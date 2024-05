Une semaine en Bourse : le recap du 13 au 17 mai

(Crédits photo : A.MORISSE - Boursorama - )

Lundi 13 mai

CAC 40 : -0,12%, à 8.209,28 points et 2,43 milliards d'euros échangés

Le fait du jour

La bourse de Paris démarre la semaine par un léger recul malgré les performances solides de Teleperformance (+3,85%), Stellantis (+3,70%) et Sanofi (+2,36%). L'indice parisien reste proche de ses récents records et sera soumis à des défis cette semaine, notamment avec la publication d'une série d'indicateurs économiques, débutant par les derniers chiffres de l'inflation aux États-Unis. Outre-Atlantique, l'action du distributeur de jeux vidéo américain Gamestop a bondi de plus de 74% au cours de la séance. Cette hausse a été soutenue par la publication de deux tweets de Keith Gill, analyste financier et investisseur américain, également connu sous le pseudonyme Roaring Kitty, qui était resté silencieux depuis près de 3 ans.

Valeur en vue

Air France-KLM a enregistré une hausse de 3,99% sur cette première séance. Le groupe a récemment remboursé environ 48 millions d'euros de valeur nominale d'obligations convertibles (OCEANE) arrivant à échéance le 25 mars 2026, en utilisant son option de remboursement anticipé. Cette opération concerne précisément 2,654,942 obligations restantes. En conséquence, le nombre d'actions potentiellement dilutives liées à ces OCEANE 2026 en circulation a été réduit de 472,580 actions à zéro.

Mardi 14 mai

CAC 40 : +0,20%, à 8.225,80 points et 2,68 milliards d'euros échangés

Le fait du jour

Le CAC 40 clôture une séance relativement calme, enregistrant une progression de 0,20%, avec près de 2,7 milliards d'euros échangés. Cette activité modérée est assez prévisible compte tenu de l'attente des chiffres américains sur l'inflation, qui seront publiés ce mercredi avec l'indice CPI du mois d'avril. Pour cette séance, les investisseurs ont pris connaissance des données sur les prix à la production outre-Atlantique qui ont augmenté plus que prévu, de +0,5% sur le mois écoulé.

Valeur en vue

Le cours de l'action de Société Générale a progressé de 3,79%, clôturant au-dessus de 27€, suite aux propos tenus par le président de la République. En effet, lors d'un entretien accordé à Bloomberg, Emmanuel Macron a plaidé en faveur d'une consolidation bancaire européenne et n'a pas exprimé d'opposition au principe d'acquisition d'une banque française par une banque européenne.

Mercredi 15 mai

CAC 40 : +0,17% vers les 8.239,99 points et 2,94 milliards d'euros échangés

Le fait du jour

L'événement attendu de la semaine n'a pas suscité d'enthousiasme sur le CAC 40, qui a terminé la journée avec une hausse très modérée. Sans mauvaise surprise, l'indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 0,3% par rapport au mois précédent et de 3,4% sur un an, conformément aux attentes, après une hausse de 3,5% en mars. L'inflation sous-jacente s'est établie à 3,6% sur une base annuelle, également en ligne avec les prévisions. À Wall Street, le Dow Jones et le Nasdaq ont atteint de nouveaux records en clôturant en forte hausse ce mercredi. La croissance moins élevée que prévu de l'inflation a renforcé les espoirs d'une éventuelle baisse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale.

Valeur en vue

CGG (+19,64%) domine le SBF 120 après la publication de ses solides résultats du premier trimestre 2024. Par ailleurs, le groupe de services parapétroliers a confirmé ses perspectives financières pour l'année en cours. Durant ces trois premiers mois, le chiffre d'affaires des activités du groupe a progressé de 30% pour atteindre 273 millions de dollars. L'Ebitdas a atteint 105 millions de dollars, en hausse de 59% sur un an, avec une marge de 38%. Le résultat opérationnel des activités s'est établi à 28 millions de dollars. De plus, le groupe a réduit ses pertes nettes au premier trimestre 2024 à 3 millions de dollars, comparé à une perte de 16 millions de dollars au premier trimestre 2023.

Jeudi 16 mai

CAC 40 : -0,63% vers les 8.188,49 points et 2,64 milliards d'euros échangés

Le fait du jour

Malgré le ralentissement des pressions inflationnistes observées hier aux États-Unis, l'indice parisien réalise sa troisième séance négative du mois et repasse sous les 8 200 points. Concernant les nouvelles du jour, le département du travail américain a enregistré 222 000 nouvelles inscriptions au chômage lors de la semaine du 6 mai, en baisse de 10 000 par rapport à la semaine précédente. Outre-Atlantique, Wall Street était bien orienté en début de séance, avec le Dow Jones franchissant la barre des 40 000 points et le Nasdaq atteignant également un nouveau record historique. Cependant, ils terminent sur des baisses respectives de 0,10% et 0,26%.

Valeurs en vue

Le groupe de restauration collective Elior enregistre la plus forte hausse de l'indice SBF 120, +22,79%, après avoir annoncé jeudi un retour aux bénéfices pour le premier semestre de son exercice décalé, confirmant également ses objectifs pour le reste de l'année et à moyen terme. Elior Group a dévoilé un résultat net part du groupe de 1 million d'euros pour le premier semestre 2023-24, comparé à une perte de 23 millions d'euros un an auparavant. L'EBITA ajusté s'est plus que doublé, atteignant 100 millions d'euros contre 41 millions auparavant.

Vendredi 17 mai

CAC 40 : -0,43% vers les 8.153,12 points et 1,33 milliards d'euros échangés

Le fait du jour

Une semaine après son record historique, la Bourse de Paris recule davantage, marquée par la prudence suite à la réévaluation des anticipations d'assouplissement monétaire de la Réserve fédérale américaine cette année. Plusieurs membres de la Fed ont déclaré hier que la banque centrale devrait maintenir les coûts d'emprunt à un niveau élevé plus longtemps, en attendant des preuves supplémentaires d'un ralentissement de l'inflation.

Valeurs en vue

Pour cette dernière séance, le réassureur français Scor enregistre la plus forte baisse du SBF 120, avec un recul de 7,52% à 29,76€ pour le moment. Dans son communiqué du jour, le groupe a dévoilé un bénéfice net en baisse de 37 % au premier trimestre, à 196 millions d'euros. Un résultat, principalement impacté en raison de la faible performance de sa branche L&H (vie et santé). Selon Scor, la mortalité aux États-Unis et les effets de déclaration des sinistres ont conduit à une expérience négative.

LG, AM avec Reuters, AOF et AFP (redaction@boursorama.fr)