approuvé la distribution d'un dividende en numéraire de 0,36 $US par action, payable trimestriellement à raison de 0,09 $US pour les deuxième, troisième et quatrième trimestres de 2024, ainsi que pour le premier trimestre de 2025. De plus, le mandat de Jean-Marc Chéry en tant que président du directoire a été renouvelé pour trois ans, jusqu'à l'assemblée générale annuelle de 2027.

Jeudi 23 mai

CAC 40 : +0,13% vers les 8.102,33 points et 2,50 milliards d'euros échangés

Le fait du jour

La Bourse de Paris est revenue en fin de séance proche de son point d'équilibre après avoir atteint un pic à 8 135 points dans la journée. Les investisseurs sont partagés entre deux nouvelles : d'un côté, les excellents résultats de Nvidia (+9,32%) qui ont propulsé le titre au-delà des 1 000 dollars, boostés par des perspectives très positives pour le deuxième trimestre ; de l'autre côté, le compte-rendu de la dernière réunion de la Fed a semé le doute. Bien que Jerome Powell ait indiqué que la prochaine action de la banque centrale "ne serait pas une hausse de taux", certains membres du FOMC laissent entendre qu'une augmentation des taux pourrait être envisagée si nécessaire, de quoi remettre de l'incertitude sur les marchés. Outre-Atlantique, Nvidia a été éclipsé par des données ravivant les inquiétudes sur la persistance de l'inflation. Bien que le Dow Jones et le Nasdaq aient atteint de nouveaux records en début de séance, ils ont finalement clôturé en territoire négatif.

Valeurs en vue

Le titre du fabricant de principes actifs pharmaceutiques Euroapi grimpe de 9,97% suite à l'annonce d'un accord de sous-traitance (Contract Manufacturing Organization, CMO) avec une entreprise mondiale de santé animale. Grâce à cette collaboration, Euroapi fournira à son client un produit vétérinaire majeur. La valeur totale attendue du contrat est estimée entre 130 et 150 millions d'euros sur la période 2025-2029.

Vendredi 24 mai

CAC 40 : -0,22% vers les 8.084,29 points et 0,70 milliards d'euros échangés

Le fait du jour

La Bourse de Paris reste prudente en cette fin de semaine, dominée par les préoccupations concernant la politique de taux d'intérêt de la Fed. Le seul événement majeur prévu aujourd'hui aux États-Unis est la publication à 16 heures de l'indice de confiance du consommateur, établi par l'Université du Michigan. Ce rapport est particulièrement important pour les investisseurs en raison de sa composante portant sur les anticipations d'inflation à un an.

Valeurs en vue

VusionGroup chute de 10,03% suite à une nouvelle attaque par un hedge fund. Après Gotham City Research en juin dernier, c'est maintenant ShadowFall qui accuse le spécialiste des étiquettes électroniques et des solutions digitales pour le commerce physique de diverses irrégularités comptables, sans toutefois nommer explicitement la société. Selon un document déposé auprès de l'Autorité des marchés le 15 avril, ShadowFall détient une position vendeuse sur VusionGroup.

