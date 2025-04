Une semaine en Bourse : le recap du 14 au 18 avril

recap (Crédits: Boursorama - A. Morris)

Lundi 14 avril

CAC 40 : +2,37% à 7.104,80 points et 4,6 milliards d'euros échangés

La séance

La Bourse de Paris commence bien la semaine, profitant d'un effet d'aubaine des investisseurs qui reviennent vers les actions après l'annonce de Donald Trump d'une exemption provisoire de surtaxes douanières sur les produits de la tech. En pleine guerre commerciale avec Pékin, les États-Unis ont en effet finalement accordé une exemption de surtaxes sur les produits high-tech, smartphones et ordinateurs en tête, ainsi que sur les semi-conducteurs. Ils imposaient depuis la semaine dernière les produits chinois à 145%, dans le cadre d'une vaste offensive protectionniste lancée par Washington début avril, qui rend les marchés très volatils. Pékin a riposté en faisant bondir ses droits de douane à 125% depuis samedi. Le secteur de la tech a profité de l'annonce des exemptions temporaires de surtaxes douanières aux États-Unis.Soitec a terminé en hausse de 5,55% à 46,00 euros et STMicroelectronics de 2,17% à 17,97 euros.

La Bourse de New York a suivi la même tendance : le Dow Jones a avancé de 0,78%, l'indice Nasdaq de 0,64% et l'indice élargi S&P 500 a gagné 0,79%. Le rendement des emprunts d'Etat américains à dix ans s'est franchement détendu lundi, à 4,38% vers 20H20 GMT contre 4,49% vendredi en clôture. Au tableau des valeurs, les constructeurs automobiles ont été recherchés, à l'image de Ford (+4,07%), General Motors (+3,46%) et Stellantis (+5,64%), après que Donald Trump a assuré qu'ils avaient "besoin d'un peu de temps" pour relocaliser leur production aux Etats-Unis. "Je cherche une solution pour aider certains constructeurs automobiles qui se tournent vers des pièces fabriquées au Canada, au Mexique et ailleurs", a ajouté le président américain.

Valeur en vue

Le titre Rubis a poursuivi son rebond à la Bourse de Paris après l'annonce que la Plantations des Terres Rouges, une société du groupe Bolloré, s'était renforcée au capital. Dans un communiqué publié vendredi soir, le spécialiste de l'aval pétrolier et chimique indique avoir reçu une notification de franchissement de seuil l'informant la Plantation des Terres Rouges avait franchi, lundi dernier le seuil statutaire de 6% des actions ordinaires et des droits. A cette date, la société détenait 6,01% du capital. Cette déclaration intervient alors que Rubis avait annoncé plus tôt dans la journée que le concert formé autour de l'homme d'affaires Patrick Molis avait franchi de son côté le seuil des 9%.

Mardi 15 avril

CAC 40 : +0,26% à 7.335, 40 points et 4,8 milliards d'euros échangés

La séance

La Bourse de Paris a clôturé en petite hausse, sur fond de fortes incertitudes quant à la politique protectionniste de Donald Trump, avec d'un côté une réflexion quant à d'éventuels droits de douane sur la pharmacie et les semi-conducteurs et de l'autre, des propos plus rassurants concernant l'automobile. Stellantis (Peugeot, Fiat, Chrysler) a logiquement profité des perspectives de revirement, terminant en hausse de 6,55% à 8,33 euros l'action. Les équipementiers ont suivi la dynamique, à l'image de Forvia (+5,75% à 6,03 euros) et de Valeo (+6,87% à 8,18 euros). Le groupe de luxe français Hermès est passé en première position du CAC 40 en termes de capitalisation boursière, détrônant son rival LVMH , qui dévisse au lendemain de la publication de résultats trimestriels décevants.

Aux Etats-Unis, c'est la baisse qui l'a emporté : l'indice Dow Jones a cédé 0,38%, à 40.368,96 points et le Nasdaq Composite a terminé presque stable. En hausse en début de séance, les principaux indices de Wall Street ont finalement reculé, illustrant le climat d'incertitude sur les marchés alors que le président américain Donald Trump multiplie les annonces commerciales. Alors que la saison des résultats trimestriels vient de s'ouvrir, il est attendu que les dirigeants d'entreprises se montrent prudents dans leurs prévisions, voire réticents à en communiquer, dans ce contexte commercial faisant planer un flou sur les perspectives.

Les résultats trimestriels solides de grandes banques américaines ont porté le secteur financier, à l'image de Bank of America, en nette hausse mardi après des résultats supérieurs aux attentes sur la période janvier-mars. En revanche, le secteur de la santé a décliné, plombé par le repli Merck & Co et de Johnson & Johnson's, dont les ventes trimestrielles décevantes d'instruments médicaux ont fait oublier aux investisseurs un bénéfice supérieur aux attentes au premier trimestre.

Par ailleurs, le Dow Jones a été plombé notamment par le recul de 2,4% de Boeing après que Bloomberg a rapporté que la Chine a demandé à ses compagnies aériennes de ne plus accepter de livraison de la part du groupe américain en réponse aux droits de douane de 145% imposés par les Etats-Unis.

Valeur en vue

LVMH a lourdement chuté après la publication, la veille au soir, de son chiffre d'affaires pour le premier trimestre. Sur la période, celui-ci a reculé de 2% en données publiées et de 3% en données comparables, à 20,311 milliards d'euros. Depuis le début de l'année, l'action du groupe de luxe accuse un repli de près de 24%. Le principal facteur de la dégradation chez LVMH "a été la contraction plus importante de la demande chinoise dans le monde (elle-même due principalement à la baisse des dépenses chinoises au Japon)", détaillent dans une note mardi les analystes de Morgan Stanley. "Dans une moindre mesure, les dépenses des ressortissants américains ont également diminué, mais seulement modérément au premier trimestre", ajoute la banque qui estime désormais que le chiffre d'affaires sur 2025 se contractera de 0,6%. Elle abaisse son objectif de cours sur LVMH de 740 euros à 590 euros et sa recommandation à "pondération en ligne", contre "surpondérer". Dans le sillage de LVMH, l'ensemble du secteur du luxe est pénalisé mardi.

Mercredi 16 avril

CAC 40 : -0,07% à 7.329,97 points et 4,1 milliards d'euros

La séance

Après avoir passé l'ensemble de la séance en territoire négatif, la Bourse de Paris a pratiquement retrouvé son point d'équilibre dans les dernières minutes de cotation. L'indice parisien est porté par TotalEnergies (+2,1%), Bouygues (+1,9%) ou encore Kering (+1,7%) mais pénalisé par Publicis (-4%), Michelin (-1,6%) ou encore Renault (-1,6%).

La Bourse de New York a terminé, elle, en nette baisse lestée par les perspectives moroses de la banque centrale américaine (Fed) quant à l'état de santé de l'économie des Etats-Unis, et par l'escalade dans la guerre commerciale entre Pékin et Washington. L'indice Nasdaq, où se concentre le secteur technologique, a plongé de 3,07%, l'indice élargi S&P 500 a perdu 2,24% et le Dow Jones a reculé de 1,73%. Déjà dans le rouge à l'ouverture, la place américaine a été plombée de plus belle par les propos du patron de la Fed, Jerome Powell, qui a estimé que les droits de douane voulus par le président américain Donald Trump placent la banque centrale face à une situation "compliquée dans laquelle nos deux objectifs sont en tension". En outre, le secteur des semiconducteurs, déjà miné par mercredi par la guerre commerciale lancée par Trump, s'est aussi enfoncé de plus belle après le discours de M. Powell. Les géants du secteur des semiconducteurs Nvidia et AMD ont plongé de plus de 10% à Wall Street en séance, avant de terminer respectivement à -6,87% et -7,35%. Nvidia a perdu près d'un quart de sa valorisation depuis l'investiture de Donald Trump, fin janvier. Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) a perdu 3,60% et Broadcom 2,43%.

Valeur en vue

L'action Catana Group a pris l'eau, cédant 20,6% en une séance. Sur le premier semestre de son exercice 2024/2025, son chiffre d'affaires s'est replié de 23% à 81,2 millions d'euros. Dans un communiqué, le groupe basé à Canet-en-Roussillon évoque un contexte géopolitique et économique "pesant" ainsi que des incertitudes pour l'exercice en cours et le suivant. L'ex-Poncin Yachts ayant fait état d'un chiffre d'affaires a par ailleurs fait état d'une visibilité "très réduite" pour 2025 et 2026. Afin de s'ajuster à la "nouvelle donne" du marché, Catana dit avoir pris le parti de procéder à une réduction du prix de ses bateaux, comprise entre 2% et 10% en fonction de ses modèles, avec l'objectif d'envoyer un signal fort aux clients pour échapper à l'attentisme prononcé qui s'est installé.

Jeudi 17 avril

CAC 40 : -0,6%, à 7.285,86 points et 3,7 milliards d'euros.

La séance

La Bourse de Paris a terminé en recul mais sur l'ensemble de la semaine, l'indice gagne toutefois 2,55%. Les marchés seront fermés vendredi et lundi, pour cause de week-end de Pâques. Pékin et Washington continuent de se renvoyer la balle sur les droits de douane, alimentant l'incertitude sur l'issue d'une guerre commerciale qui devrait provoquer un recul des échanges mondiaux et une hausse de l'inflation aux Etats-Unis.

Dans ce contexte, la Banque centrale européenne (BCE) a abaissé ses taux jeudi pour la sixième fois d'affilée, espérant contrer l'effet des tensions commerciales qui menacent la croissance en zone euro. Le taux de dépôt, qui fait référence, a été abaissé de 25 points de base, à 2,25%.

Le groupe de luxe français Hermès et le géant français du luxe LVMH sont au coude-à-coude pour la place de première capitalisation boursière du CAC 40, mais aussi de société de luxe la plus valorisée au monde.

La Bourse de New York a fini en ordre dispersé : l'indice Dow Jones a cédé 1,33% à 39.142,23 points, le S&P 500 a pris 0,13% à 5.282,70 points et le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 0,13% à 16.286,45 points. Un certain optimisme a gagné les traders après que le président américain Donald Trump a évoqué de "grands progrès" dans les discussions commerciales entre Washington et Tokyo, au lendemain d'un net repli des principaux indices de Wall Street. Le chef de la Maison blanche a également déclaré devant la presse qu'il s'attendait à conclure un accord avec la Chine, sans toutefois donner de quelconques indications sur de potentielles négociations entre les deux plus grandes puissances économiques mondiales, engagées dans une guerre commerciale. Par ailleurs, Donald Trump s'en est de nouveau pris jeudi au président de la Réserve fédérale (Fed), Jerome Powell, déclarant via les réseaux sociaux qu'il était impatient que ce dernier ne soit plus en fonction et réclamant une nouvelle fois que la Fed baisse les taux d'intérêt.

Côté valeurs, Netflix a progressé en amont de la publication de ses résultats trimestriels, après la clôture. En revanche, Alphabet a décliné à la suite d'un jugement rendu par un tribunal fédéral américain selon lequel Google, dont le groupe est propriétaire, a dominé de manière illégale deux marchés de publicités en ligne. A noter, également, le bond de 14% d'Eli Lilly, qui a fait état d'essais très positifs concernant un traitement expérimental favorisant la perte de poids.

Valeur en vue

Forvia brille à la deuxième place de l'indice SBF 120 après avoir enregistré une hausse de 2,1% de son chiffre d'affaires au premier trimestre en organique, à 6,7 milliards d'euros. L'activité de l'équipementier automobile a connu une baisse organique de 5,1% aux Etats-Unis mais a bondi de 5,8% en Asie. Le groupe a confirmé ses objectifs 2025 incluant un chiffre d'affaires compris entre 26,3 et 27,5 milliards d'euros, une marge d'exploitation comprise entre 5,2 et 6% du chiffre d'affaires, un cash-flow net supérieur ou égal au niveau de 2024. La croissance du chiffre d'affaires global a dépassé de 80 points de base l'évolution de la production automobile mondiale, en progression de 1,3% de janvier à mars, selon les données établies par S&P Global Mobility. Forvia a indiqué que l'augmentation des droits de douane et la montée des conflits commerciaux représentent des défis importants pour l'économie mondiale et sont susceptibles d'entraîner une volatilité accrue des volumes automobiles.

Vendredi 18 avril

Les marchés sont fermés pour le Vendredi saint

Laurent Grassin, avec Reuters, AFP, Cercle Finance et AOF